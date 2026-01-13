Crans Montana tragedia: il Consiglio regionale della Lombardia rende omaggio alle vittime, ecco cosa cambia

Commemorazione al pirellone

Milano ha aperto l’anno al Pirellone con una commemorazione solenne per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montana, durante la prima seduta del Consiglio regionale della Lombardia. L’Aula si è raccolta in un minuto di silenzio, segnando l’avvio dei lavori con un gesto di cordoglio condiviso. L’istituzione ha voluto ribadire il senso di comunità di fronte a una tragedia che ha colpito duramente anche il territorio lombardo.

Il presidente dell’assemblea, Federico Romani, ha richiamato alla responsabilità collettiva e alla vicinanza verso chi è stato colpito, sottolineando il valore della memoria e della solidarietà. Le parole pronunciate hanno scandito un momento di forte partecipazione emotiva e istituzionale, nel segno del rispetto e della sobrietà.

L’evento in Aula ha posto l’accento sull’importanza di regole e sicurezza, invitando a farne presidio costante per evitare il ripetersi di simili tragedie. La cerimonia, sobria ed essenziale, ha unito dolore, preghiera e impegno civile, fissando un perimetro di responsabilità che coinvolge istituzioni e comunità.

Parole delle istituzioni

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha unito cordoglio e richiesta di responsabilità, rivolgendosi alle famiglie e agli amici delle vittime di Crans Montana. Ha insistito sulla necessità di garantire sicurezza e rispetto delle regole, condizioni non negoziabili per proteggere la vita e la socialità dei più giovani.

Romani ha ringraziato in modo esplicito i medici e il personale sanitario della Lombardia, riconoscendone la prontezza e l’eccellenza organizzativa nelle ore più critiche. Ha sottolineato come il loro impegno abbia alimentato la speranza, diventando simbolo dell’efficienza e della solidarietà del sistema regionale.

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha ribadito la vicinanza dell’ente ai familiari colpiti, definendo la tragedia un dolore condiviso dalla comunità. Ha garantito pieno supporto in ambito sanitario e assistenziale, evidenziando la continuità dell’azione istituzionale nel tempo.

Vicino ai feriti e alle famiglie

Il Consiglio regionale della Lombardia ha rivolto un pensiero concreto a feriti e convalescenti del rogo di Crans Montana, sottolineando la necessità di sostenerli durante percorsi clinici dall’esito non scontato. L’invito è a mantenere alta l’attenzione, garantendo assistenza continuativa e supporto psicologico ai nuclei colpiti.

Le istituzioni hanno rimarcato la centralità delle regole e della prevenzione come tutela della vita, in particolare dei giovani, affinché la socialità si svolga in contesti sicuri. Il messaggio si traduce in impegni operativi e monitoraggio, con un richiamo alla corresponsabilità civile.

Un ringraziamento formale è stato indirizzato ai professionisti della sanità lombarda per l’intervento tempestivo e la qualità delle cure, elemento che ha alimentato fiducia e tenuto viva la speranza nei giorni successivi all’emergenza.

FAQ

  • Qual è stato il fulcro dell’intervento istituzionale? Vicinanza concreta a feriti e famiglie, con attenzione al percorso di cura e al supporto psicologico.
  • Che ruolo hanno avuto i sanitari lombardi? Hanno garantito assistenza immediata e di alto livello, riconosciuta pubblicamente dalle istituzioni.
  • Cosa è stato ribadito sulla sicurezza? Regole e prevenzione sono condizioni imprescindibili per evitare nuove tragedie.
  • Quali impegni sono stati annunciati? Sostegno sanitario e assistenziale continuativo, con monitoraggio degli esiti clinici.
  • Chi ha espresso i messaggi principali? Il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il presidente della Regione Attilio Fontana.
  • Qual è il contesto della commemorazione? Prima seduta dell’anno al Pirellone con minuto di silenzio per le vittime di Crans Montana.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Notizia ispirata al lancio di askanews sul Consiglio regionale lombardo.

