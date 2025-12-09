Cripto-attività guida completa per investitori aggiornamenti e scadenze importanti al 30 dicembre imminenti

Scadenza del 30 dicembre e adeguamento alla MiCAR

La scadenza del 30 dicembre 2025 rappresenta un momento cruciale per i Virtual Asset Service Provider (VASP) registrati presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), che devono completare l’adeguamento normativo previsto dal regolamento europeo MiCAR. Fino a quella data, i VASP possono operare in regime transitorio, ma successivamente saranno sottoposti a un sistema di autorizzazione preventiva e supervisione da parte delle autorità competenti, tra cui la Consob. Questo passaggio segna la fine del semplice regime di registrazione e l’avvio di un controllo più stringente sui servizi legati alle cripto-attività.

Per poter continuare a operare dopo il 30 dicembre, i VASP devono presentare entro tale termine un’istanza di autorizzazione come Crypto-Asset Service Provider (CASP), sia in Italia che in un altro Stato membro dell’Unione Europea. In assenza di tale richiesta, le attività dovranno essere cessate entro il 30 giugno 2026. Il periodo transitorio voluto dalla MiCAR ha l’obiettivo di favorire un passaggio ordinato verso un contesto regolamentare più solido e tutelante per gli investitori, con l’introduzione di requisiti specifici di autorizzazione e supervisione continua.

I VASP devono adeguarsi urgentemente alle nuove disposizioni normative per assicurare la continuità operativa e garantire trasparenza e sicurezza nei servizi offerti, conformandosi ai nuovi standard stabiliti dalla MiCAR e dalle autorità di vigilanza europee e nazionali.

Indicazioni per investitori su verifiche e diritti

Gli investitori nel settore delle cripto-attività si trovano di fronte a un momento decisivo con l’avvicinarsi della scadenza del 30 dicembre 2025. È fondamentale che verifichino con attenzione l’affidabilità e la conformità dei VASP con cui operano, richiedendo tutte le informazioni necessarie in merito alle strategie di adeguamento adottate. Occorre accertarsi che gli operatori siano effettivamente autorizzati ad operare dopo tale data, consultando sia il registro dei VASP tenuto dall’OAM sia l’elenco dei CASP autorizzati dall’ESMA.

Nel caso in cui l’operatore non risulti in possesso di un’autorizzazione valida, la Consob ribadisce che lo stesso non potrà più offrire servizi di cripto-attività al pubblico. L’investitore, a tutela dei propri interessi, ha il diritto di richiedere il rimborso delle somme o la restituzione delle cripto-attività detenute. Queste misure sono essenziali per garantire un elevato livello di trasparenza e tutela nel mercato, minimizzando i rischi legati a fornitori non conformi alla normativa europea.

Per evitare interruzioni nelle proprie operazioni, gli investitori devono dunque svolgere controlli scrupolosi, informandosi dettagliatamente sui piani di adeguamento degli operatori e sulla loro posizione ufficiale nei registri preposti. Questa due diligence diventa indispensabile in un contesto regolamentare che si sta rapidamente evolvendo verso standard più rigorosi e controlli più stringenti, con l’obiettivo di rafforzare la protezione degli utenti finali.

Obblighi e rischi per gli operatori VASP

I Virtual Asset Service Provider (VASP) sono sottoposti a obblighi stringenti per garantire la conformità al nuovo quadro regolamentare disposto dal MiCAR. La Consob, attraverso comunicazioni periodiche, ha evidenziato l’importanza di presentare entro il 30 dicembre 2025 l’istanza di autorizzazione come Crypto-Asset Service Provider (CASP), condizione indispensabile per poter continuare a operare legalmente in Italia dopo tale scadenza.

Qualora non venga inoltrata la richiesta di autorizzazione, i VASP dovranno cessare tutte le attività rivolte al pubblico, inclusi i servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività, entro il 30 giugno 2026. Il mancato adeguamento comporta l’obbligo di chiusura ordinata dei contratti in essere e la restituzione ai clienti di fondi e cripto-attività, secondo le modalità indicate dalle autorità.

La Consob ha inoltre sottolineato la necessità per gli operatori di garantire la massima trasparenza verso la clientela, pubblicando informazioni dettagliate sul proprio sito web riguardo alle modalità e ai tempi di adeguamento al MiCAR oppure alla cessazione dell’attività. La mancata osservanza di tali prescrizioni espone i VASP a sanzioni amministrative e a possibili provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione.

In questo contesto, il ruolo della vigilanza si intensifica, con il monitoraggio costante delle istanze presentate e dei comportamenti adottati dagli operatori, allo scopo di assicurare un elevato standard di sicurezza e affidabilità nel mercato delle cripto-attività, a tutela degli investitori e dell’integrità del sistema finanziario.