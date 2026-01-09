Crans-Montana, indagini europee: interrogati Jacques Moretti e Jessica Maric, famiglie nel dolore e verità sospese

Procura europea e quadro delle indagini

Procura europea e magistratura italiana hanno acceso i riflettori sulla strage di Crans-Montana, aprendo un fascicolo per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio. L’inchiesta, attivata dalla Procura di Roma dopo una comunicazione della Farnesina, affianca i procedimenti in corso in Svizzera, Francia e Belgio. Il rogo della notte di Capodanno ha provocato 40 morti, tra cui 6 italiani, e 116 feriti, di cui 14 connazionali.

Il coinvolgimento della magistratura capitolina, competente per reati che riguardano cittadini italiani all’estero, conferisce al dossier una cornice transnazionale con scambio di atti, standard probatori condivisi e possibili rogatorie.

Il Belgio ha già offerto piena collaborazione alle autorità elvetiche, inclusa l’audizione di testimoni sul proprio territorio, mentre in Vallese la procuratrice generale Beatrice Pilloud coordina i primi riscontri tecnici su cause, responsabilità e catena dei soccorsi.

L’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado incontrerà il 12 gennaio 2026 la procuratrice del Canton Vallese per un aggiornamento operativo sui progressi investigativi e sulle esigenze di cooperazione giudiziaria.

Interrogatori di Jacques Moretti e Jessica Maric

Gli inquirenti hanno programmato gli interrogatori di Jacques Moretti e Jessica Maric, ritenuti testimoni chiave per la ricostruzione dei fatti di Crans-Montana. Le audizioni puntano a chiarire tempi, origini del rogo e eventuali falle nei protocolli di sicurezza, con verbali destinati allo scambio tra Svizzera, Italia, Francia e Belgio.

Le domande verteranno su gestione degli allarmi, vie di fuga, manutenzione degli impianti e catena dei soccorsi, con incrocio dei dati tecnici raccolti in Vallese e le segnalazioni dei sopravvissuti.

I magistrati intendono acquisire elementi su eventuali responsabilità individuali e aziendali, valutando omissioni e ritardi operativi, anche ai fini delle future rogatorie e di possibili misure cautelari transfrontaliere.

La verbalizzazione sarà tradotta e trasmessa tramite canali di cooperazione giudiziaria, con priorità a riscontri balistici-forensi sui materiali combusti e alla mappatura cronologica degli eventi nella notte di Capodanno.

FAQ

  • Chi sono Jacques Moretti e Jessica Maric?
    Testimoni ritenuti centrali per chiarire dinamica, tempi e responsabilità dell’incendio di Crans-Montana.
  • Perché gli interrogatori sono decisivi?
    Servono a verificare allarmi, vie di fuga, manutenzioni e risposta dei soccorsi, con riscontri tecnici incrociati.
  • Quali paesi ricevono i verbali?
    Svizzera, Italia, Francia e Belgio tramite cooperazione giudiziaria.
  • Che tipo di prove vengono correlate?
    Documenti tecnici, testimonianze dei sopravvissuti, analisi forensi dei materiali e timeline dell’evento.
  • Possono emergere responsabilità penali?
    Sì, si valutano condotte individuali e aziendali per omicidio colposo, lesioni e incendio.
  • Quali misure sono possibili dopo le audizioni?
    Rogatorie, sequestri documentali e, se necessario, misure cautelari con valenza transnazionale.

Coordinamento internazionale e ruolo italiano

Il coordinamento tra Svizzera, Italia, Francia e Belgio procede su canali di cooperazione giudiziaria già attivi, con scambio tempestivo di atti e sincronizzazione delle perizie tecniche. L’iniziativa della Procura di Roma, attivata dopo la comunicazione della Farnesina, integra il lavoro della procura vallesana guidata da Beatrice Pilloud, assicurando interoperabilità investigativa e uniformità degli standard probatori.

Il Belgio ha formalizzato la disponibilità ad audire testimoni sul proprio territorio, mentre la componente italiana cura la raccolta delle deposizioni dei connazionali e la trasmissione dei riscontri medico-legali.

L’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado vedrà il 12 gennaio 2026 la procuratrice del Canton Vallese per definire priorità operative: calendarizzazione degli interrogatori, catena di custodia dei reperti e canali di traduzione certificata dei verbali.

Il perimetro d’azione include richieste di assistenza giudiziaria, eventuali sequestri documentali transfrontalieri e la mappatura unificata della timeline dell’incendio, funzionale a verificare allarmi, vie di fuga e risposta dei soccorsi.

L’obiettivo è consolidare una base probatoria condivisa per accertare responsabilità individuali e aziendali, con particolare attenzione alle posizioni dei cittadini italiani coinvolti e alla tutela processuale delle vittime.

FAQ

  • Qual è il ruolo dell’Italia nelle indagini?
    La Procura di Roma coordina gli aspetti che riguardano cittadini italiani all’estero e scambia atti con le autorità elvetiche.
  • Quali paesi cooperano nell’inchiesta?
    Svizzera, Italia, Francia e Belgio con canali di assistenza giudiziaria attivi.
  • Che cosa prevede l’incontro del 12 gennaio 2026?
    Un aggiornamento operativo tra Gian Lorenzo Cornado e Beatrice Pilloud su priorità e scambio prove.
  • Come vengono gestiti i verbali e le traduzioni?
    Tramite canali certificati, garantendo integrità, catena di custodia e uniformità linguistica.
  • Quali misure transfrontaliere sono ipotizzate?
    Rogatorie, sequestri documentali e condivisione di perizie forensi.
  • Perché è rilevante la timeline unificata dell’incendio?
    Serve a verificare allarmi, vie di fuga e tempi dei soccorsi per accertare responsabilità.

Famiglie delle vittime tra attesa e dolore

Le famiglie delle vittime di Crans-Montana vivono tra cordoglio e richieste di verità, in attesa di riscontri ufficiali su cause e responsabilità del rogo di Capodanno. I parenti degli italiani coinvolti, assistiti da legali e associazioni, chiedono accesso agli atti e tempi certi per identificazioni, perizie e riconsegna delle salme.

Le comunicazioni istituzionali passano attraverso la Farnesina e l’ambasciata italiana, con supporto psicologico e logistico per i rientri e la gestione delle pratiche. La priorità resta la trasparenza su allarmi, vie di fuga e soccorsi, elementi ritenuti decisivi per eventuali azioni civili e penali.

L’incontro del 12 gennaio tra Gian Lorenzo Cornado e la procuratrice del Vallese Beatrice Pilloud è atteso dai familiari come passaggio cruciale per aggiornamenti concreti sull’iter investigativo e sulle tempistiche di condivisione dei verbali.

FAQ

  • Quali sono le principali richieste delle famiglie?
    Accesso agli atti, tempi certi per perizie e riconsegna delle salme, massima trasparenza sulle cause.
  • Che tipo di supporto ricevono i parenti delle vittime?
    Assistenza consolare, supporto psicologico e aiuto logistico per rientri e pratiche.
  • Perché è rilevante l’incontro del 12 gennaio?
    Per ottenere aggiornamenti ufficiali su indagini, verbali e tempistiche.
  • Quali aspetti tecnici interessano i familiari?
    Funzionamento degli allarmi, vie di fuga disponibili e tempi dei soccorsi.
  • Come incide l’inchiesta italiana?
    Garantisce tutela ai cittadini italiani coinvolti e facilita lo scambio di atti con la Svizzera.
  • Quali azioni legali sono allo studio?
    Valutazione di cause civili e penali sulla base degli esiti delle perizie e dei verbali investigativi.

