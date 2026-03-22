Home / SPETTACOLI & CINEMA / Chappell Roan chiarisce le accuse di Jorginho e difende il suo pubblico

Chappell Roan replica a Jorginho e al sindaco di Rio: cosa è successo

La popstar statunitense Chappell Roan è finita al centro di una dura polemica con il calciatore Jorginho e con il sindaco di Rio de Janeiro. Secondo il centrocampista italo-brasiliano, una guardia di sicurezza avrebbe rimproverato in hotel la figlia undicenne, facendola piangere, dopo che la bambina si era avvicinata al tavolo della cantante per capire se fosse davvero lei.

L’episodio è avvenuto in Brasile, a margine dei festival Lollapalooza e “Todo Mundo no Rio”, e ha portato il sindaco di Rio a bandire l’artista dall’evento. Poche ore dopo, la musicista ha pubblicato un video sui social per respingere le accuse, negando di aver visto madre e figlia e sostenendo che la guardia coinvolta non appartenesse al suo staff. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza delle celebrity e sui rapporti con i fan minorenni.

In sintesi:

Jorginho accusa il team sicurezza legato a Chappell Roan di aver fatto piangere sua figlia.

di aver fatto piangere sua figlia. La cantante nega il coinvolgimento della propria scorta e dice di non aver visto madre e bambina.

Il sindaco di Rio de Janeiro bandisce l’artista dal festival “Todo Mundo no Rio”.

bandisce l’artista dal festival “Todo Mundo no Rio”. Sui social si spaccano fan e utenti: c’è chi la difende e chi non crede alla versione.

Il video di Chappell Roan e le reazioni di fan, Jorginho e istituzioni

L’innesco dello scontro è una storia Instagram di Jorginho, che ha accusato Chappell Roan di aver fatto piangere sua figlia undicenne in un hotel brasiliano. Una guardia di sicurezza si sarebbe avvicinata alla moglie del calciatore, parlando di presunte “molestie” alla popstar e minacciando un reclamo alla direzione. Il calciatore ha reagito duramente, scrivendo che l’artista “non merita l’affetto dei fan”.

Alle sue parole si è aggiunta la presa di posizione del sindaco di Rio de Janeiro, che ha annunciato l’esclusione della cantante dal festival “Todo Mundo no Rio”. Dopo essersi esibita a Lollapalooza, la 28enne è intervenuta con un video, offrendo la sua versione.

Nel filmato, la voce di “Good Luck, Babe” precisa che la guardia coinvolta non fa parte del suo team: “Racconterò la mia versione… una guardia di sicurezza che però non fa parte della mia scorta personale. Non ho nemmeno visto una donna e una bambina, giuro che non le ho viste. Nessuno si è avvicinato, nessuno mi ha disturbata, stavo semplicemente facendo colazione in hotel… Non ho chiesto alla guardia di sicurezza di parlare con la madre e la bambina. Non l’ho fatto, anche perché loro non si sono avvicinate, non hanno fatto nulla”.

L’artista critica le supposizioni del security: “È ingiusto che la sicurezza presuma che qualcuno non abbia buone intenzioni… Non odio i fan della mia musica. Non odio i bambini, questo è assurdo. Mi dispiace per la madre e la bambina… Se loro si sono sentite a disagio, mi dispiace molto. Non se lo meritavano”.

Sui social una parte del pubblico le crede, parlando di “polemica creata sul nulla” e ribadendo il proprio sostegno anche nell’ipotesi peggiore.

Altri utenti invece contestano la spiegazione, giudicandola prevedibile e ritenendo poco plausibile che una guardia possa agire senza alcun mandato della celebrity.

Al momento, né Jorginho né il sindaco di Rio de Janeiro hanno replicato al video della cantante, lasciando aperto il conflitto di versioni e la questione del rapporto tra star, sicurezza privata e fan minorenni in contesti alberghieri e di festival.

Impatto sulla carriera di Chappell Roan e possibili sviluppi futuri

La vicenda potrebbe incidere sull’immagine pubblica di Chappell Roan, già associata ad altre polemiche con fan, fotografi e giornalisti.

A breve termine, il ban dal festival di Rio de Janeiro pesa sulle sue opportunità live in Brasile e rafforza il ruolo delle istituzioni locali come “arbitro morale” della scena pop internazionale.

Nel medio periodo, l’esito dipenderà da eventuali chiarimenti tra le parti, da verifiche sulle responsabilità della sicurezza alberghiera e da come la cantante gestirà il dialogo con il pubblico più giovane. Una comunicazione trasparente e documentata, anche tramite hotel e organizzatori dei festival, sarà cruciale per limitare danni reputazionali e per definire nuove linee guida fra staff di sicurezza e fan minorenni.

FAQ

Cosa ha accusato esattamente Jorginho a Chappell Roan?

Jorginho ha denunciato che una guardia legata a Chappell Roan avrebbe fatto piangere sua figlia undicenne in hotel, minacciando reclami.

Come ha risposto Chappell Roan alle accuse su Instagram?

Chappell Roan ha dichiarato che la guardia non appartiene al suo team, che non ha visto madre e figlia e ha chiesto scusa per il disagio.

Perché il sindaco di Rio de Janeiro ha bandito Chappell Roan?

Il sindaco di Rio de Janeiro ha deciso di escludere l’artista dal festival “Todo Mundo no Rio” dopo le accuse pubbliche di Jorginho.

Qual è la posizione attuale dei fan sulla vicenda Chappell Roan-Jorginho?

La community è divisa: molti fan sostengono la cantante, altri ritengono poco credibile che non sapesse nulla dell’azione della sicurezza.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla vicenda?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.