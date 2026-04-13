michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Avengers Secret Wars riporta in scena l’amatissimo Guardiano della Galassia

Avengers Secret Wars riporta in scena l’amatissimo Guardiano della Galassia

Star-Lord pronto a tornare in Avengers: Secret Wars nel 2027

Il personaggio di Star-Lord, interpretato da Chris Pratt, potrebbe tornare nell’MCU in Avengers: Secret Wars, il grande crossover Marvel atteso nelle sale il 17 dicembre 2027.
Secondo indiscrezioni di settore, almeno uno dei Guardiani della Galassia riapparirà nel capitolo conclusivo della Multiverse Saga, dopo l’addio sul grande schermo legato alla trilogia diretta da James Gunn.
L’operazione risponderebbe alla strategia dei Marvel Studios di richiamare i volti più iconici del franchise, per rafforzare interesse del pubblico e continuità narrativa in una fase delicata per il brand supereroistico.

In sintesi:

  • Rumor indicano il ritorno di Star-Lord in Avengers: Secret Wars nel 2027.
  • Sarebbe la prima apparizione di Peter Quill dopo Guardiani della Galassia Vol. 3.
  • Concept art trapelata suggerisce alleanza con Visione, Wong e giovani eroi MCU.
  • Un eventuale ritorno rinsalderebbe il legame tra Guardiani e Multiverse Saga.

Rumor, concept art e strategie Marvel per il ritorno di Peter Quill

Il rumor nasce dall’insider MyTimeToShine, secondo cui Star-Lord tornerà proprio in Avengers: Secret Wars.
L’ultima apparizione di Peter Quill risale a Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, dove i titoli di coda promettevano che *«il potente Star-Lord tornerà»*.
Da allora, però, i Marvel Studios non hanno ufficializzato progetti specifici sul personaggio.

A supporto dell’ipotesi c’è una concept art circolata online, smentita come ufficiale dai registi Joe e Anthony Russo, ma considerata plausibile da parte della community.
L’immagine mostra Quill al fianco di Visione, Wong e giovani eroi come Ms. Marvel, Kate Bishop e Wiccan, configurando una squadra intergenerazionale per affrontare la minaccia multiversale.
Parallelamente, si erano diffuse voci su un film stand-alone dedicato a Star-Lord, progetto che sarebbe stato però congelato dopo l’approdo di James Gunn ai DC Studios, rendendo più probabile un ritorno del personaggio all’interno di un grande film corale.

Nel frattempo, l’ultima scena di Guardiani della Galassia Vol. 3 mostrava una nuova squadra guidata da Rocket Raccoon. Resta incerto se questi Guardiani rientreranno in Secret Wars o verranno gestiti in progetti paralleli per espandere ulteriormente il cosmo Marvel.

Impatto di Secret Wars sul futuro dei Guardiani della Galassia

Avengers: Secret Wars, previsto al cinema il 17 dicembre 2027, è concepito come il culmine della Multiverse Saga, destinato a intrecciare linee narrative e universi alternativi costruiti in oltre un decennio di produzioni.
Il ritorno di Star-Lord avrebbe un valore strategico: riportare in primo piano l’eredità dei Guardiani della Galassia senza forzare un improbabile Vol. 4, che lo stesso cast ha più volte escluso.
Per i fan, la presenza di Chris Pratt nel film-evento potrebbe diventare un banco di prova decisivo: in base alla risposta del pubblico, i Marvel Studios potrebbero valutare nuovi progetti dedicati all’angolo cosmico dell’MCU, da ulteriori team-up con Rocket alla possibile riformazione, parziale o temporanea, della squadra originale.

FAQ

Quando dovrebbe uscire Avengers: Secret Wars al cinema?

Attualmente l’uscita di Avengers: Secret Wars è fissata dai Marvel Studios al 17 dicembre 2027, salvo eventuali rinvii produttivi o di calendario.

Star-Lord tornerà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe?

Al momento il ritorno di Star-Lord è supportato da rumor credibili, ma non esiste ancora una conferma ufficiale dei Marvel Studios.

I Guardiani della Galassia avranno un quarto film?

Attualmente no: cast e produzione hanno escluso un Guardiani della Galassia Vol. 4, privilegiando eventuali ritorni dei personaggi in progetti corali MCU.

Esiste un film solista di Star-Lord in sviluppo?

Al momento no: le voci su un film dedicato a Star-Lord risultano congelate dopo il passaggio di James Gunn ai DC Studios.

Quali sono le fonti alla base di queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache