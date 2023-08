PayPal lancia la nuova stablecoin supportata al 100% da riserve in dollari USA

In un passo significativo verso la trasformazione dei pagamenti nell’ambito Web3 e nativo digitale, PayPal (NASDAQ: PYPL) ha annunciato il lancio di una stablecoin denominata PayPal USD (PYUSD). Questa iniziativa mira a capitalizzare l’emergente potenziale delle stablecoin completamente supportate e regolamentate. PayPal USD sarà completamente garantito da depositi in dollari statunitensi, buoni del tesoro statunitensi a breve termine e equivalenti in contanti, offrendo agli utenti la possibilità di riscattare 1:1 questa stablecoin per dollari statunitensi. Questo nuovo strumento finanziario, emesso da Paxos Trust Company, promette di rivoluzionare il settore dei pagamenti digitali e Web3, contribuendo all’evoluzione di un ecosistema finanziario sempre più digitale e connesso.

PayPal USD: La stabilità di un asset digitale con il valore dei dollari USA

PayPal USD è stato appositamente progettato per offrire agli utenti un mezzo di pagamento stabile e affidabile nel mondo digitale. La sua completa copertura da riserve in dollari statunitensi e altre attività sicure lo rende un’opzione attraente per coloro che cercano una stabilità e un valore paritetico rispetto al dollaro USA. Grazie a questa garanzia, PayPal USD può essere riscattato in qualsiasi momento con un rapporto 1:1 per dollari USA, fornendo agli utenti un livello di sicurezza senza precedenti nel contesto delle criptovalute.

Versatilità e compatibilità: PayPal USD nella rete Web3

PayPal USD è stato progettato per essere pienamente compatibile con gli exchange, i portafogli e le app Web3 più diffusi. Questa flessibilità garantisce una maggiore adozione all’interno di un ecosistema finanziario digitale in continua evoluzione. Con la possibilità di trasferire PayPal USD tra il proprio conto PayPal e portafogli esterni compatibili, inviare pagamenti peer-to-peer utilizzando PYUSD e finanziare acquisti selezionando questa stablecoin come opzione di pagamento, gli utenti avranno a disposizione uno strumento versatile per le transazioni digitali quotidiane.

Un ponte tra fiat e Web3: benefici per consumatori, commercianti e sviluppatori

PayPal USD ha il potenziale per fungere da ponte tra valute fiat e digitali, facilitando il flusso di fondi tra i diversi ambienti finanziari. Poiché è l’unica stablecoin supportata all’interno della rete PayPal, PayPal USD può contare sull’esperienza consolidata di PayPal nel settore dei pagamenti su larga scala, offrendo al contempo la sicurezza e la programmabilità tipiche dei protocolli blockchain. Come token ERC-20 emesso sulla blockchain di Ethereum, PayPal USD sarà facilmente accessibile per una vasta comunità di sviluppatori, portafogli e applicazioni Web3 esterne, rendendolo uno strumento attraente per gli scambi e per l’integrazione all’interno dell’ecosistema PayPal.

Trasparenza e affidabilità: la base per una stabile stablecoin

La fiducia dei consumatori è un elemento cruciale quando si tratta di stablecoin. A questo riguardo, PayPal USD si distingue per la sua piena trasparenza e affidabilità. Essendo emesso da Paxos Trust Company, un’istituzione fiduciaria soggetta alla supervisione regolamentare del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, PayPal USD gode di una solida base regolamentare. Le riserve che sostengono questa stablecoin sono costituite interamente da depositi in dollari statunitensi, buoni del Tesoro statunitensi e equivalenti in contanti, garantendo una stabilità senza pari nel contesto delle criptovalute.

Rapporti e attestazioni pubbliche: un impegno per la trasparenza

Paxos si impegna a fornire un quadro chiaro e trasparente sulle riserve che sostengono PayPal USD. A partire da settembre 2023, la società pubblicherà un rapporto di riserva mensile che illustra in dettaglio gli strumenti che compongono le riserve. Inoltre, Paxos renderà disponibile al pubblico un’attestazione di terze parti che valuti il valore delle attività di riserva in USD di PayPal. Questa attestazione sarà effettuata da una società di contabilità terza indipendente, in conformità agli standard di attestazione stabiliti dall’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), offrendo ulteriori prove della stabilità e dell’affidabilità di PayPal USD.

PayPal: una missione per l’educazione e l’adozione delle criptovalute

Oltre a offrire strumenti finanziari innovativi come PayPal USD, PayPal si impegna attivamente nell’educare e aumentare la comprensione delle criptovalute, delle stablecoin e delle valute digitali della banca centrale (CBDC) sia tra i consumatori che tra i commercianti. L’azienda lavora a stretto contatto con le autorità regolamentari per guidare l’evoluzione del settore, assicurando che la tecnologia finanziaria diventi accessibile a tutti in modo sicuro ed educato. La piattaforma offre già la possibilità di acquistare, detenere, vendere e trasferire criptovalute selezionate, fornendo inoltre contenuti educativi per aiutare gli utenti a comprendere appieno i rischi e le opportunità associate alla tecnologia.

Conclusioni: PayPal USD apre nuove frontiere nel mondo dei pagamenti digitali

Con il lancio di PayPal USD, PayPal si posiziona ancora una volta all’avanguardia della rivoluzione dei pagamenti digitali. Questa stablecoin completamente garantita e regolamentata rappresenta un passo significativo verso un futuro finanziario più connesso e digitale. Grazie alla sua stabilità, trasparenza e compatibilità con l’ecosistema Web3, PayPal USD promette di rivoluzionare il modo in cui effettuiamo le transazioni digitali. Sia i consumatori che i commercianti potranno beneficiare di questo nuovo strumento finanziario, aprendo nuove opportunità