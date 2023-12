Introduzione a Socrates e la Sua Rivoluzione nel Social Media Web3

Socrates: Una Nuova Era nei Social Media

Socrates si sta affermando come una piattaforma rivoluzionaria nel panorama dei social media globali. Questa piattaforma di social media e intrattenimento, basata sulla tecnologia blockchain, si distingue per il suo approccio innovativo. Dopo una fase di test di successo, l’applicazione è stata lanciata su molteplici blockchain, invitando gli appassionati di saggezza e gli utenti Web3 a unirsi alla sua comunità e vivere un’esperienza unica.

Che Cos’è Socrates?

Socrates rappresenta l’unione perfetta tra Social-Fi e Game-Fi, potenziando e incentivando l’interazione degli utenti attraverso Q&A a scelta multipla, dibattiti e condivisione di conoscenze. La piattaforma è progettata per premiare prospettive uniche, con l’obiettivo di incoraggiare conversazioni tra individui, ampliare le prospettive e promuovere la comunità. Socrates va oltre la semplice rete sociale: è un gateway culturale che connette pensatori affini, promuovendo la libera espressione.





Come Funziona la Piattaforma?

Esplorare Socrates è semplice e intuitivo. Gli utenti possono avviare Q&A a scelta multipla su qualsiasi argomento, stimolando dibattiti accesi e interazioni di valore. Azioni come porre una domanda, votare, commentare, mettere mi piace ai commenti altrui e sostenere le domande contribuiscono a creare un pool di premi dinamico. Accessibile online o tramite app, Socrates permette di collegarsi facilmente con il proprio portafoglio non custodito attraverso diverse blockchain. È possibile creare il proprio “Pen”, selezionare la sfera di interesse, avviare o contribuire a dialoghi significativi e avere la possibilità di guadagnare ricompense in USDT.

Guadagnare Premi e Costruire la Piattaforma

Come Si Guadagnano le Ricompense?

Le ricompense vengono distribuite sotto forma di punti, facilmente riscattabili in un rapporto 1:1 con USDT. Ogni interazione utente costa una piccola quantità di punti che si aggiunge al pool di premi. Ad esempio, porre una domanda costa sempre 0,16 USDT*. Alla chiusura della domanda, il pool di premi viene distribuito tra i partecipanti.

Ci sono cinque tipi di premi su Socrates: il Premio Creatore, il Premio Discussione, il Premio Ragionamento, il Premio “Mi piace” e il Premio Supporto. Sebbene la maggior parte dei premi non sia garantita e dipenda da molti fattori, vengono distribuiti per azioni semplici, come votare una risposta, commentare per spiegare il proprio punto di vista e mettere mi piace ai commenti altrui.

L’engagement attivo sulla piattaforma aumenta notevolmente la probabilità di guadagnare ricompense potenziali. È importante notare che i creatori delle domande ricevono sempre il Premio Creatore di Domande (5% del totale dei punti assegnati agli utenti vincitori dal pool di premi, e se la domanda diventa di tendenza, un ulteriore 10% delle vendite e dei ricavi degli upgrade del giorno precedente di SBT Pen)!

Costruzione della Piattaforma





Socrates pone grande enfasi sulla libertà di parola, permettendo agli individui di condividere e ricevere ricompense per le loro opinioni oneste nella vita quotidiana. Non è necessario conoscere strategie di gioco complesse; grazie a un dinamico team di oltre 200 individui provenienti da aziende leader nel fintech, web3 e crypto, la piattaforma è costruita con un’interfaccia utente innovativa e intuitiva che rende la discussione più divertente che mai.

Questo modello di interazione semplice ma gratificante offre a tutti una nuova esperienza di gioco nello spazio web3, per pensare liberamente, combattere la disinformazione e guadagnare ricompense facilmente, ovunque e in qualsiasi momento.

Esperienza del Futuro del Discorso Digitale e della Condivisione della Conoscenza

Socrates rappresenta il futuro del discorso digitale e della condivisione della conoscenza. Unisciti a noi in questo viaggio di esplorazione e scoperta, celebrando la ricchezza delle diverse voci nella nostra comunità.