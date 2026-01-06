Crans-Montana sotto accusa: incendio rivela falle shock in sicurezza e controlli, indagini in corso

Falle nei controlli e ispezioni mancanti

Crans-Montana si confronta con dati allarmanti: il bar Le Constellation, distrutto nell’incendio di Capodanno con 40 vittime e 116 feriti, non sarebbe stato sottoposto ad alcuna ispezione tra il 2020 e il 2025, secondo i documenti esaminati dal Consiglio comunale.

Il sindaco Nicolas Féraud ha confermato in conferenza stampa l’assenza di verifiche recenti, ammettendo che le ragioni del vuoto di controllo restano sconosciute.

In passato il locale era stato controllato nel 2016, 2018 e 2019, comprese verifiche antincendio, con richieste di adeguamenti e limiti di capienza fissati a 100 persone per piano terra e 100 per seminterrato.

Dopo il 2019 non risulta alcuna verifica sull’effettiva esecuzione degli interventi richiesti, lasciando senza riscontro l’adeguamento delle misure di sicurezza.

Nel settembre 2025 una ditta esterna ha eseguito solo uno studio acustico, certificando la conformità al rumore ma senza affrontare aspetti legati alla prevenzione incendi.

Il Comune ha riferito che cinque addetti seguono la sicurezza pubblica, di cui tre preposti ai controlli periodici, ma non era emersa internamente la mancata effettuazione delle ispezioni previste.

Responsabilità istituzionali e reazioni del Comune

Il sindaco Nicolas Féraud ha dichiarato che sarà la giustizia a determinare il peso delle omissioni nella catena causale dell’incendio, assicurando che il Comune si farà carico delle responsabilità stabilite dai tribunali.

Alla richiesta di dimissioni, Féraud ha risposto negativamente, affermando che non abbandonerà l’incarico in questa fase.

Ha inoltre riconosciuto pubblicamente il deficit di vigilanza, ribadendo l’impegno a fornire informazioni trasparenti alle famiglie delle vittime e alla cittadinanza.

Il Comune ha precisato l’esistenza di cinque addetti alla sicurezza pubblica, con tre incaricati dei controlli periodici, ma ha ammesso di non essersi accorto del blocco delle ispezioni dal 2020.

Féraud ha definito “profondamente rammaricante” il vuoto di verifiche e ha ribadito che l’ente non intende sottrarsi agli accertamenti.

La linea politica comunicata è di cooperazione piena con l’autorità giudiziaria e di vigilanza rafforzata sulle procedure interne.

Misure immediate e indagini in corso

La municipalità di Crans-Montana ha imposto il divieto totale di artifici pirotecnici in tutti i locali chiusi del Comune, misura annunciata dopo la tragedia del Le Constellation.

È stato incaricato un ufficio esterno per avviare controlli urgenti su tutti gli esercizi pubblici, con priorità agli aspetti antincendio e alla capienza.

Un video che mostra fiamme accese sopra bottiglie di alcol poco prima del rogo è stato definito dal sindaco Nicolas Féraud come segno di negligenza dell’esercente e di cultura del rischio non accettabile.

La Procura vallesana prosegue gli accertamenti per ricostruire dinamica, responsabilità operative e eventuali omissioni nei controlli.

Resta da chiarire il possibile coinvolgimento del Comune nell’inchiesta penale e il nesso tra falle ispettive e l’evento letale.

Le autorità locali affermano piena cooperazione con magistratura e verificatori esterni, con l’obiettivo di accelerare gli esiti e rafforzare lo standard di sicurezza nei locali pubblici.

FAQ