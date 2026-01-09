Trump rifiuta la grazia a Diddy: la richiesta segreta che scuote lo showbiz e la politica

Rifiuto della grazia a Diddy

Donald Trump ha respinto la richiesta di grazia presentata da Sean “Diddy” Combs, attualmente detenuto e condannato a 4 anni e 2 mesi per trasporto di persone a fini di prostituzione. In un’intervista al New York Times, l’ex presidente ha confermato di aver ricevuto una lettera formale dal produttore, senza lasciare margini: la risposta è stata negativa. “Me l’ha chiesta con una lettera. Volete vederla?”, ha dichiarato ai giornalisti del quotidiano.

Il diniego si inserisce in una postura pubblica di fermezza sulle clemenze, con Trump che esclude aperture per figure mediatiche o politiche di alto profilo. La decisione su Diddy appare definitiva e non è accompagnata da valutazioni su possibili ripensamenti.

La richiesta di Combs, 55 anni, arriva mentre prosegue l’esecuzione della pena, e il caso resta al centro dell’attenzione per l’intreccio tra giustizia penale e pressione pubblica. Per l’ex presidente, tuttavia, la notorietà del condannato non è un fattore sufficiente a giustificare un atto di grazia.

Rapporto personale tra Trump e Combs

Donald Trump e Sean “Diddy” Combs hanno condiviso per anni un rapporto cordiale, nato nell’ambiente dell’intrattenimento e degli affari. La sintonia si è incrinata durante il primo mandato presidenziale, quando il produttore ha preso posizioni critiche contro l’allora presidente.

Trump ha ricordato pubblicamente di averlo considerato “una brava persona” e di essere stato in buoni rapporti, salvo poi registrare un cambio di atteggiamento con l’avvio della campagna elettorale. Da quel momento, secondo l’ex presidente, Combs avrebbe assunto una postura “ostile”.

La frattura personale, pur emersa in modo evidente, non viene indicata come determinante nella decisione sulla grazia. Nelle dichiarazioni rese a testate come Newsmax e al New York Times, Trump ha inquadrato la richiesta nel solco di una linea generale di rigore, rivendicando autonomia dalle relazioni pregresse e dal peso mediatico del richiedente.

Linea dura sulle grazia ai vip

Donald Trump ribadisce un approccio restrittivo alle clemenze, escludendo interventi a favore di figure celebri o politicamente esposte. Nelle dichiarazioni al New York Times, l’ex presidente afferma di non voler concedere la grazia a personalità ad alta visibilità, ritenendo la notorietà irrilevante rispetto ai criteri di valutazione.

Il messaggio è mirato: niente provvedimenti per chi porta con sé rilevanza mediatica o peso diplomatico, indipendentemente dal profilo pubblico o dall’impatto del caso. La posizione viene presentata come regola generale, non come risposta contingente.

L’impostazione si allinea alla scelta di respingere richieste provenienti da ambiti diversi, dal mondo dell’intrattenimento a quello politico-finanziario, con l’obiettivo dichiarato di evitare precedenti che possano suggerire favoritismi o eccezioni ad personam.

Eccezioni e casi ancora aperti

Trump esclude la grazia per Nicolás Maduro, presidente del Venezuela catturato a Caracas il 3 gennaio, definendo “inesistente” la prospettiva di un intervento.

Rifiuto netto anche per Robert Menendez, ex senatore del New Jersey coinvolto in scambi di favori per denaro, gioielli e auto di lusso, e per Sam Bankman-Fried, ex patron delle crypto condannato per aver sottratto miliardi agli investitori.

Sul caso Derek Chauvin, ex agente di Minneapolis condannato per la morte di George Floyd, l’ex presidente non apre né chiude la porta: precisa di non aver ricevuto una richiesta formale, senza indicare orientamenti futuri.

FAQ

  • Chi ha chiesto la grazia e l’ha ottenuta?
    Nessuno: le richieste note sono state respinte o non formalizzate.
  • Perché Maduro è escluso dalla grazia?
    Trump considera inesistente la possibilità di clemenza per il presidente del Venezuela.
  • Qual è la posizione su Robert Menendez?
    Rifiuto netto per il caso legato a denaro, gioielli e auto di lusso.
  • Cosa dice Trump su Sam Bankman-Fried?
    Esclusa qualsiasi grazia per i reati finanziari contestati.
  • Il caso Derek Chauvin è definito?
    No: manca una richiesta ufficiale, nessuna indicazione di merito.
  • Esistono eccezioni alla linea dura?
    Non emergono eccezioni; i casi restano vincolati a richieste formali e valutazioni restrittive.

