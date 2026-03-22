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Che Tempo Che Fa Fabio Fazio anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Che Tempo Che Fa Fabio Fazio anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Che Tempo Che Fa del 22 marzo 2026: ospiti, temi e perché conta

Il 22 marzo 2026, in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, torna una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa”, storico talk show di Fabio Fazio prodotto da l’OFFicina (Gruppo Banijay) per Warner Bros. Discovery.
La trasmissione arriva in un clima di forte emozione per il recente lutto legato alla scomparsa di Ornella Vanoni, che ha segnato profondamente il mondo della musica e della televisione italiana.
Accanto a Fazio, come di consueto, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, pronte a guidare pubblico e ospiti tra attualità politica, cultura popolare, cinema, musica e scienza, con l’obiettivo di offrire una lettura autorevole e insieme accessibile del presente.

In sintesi:

  • Appuntamento il 22 marzo 2026 sul NOVE e in streaming su discovery+.
  • In studio la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e lo scrittore Roberto Saviano.
  • Spazio al cinema con Ficarra & Picone, Pif, Giusy Buscemi e Sabrina Ferilli.
  • “Il Tavolo” con Tredici Pietro, Orietta Berti, comici e volti storici della tv.

Ospiti, temi e chiavi di lettura della puntata del 22 marzo

Il cuore della puntata sarà l’intervista alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, presenza di alto profilo istituzionale in un momento cruciale per l’Unione Europea, tra crisi geopolitiche, transizione energetica e sfide democratiche interne.
Sul versante culturale e cinematografico, Ficarra & Picone ripercorreranno oltre trent’anni di sodalizio artistico, dalla nascita nel collettivo “Chiamata Urbana Urgente” fino al successo tra teatro, tv e cinema.

Nel segno del cinema d’autore torna Pif, insieme a Giusy Buscemi, per presentare il suo quarto film “…che Dio perdona a tutti”, occasione per affrontare con toni ironici e disincantati i paradossi dell’Italia contemporanea.
Spazio anche a Sabrina Ferilli, protagonista di “Notte prima degli esami 3.0”, terzo capitolo della saga generazionale sulla Maturità diretta da Tommaso Renzoni, che aggiorna il racconto degli esami di Stato alle ansie e alle opportunità dell’era digitale.

Sul fronte dell’analisi civile e scientifica, interverranno Roberto Saviano, il climatologo Luca Mercalli, gli editorialisti di la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e il virologo Roberto Burioni, garantendo un approfondimento su criminalità organizzata, crisi climatica, scenari geopolitici e salute pubblica.

Il Tavolo: leggerezza, memoria televisiva e nuovi linguaggi pop

In chiusura, “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” confermerà il format ibrido tra varietà e talk, mescolando generazioni e registri diversi.
Ospite musicale sarà Tredici Pietro, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Uomo Che Cade”, tratto dalla riedizione dell’album “NON GUARDARE + GIÙ” e in procinto di partire per un nuovo tour.

Dall’intrattenimento on the road arriva Guido Meda, inviato della nuova edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”, mentre il fronte comico e televisivo sarà sorretto da un cast corale: Orietta Berti, Paolo Rossi, Nino Frassica, Mara Venier, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Giovanni Esposito, Francesco Mandelli, Enzo Iacchetti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Giucas Casella.
In particolare, Francesco Mandelli e Giovanni Esposito presenteranno il film “Cena di classe”, in sala dal 26 marzo, commedia scritta, diretta e interpretata da Mandelli, ispirata all’omonimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari e arricchita dalla voce di Mara Maionchi.

La combinazione di approfondimento, memoria collettiva e nuovi linguaggi pop si candida a intercettare pubblici diversi, consolidando il ruolo di Che Tempo Che Fa come osservatorio privilegiato sulla cultura italiana contemporanea.

FAQ

A che ora va in onda Che Tempo Che Fa sul NOVE?

La puntata di Che Tempo Che Fa del 22 marzo 2026 va in onda in prima serata, indicativamente dalle 20.30.

Dove vedere Che Tempo Che Fa in streaming il 22 marzo 2026?

È possibile seguire la puntata del 22 marzo 2026 in streaming su discovery+, piattaforma ufficiale di Warner Bros. Discovery.

Chi è l’ospite politico principale della puntata del 22 marzo 2026?

L’ospite politico principale è la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che affronterà temi chiave dell’agenda dell’Unione Europea.

Quando esce al cinema il film Cena di classe di Francesco Mandelli?

Il film Cena di classe di Francesco Mandelli, con Giovanni Esposito e la voce di Mara Maionchi, arriva nelle sale italiane dal 26 marzo 2026.

Qual è la fonte delle informazioni sugli ospiti di Che Tempo Che Fa?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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