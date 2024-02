PostFinance lancia una nuova offerta di criptovalute per la Svizzera

PostFinance manda un segnale importante nel settore finanziario svizzero e nel corso della mattinata del 21 febbraio 2024 lancia un’innovativa offerta di criptovalute (inizialmente undici).

Così facendo, l’istituto permette alla sua clientela di investire con pochi clic in valute digitali, di conservarle in sicurezza o di aprire addirittura un piano di risparmio in criptovalute simile a quello in fondi.

Il tutto all’insegna delle seguenti parole d’ordine: facilità d’uso, trasparenza e condizioni interessanti per tutte e tutti i clienti.

PostFinance è la prima banca svizzera di rilevanza sistemica a rendere direttamente accessibile alla sua clientela il commercio di criptovalute.

La facilità di accesso e un importo minimo iniziale di soli 50 dollari americani per i piani di risparmio e gli ordini singoli in criptovalute rendono questa possibilità un servizio alla portata di chiunque, democratizzando il mercato delle valute digitali.

«Le criptovalute rappresentano una possibilità d’investimento aggiuntiva e sono arrivate per restare. Il vantaggio è che da ora i nostri

2,5 milioni di clienti possono investire in queste valute digitali in modo semplice e sicuro attraverso la loro banca di fiducia», afferma Philipp Merkt, Chief Investment Officer presso PostFinance. «Oltre alle classi d’investimento tradizionali, ovvero il contante, le obbligazioni e le azioni, le criptovalute rappresentano una possibilità interessante nel quadro degli investimenti alternativi, come quelli nel settore immobiliare e delle materie prime».

Primi passi in sicurezza nel mercato delle criptovalute

Il lancio del 21 febbraio 2024 segna una tappa importante per PostFinance. In collaborazione con la banca Sygnum, specializzata in criptovalute e regolamentata dalla FINMA, l’istituto finanziario propone infatti alla sua clientela un’offerta di criptovalute chiara, con prezzi trasparenti e interessanti. «Il megatrend della tecnologia blockchain continuerà a crescere in futuro e le nostre e i nostri clienti non intendono restare indietro su questo fronte.

Una buona parte di loro desidera poter acquistare criptovalute senza passare per borse poco regolamentate. La nostra offerta permette di fare proprio questo e molto altro ancora», spiega soddisfatto il dr. Alexander Thoma, Head Digital Asset, parlando del lancio.

Questa nuova offerta permette alla clientela di PostFinance di fare trading dal proprio conto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, potendo acquistare e vendere criptovalute ovunque e in qualsiasi momento tramite e- finance o la PostFinance App.

Vantaggi per la clientela di PostFinance

Un’offerta chiara: PostFinance offre alla sua clientela un’offerta di criptovalute costituita in un primo momento da undici valute digitali, permettendole di beneficiare di una panoramica chiara e di condizioni interessanti.

Trading flessibile sempre e ovunque: la clientela può negoziare criptovalute in tutta comodità tramite e-finance o la PostFinance App dal proprio conto privato o di risparmio e farlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sicurezza e affidabilità: in qualità di istituto finanziario svizzero affidabile, PostFinance offre un accesso sicuro al mercato delle criptovalute, occupandosi della custodia di queste monete digitali in Svizzera. A differenza di quanto accade nel caso di operatori non regolamentati, il rispetto della legislazione svizzera e delle disposizioni della FINMA garantisce la massima tutela per gli investimenti delle e dei clienti.

Piani di risparmio in criptovalute a partire da 50 dollari: muovere i primi passi nel commercio delle criptovalute non è mai stato così semplice. Con un piano di risparmio in criptovalute accessibile a partire da soli 50 dollari, la clientela può investire regolarmente in criptovalute e approfittare delle opportunità di crescita a lungo termine.

Gestione semplice: con e-finance e la PostFinance App la clientela ha sempre una visione d’insieme sui suoi valori patrimoniali crittografici.

Accesso esclusivamente online: la clientela può acquistare e vendere criptovalute online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ulteriori ottimizzazioni all’orizzonte: PostFinance sta già lavorando allo sviluppo di nuove funzioni legate alla sua offerta di criptovalute.

Maggiori informazioni: www.postfinance.ch/cripto