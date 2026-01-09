Stati Uniti puntano alla Groenlandia: la mossa shock per conquistarla mette in subbuglio gli abitanti

Proposta di pagamenti ai cittadini groenlandesi

Funzionari statunitensi hanno valutato una proposta per corrispondere pagamenti una tantum agli abitanti della Groenlandia, con l’obiettivo di incentivarne il distacco dalla Danimarca e un riavvicinamento strategico agli Stati Uniti. L’indiscrezione, riportata da Reuters sulla base di quattro fonti informate, descrive un meccanismo diretto di incentivi economici rivolti alla popolazione locale. Le ipotesi circolate nelle discussioni interne spaziano tra 10.000 e 100.000 dollari per persona.

Secondo due fonti citate dall’agenzia, le cifre restano indicative e non esistono ancora definizioni operative su tempistiche, criteri di eleggibilità e soggetti pagatori. Le conversazioni si sarebbero svolte tra collaboratori della Casa Bianca e altri funzionari federali, senza approdare a un piano formalizzato. Il carattere esplorativo delle opzioni conferma l’assenza di una cornice normativa e finanziaria consolidata.

La proposta punta a incidere sul dibattito interno groenlandese in materia di autodeterminazione, facendo leva su un pacchetto economico individuale come leva di persuasione politica. L’idea, per come delineata, si collocherebbe in una strategia di pressione soft, con incentivi mirati alla popolazione invece che a istituzioni o infrastrutture. Resta non definito se il finanziamento sarebbe pubblico, privato o ibrido, né come verrebbero gestiti eventuali controlli e verifiche.

Quadro politico e legale dell’autonomia di Nuuk

La Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca, dotato di Parlamento (Inatsisartut) e governo (Naalakkersuisut), mentre difesa e altre competenze “di Stato” restano in capo a Copenaghen. La cornice giuridica prevede che ogni passo verso l’indipendenza sia deciso dal popolo groenlandese, avviando negoziati formali tra il governo danese e quello di Nuuk.

L’esito di tali trattative deve essere approvato dall’assemblea locale, sottoposto a referendum in Groenlandia e ratificato dal Folketing danese. Il processo è multilivello e vincola qualsiasi scenario a un consenso tripartito, limitando spazi a iniziative unilaterali o a pressioni esterne di natura economica.

In questo quadro, la legittimità di proposte “incentivanti” rivolte ai cittadini si misura contro le procedure codificate e la sovranità condivisa. Le scelte su status e competenze non possono prescindere dal percorso istituzionale previsto, che tutela il principio di autodeterminazione ma impone sequenze e contrappesi negoziali.

Costi, percezioni e rischi di una strategia transazionale

Un piano basato su esborsi individuali tra 10.000 e 100.000 dollari rischia di essere percepito come un’operazione puramente transazionale, con implicazioni reputazionali per gli Stati Uniti e frizioni con la società della Groenlandia. In un contesto in cui l’indipendenza è tema identitario e istituzionale, la monetizzazione del consenso può apparire riduttiva e potenzialmente degradante agli occhi di una popolazione che discute da anni di sovranità.

La dipendenza finanziaria da Copenaghen e i vincoli di sostenibilità economica restano gli ostacoli principali: un incentivo una tantum non risolve la copertura strutturale di servizi, investimenti e difesa. I sondaggi indicano ampia simpatia per l’autodeterminazione, ma non necessariamente per l’ingresso nell’orbita di Washington, con timori per i costi della transizione.

L’assenza di dettagli su finanziatori, criteri e controlli apre margini di contenzioso legale e politico, alimentando accuse di interferenza negli affari di un territorio autonomo del Regno di Danimarca. Sul piano pratico, la gestione di pagamenti diretti alla cittadinanza comporterebbe complessità operative, rischio di disuguaglianze e possibili reazioni negative nei negoziati con Nuuk e il Folketing.

FAQ

Qual è l'obiettivo dei pagamenti proposti?

Incentivare la separazione dalla Danimarca e l'allineamento strategico con gli Stati Uniti.

Quali importi sono stati discussi internamente?

Ipotesi tra 10.000 e 100.000 dollari per cittadino, senza cifre definitive.

Chi deciderebbe sull'indipendenza della Groenlandia?

Il popolo groenlandese, con un percorso che include negoziati e approvazioni parlamentari e referendarie.

Perché la proposta è definita transazionale?

Perché punta a orientare scelte politiche tramite incentivi economici individuali.

Quali rischi comporta la misura?

Percezioni degradanti, contenziosi legali, complessità operative e tensioni diplomatiche.

I sondaggi cosa dicono sull'orientamento della popolazione?

Supporto all'indipendenza, ma scetticismo verso l'ingresso nell'orbita degli Stati Uniti e timori sui costi.

Reazioni internazionali e monito di Washington

Le ipotesi di incentivi diretti in Groenlandia hanno immediatamente attivato l’attenzione delle capitali europee, con la Danimarca al centro delle valutazioni su sovranità e sicurezza artica. Nel contesto atlantico, il dossier si intreccia con la postura militare nel Nord e con il ruolo strategico dell’isola per rotte, risorse e radar. Reuters riferisce che l’eco diplomatica riguarda anche le modalità dell’iniziativa, percepita come pressione economica su un territorio autonomo del Regno di Danimarca.

Da Washington è arrivato un avviso esplicito. Il vicepresidente JD Vance ha sollecitato i partner europei a “prendere sul serio il presidente degli Stati Uniti”, legando la stabilità dell’area a maggiori impegni di sicurezza. Il messaggio: senza un rafforzamento europeo, gli USA “dovranno fare qualcosa”.

La dichiarazione di Vance funge da segnale politico e da leva negoziale: spinge l’Europa a considerare la centralità artica e segnala che l’opzione di misure unilaterali resta sul tavolo. Per Copenaghen e Nuuk, il nodo è conciliare il percorso legale interno con le sensibilità alleate, evitando che il dibattito sull’autodeterminazione si trasformi in un test di forza transatlantico.

