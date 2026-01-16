Meteo Italia neve sulle Alpi occidentali e piogge in arrivo: dove e quando cambierà il weekend

Previsioni del weekend

Weekend instabile con neve sulle Alpi occidentali e piogge irregolari tra Nord-Ovest e Sud, mentre le temperature si mantengono sopra la media al Centro-Sud. Deboli precipitazioni attese al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna, con peggioramento progressivo sulle aree alpine occidentali. Tra sabato e domenica piogge più diffuse su Piemonte e Liguria, rovesci intermittenti sulle Isole Maggiori e sul versante ionico meridionale.

Venerdì: cieli coperti al Nord con piogge sparse a ovest; nubi sulle tirreniche centrali con fenomeni isolati; tempo uggioso al Sud, piogge su Sardegna e Sicilia. Sabato: precipitazioni su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, neve in quota; prevalenza di schiarite al Centro; piogge su Ionio e Isole Maggiori. Domenica: piogge ripetute tra Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, neve in montagna; nuvolosità irregolare al Centro con piogge sul pesarese; rovesci su Ionio e grandi isole.

Tra lunedì e martedì atteso un peggioramento eolico con burrasca e mareggiate tra Sicilia orientale e Calabria ionica, accompagnato da Scirocco sostenuto. Accumuli nevosi rilevanti sulle Alpi di confine occidentali, in aumento con il passare delle ore, mentre il resto del Paese alterna fasi instabili a brevi schiarite.

Neve sulle Alpi occidentali

Sulle Alpi occidentali attese nevicate persistenti, a tratti intense, con accumuli in rapido incremento tra Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte. Il manto potrà superare il metro alle quote più elevate, con **40-50 cm** medi intorno ai 1500 metri nelle aree esposte alle correnti umide. Limite neve oscillante ma generalmente favorevole grazie a temperature miti in pianura e più fredde in quota.

I fenomeni si intensificheranno tra sabato e domenica, con fase più attiva sui rilievi di confine e sui comprensori occidentali piemontesi; possibili nevicate fitte durante le precipitazioni più organizzate. Locali riduzioni della visibilità per nebbia e bufera in cresta, raffiche in rinforzo sulle dorsali durante gli impulsi perturbati.

Criticità su viabilità di passo e alta montagna per neve fresca e vento, con pericolo di distacchi spontanei sui versanti ripidi in caso di rapido accumulo. Nei fondovalle attese precipitazioni perlopiù piovose o miste a seconda delle fasi, mentre la neve resterà prevalente oltre la media montana. Scenario coerente con il richiamo mite al Centro-Sud e aria più fredda in quota nel settore alpino occidentale.

Piogge e venti su Nord-Ovest e Sud

Piogge diffuse su Piemonte e Liguria con rovesci intermittenti e locali intensificazioni tra basso Piemonte e Levante ligure; fenomeni irregolari anche su Sardegna e Sicilia, in estensione al versante ionico. Ventilazione in rinforzo da Scirocco con mari molto mossi o agitati lungo lo Ionio e canali delle isole maggiori.

Nel fine settimana precipitazioni più organizzate tra Torino, Cuneo, Imperia e Genova, con pause asciutte a tratti; al Sud rovesci e locali temporali su Calabria ionica e Sicilia orientale. Raffiche tese su coste e crinali, possibili mareggiate sui litorali esposti, in particolare tra Siracusa e Reggio Calabria.

Tra lunedì e martedì attesa burrasca con onde fino a mare molto agitato tra Sicilia orientale e Calabria ionica; rischio criticità per ingressioni marine nei tratti più vulnerabili. Accumuli pluviometrici significativi sul Nord-Ovest e lungo lo Ionio, con allagamenti localizzati dove le celle insistono più a lungo.

FAQ

  • Quali aree del Nord saranno più piovose? Prevalentemente Piemonte e Liguria, con rovesci frequenti.
  • Dove sono attese le raffiche più forti? Sui litorali dello Ionio e sui crinali delle Isole Maggiori per venti di Scirocco.
  • Quali mari saranno più agitati? Ionio e canali tra Sardegna e Sicilia, con possibili mareggiate.
  • Ci saranno temporali al Sud? Possibili tra Calabria ionica e Sicilia orientale, specie tra domenica e martedì.
  • Il Nord-Est sarà coinvolto? Piogge più irregolari, con fenomeni meno persistenti rispetto al Nord-Ovest.
  • Ci saranno disagi alla viabilità costiera? Sì, per mareggiate e vento forte sui tratti esposti dello Ionio.
  • Qual è la fonte delle previsioni? Indicazioni basate sulle analisi del meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it riportate da ANSA.

