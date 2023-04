Florence Finance integra EURS la prima stablecoin in euro emessa da Stasis

La finanza decentralizzata in tutta l’UE continua a fiorire con l’integrazione da parte di Florence Finance della principale stablecoin in euro, EURS emessa da STASIS, nella sua piattaforma appena lanciata.

Visti gli ultimi eventi nel settore delle stablecoin, stabilire una partnership a lungo termine con progetti del calibro di STASIS, presente sul mercato da 5 anni, avrebbe portato maggiore credibilità alla piattaforma.

EURS è diventata rapidamente una delle stablecoin più utilizzate nel mercato europeo e la sua integrazione nella piattaforma fornirebbe ai nostri utenti un livello aggiuntivo di trasparenza e stabilità di cui hanno bisogno.

Il panorama della DeFi è in rapida evoluzione e sta diventando sempre più cruciale per le piattaforme offrire ai propri utenti una gamma diversificata di opzioni di stablecoin. Grazie alle sue caratteristiche uniche, come la maggiore trasparenza, la governance aziendale di livello svizzero e il supporto multi-catena, EURS ha consolidato il suo status di stablecoin affidabile e fidata per gli investitori che cercano di mitigare i rischi della volatilità del mercato.

Cos’è Florence Finance?

Florence è una piattaforma DeFi che consente agli utenti di integrare senza problemi i rendimenti del mondo reale (PMI) nel loro portafoglio di criptovalute nel modo più trasparente e sostenibile. Attraverso la tokenizzazione degli asset e il collaterale nel mondo reale, Florence ne consente la componibilità all’interno della DeFi.

Attraverso i suoi partner, Florence Finance finanzia prestiti reali alle PMI nell’UE. La tokenizzazione di questi prestiti permette agli utenti di generare rendimenti reali denominati in euro in modo efficiente, trasparente e componibile.

Date le nostre attività di prestito denominate in euro, il team era desideroso di integrare una stablecoin in euro “on-ramp” e abbiamo scelto EURS di Stasis per questo scopo.

Lo scambio di EURS con Florin FLR (un’unità di conto nativa) è facilitato da un pool di liquidità EURS/FLR su Curve.fi.

EURS è attualmente il più grande asset digitale supportato da euro, che combina i vantaggi della seconda valuta più scambiata al mondo con la trasparenza, l’immutabilità e l’efficienza della blockchain.

EURS è interamente sostenuto da euro detenuti nel conto di riserva di Stasis (rapporto 1:1) ed è supportato da un solido ecosistema di fornitori di liquidità, exchange, depositari e piattaforme di pagamento, che ne facilita l’integrazione in Florence Finance. Grazie alla sua rete di partner trasparente e conforme alle normative, la piattaforma STASIS consente al capitale di fluire liberamente tra asset digitali off-chain e on-chain.

EURS è utilizzato in molte piattaforme DeFi e finora è stata la stablecoin ancorata all’euro di maggior successo e diffusione. Florence Finance è costruita su Ethereum e i suoi token ERC-20 sono completamente componibili con altre piattaforme DeFi, consentendo agli utenti di generare rendimenti pur mantenendo la capacità di utilizzare i loro token di ricezione per scopi di prestito, staking o garanzia su altre piattaforme DeFi.

Informazioni su STASIS/EURS

STASIS è un’azienda europea di tecnologia finanziaria che sviluppa strumenti di facile utilizzo per consentire ai clienti istituzionali e al dettaglio di gestire valute digitali e blockchain pubbliche per pagamenti, e-commerce e DeFi.

L’azienda emette, governa e gestisce EURS, un asset di prim’ordine tra le stablecoin legate all’euro, nato nel cuore del settore fintech dell’UE: Malta. Nel corso del tempo, STASIS è diventata uno dei maggiori emittenti di stablecoin non USD, con EURS che ha raggiunto un valore trasferito di oltre 6 miliardi di dollari.

EURS è l’unica stablecoin sostenuta da euro che oggi consente di utilizzare molteplici registri distribuiti e caratteristiche uniche non presenti in altri asset. EURS ha sviluppato un’API interna white-label per il regolamento da FIAT a crypto in Europa con un’infrastruttura API attiva su Ethereum, Algorand, Ripple, XDC e Polygon, con diverse altre blockchain in fase di sviluppo.

EURS è sottoposta a revisione da parte delle 5 principali società di revisione globali e ha accumulato la fiducia e la responsabilità della comunità internazionale. Essendo totalmente trasparente, STASIS dà agli investitori la certezza che i loro asset digitali siano pienamente supportati da garanzie adeguate, come gli estratti conto giornalieri, le verifiche mensili da parte di BDO Malta, le revisioni trimestrali da parte di BDO Malta e le verifiche su richiesta per un’entità collegata.

Il portafoglio STASIS, completamente integrato nella Single Euro Payments Area (SEPA), offre alle istituzioni finanziarie regolamentate nei mercati business-to-business e business-to-consumer un nuovo accesso alle criptovalute.