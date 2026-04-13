Home / SPETTACOLI & CINEMA / Avengers Secret Wars riporta in scena l’amatissimo Guardiano della Galassia

Star-Lord pronto a tornare in Avengers: Secret Wars nel 2027

Il personaggio di Star-Lord, interpretato da Chris Pratt, potrebbe tornare nell’MCU in Avengers: Secret Wars, il grande crossover Marvel atteso nelle sale il 17 dicembre 2027.

Secondo indiscrezioni di settore, almeno uno dei Guardiani della Galassia riapparirà nel capitolo conclusivo della Multiverse Saga, dopo l’addio sul grande schermo legato alla trilogia diretta da James Gunn.

L’operazione risponderebbe alla strategia dei Marvel Studios di richiamare i volti più iconici del franchise, per rafforzare interesse del pubblico e continuità narrativa in una fase delicata per il brand supereroistico.

In sintesi:

Rumor indicano il ritorno di Star-Lord in Avengers: Secret Wars nel 2027.

in nel 2027. Sarebbe la prima apparizione di Peter Quill dopo Guardiani della Galassia Vol. 3.

dopo Guardiani della Galassia Vol. 3. Concept art trapelata suggerisce alleanza con Visione, Wong e giovani eroi MCU.

Un eventuale ritorno rinsalderebbe il legame tra Guardiani e Multiverse Saga.

Rumor, concept art e strategie Marvel per il ritorno di Peter Quill

Il rumor nasce dall’insider MyTimeToShine, secondo cui Star-Lord tornerà proprio in Avengers: Secret Wars.

L’ultima apparizione di Peter Quill risale a Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, dove i titoli di coda promettevano che *«il potente Star-Lord tornerà»*.

Da allora, però, i Marvel Studios non hanno ufficializzato progetti specifici sul personaggio.

A supporto dell’ipotesi c’è una concept art circolata online, smentita come ufficiale dai registi Joe e Anthony Russo, ma considerata plausibile da parte della community.

L’immagine mostra Quill al fianco di Visione, Wong e giovani eroi come Ms. Marvel, Kate Bishop e Wiccan, configurando una squadra intergenerazionale per affrontare la minaccia multiversale.

Parallelamente, si erano diffuse voci su un film stand-alone dedicato a Star-Lord, progetto che sarebbe stato però congelato dopo l’approdo di James Gunn ai DC Studios, rendendo più probabile un ritorno del personaggio all’interno di un grande film corale.

Nel frattempo, l’ultima scena di Guardiani della Galassia Vol. 3 mostrava una nuova squadra guidata da Rocket Raccoon. Resta incerto se questi Guardiani rientreranno in Secret Wars o verranno gestiti in progetti paralleli per espandere ulteriormente il cosmo Marvel.

Impatto di Secret Wars sul futuro dei Guardiani della Galassia

Avengers: Secret Wars, previsto al cinema il 17 dicembre 2027, è concepito come il culmine della Multiverse Saga, destinato a intrecciare linee narrative e universi alternativi costruiti in oltre un decennio di produzioni.

Il ritorno di Star-Lord avrebbe un valore strategico: riportare in primo piano l’eredità dei Guardiani della Galassia senza forzare un improbabile Vol. 4, che lo stesso cast ha più volte escluso.

Per i fan, la presenza di Chris Pratt nel film-evento potrebbe diventare un banco di prova decisivo: in base alla risposta del pubblico, i Marvel Studios potrebbero valutare nuovi progetti dedicati all’angolo cosmico dell’MCU, da ulteriori team-up con Rocket alla possibile riformazione, parziale o temporanea, della squadra originale.

FAQ

Quando dovrebbe uscire Avengers: Secret Wars al cinema?

Attualmente l’uscita di Avengers: Secret Wars è fissata dai Marvel Studios al 17 dicembre 2027, salvo eventuali rinvii produttivi o di calendario.

Star-Lord tornerà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe?

Al momento il ritorno di Star-Lord è supportato da rumor credibili, ma non esiste ancora una conferma ufficiale dei Marvel Studios.

I Guardiani della Galassia avranno un quarto film?

Attualmente no: cast e produzione hanno escluso un Guardiani della Galassia Vol. 4, privilegiando eventuali ritorni dei personaggi in progetti corali MCU.

Esiste un film solista di Star-Lord in sviluppo?

Al momento no: le voci su un film dedicato a Star-Lord risultano congelate dopo il passaggio di James Gunn ai DC Studios.

Quali sono le fonti alla base di queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.