Crans-Montana, funerale Barosi commuove: parenti intonano Perdutamente di Achille Lauro, il video virale
Indice dei Contenuti:
Commiato a Crans-Montana
Crans-Montana si è raccolta per l’ultimo saluto a Barosi, in una cerimonia sobria e composta che ha unito autorità locali, amici e parenti. Le esequie si sono svolte nel rispetto della volontà della famiglia, con un dispositivo di sicurezza discreto e una partecipazione ordinata.
Presenti delegazioni dalla vicina Martigny e rappresentanti istituzionali, nel solco delle commemorazioni legate al recente rogo che ha scosso la valle. Il rito ha mantenuto un profilo essenziale, privilegiando il raccoglimento e il silenzio.
La comunità ha espresso vicinanza con fiori e messaggi sobri, evitando eccessi mediatici; il feretro è stato accompagnato in chiesa tra applausi contenuti e segni di rispetto, con le campane a marcare i momenti principali del commiato.
Canto “perdutamente” dei familiari
Nel momento più intenso del rito, i familiari di Barosi hanno intonato “Perdutamente” di Achille Lauro, scelta condivisa e preparata in forma raccolta. La canzone è stata eseguita a bassa voce, senza accompagnamenti, come gesto di affetto e memoria.
Il brano, legato a ricordi privati, ha scandito i minuti del commiato con un carattere intimo, evitando derive spettacolari. Nessuna ripresa invadente, solo alcuni telefoni alzati per documentare con discrezione il passaggio decisivo della cerimonia.
L’intonazione corale ha coinvolto i parenti più stretti, mentre il resto dell’assemblea è rimasto in silenzio, in segno di rispetto. L’emozione è stata trattenuta, con fazzoletti e sguardi bassi, mentre il sacerdote ha sospeso l’omelia per lasciare spazio al canto.
Emozione e partecipazione della comunità
La presenza della comunità di Crans-Montana è stata costante, composta e visibilmente segnata dal lutto, con residenti e lavoratori stagionali schierati lungo il sagrato. Le associazioni locali hanno coordinato l’afflusso, garantendo ordine e spazi di raccoglimento anche a chi è rimasto all’esterno.
Da Martigny sono arrivati cittadini e rappresentanti del volontariato, unendo i due territori nella medesima ferita. I negozi del centro hanno abbassato le serrande per alcuni minuti, mentre la viabilità è stata modulata per consentire il passaggio del corteo.
Numerosi messaggi sono stati deposti vicino all’ingresso, con dediche essenziali e nastri bianchi; la parrocchia ha invitato a evitare striscioni e cartelli, richiesta rispettata da tutti. Una fila ordinata ha consentito l’ultimo saluto, senza assembramenti né applausi prolungati.
Memoria delle vittime e messaggi di cordoglio
Nel ricordo delle vittime del rogo di Crans-Montana, il funerale di Barosi ha raccolto messaggi sobri indirizzati alla famiglia e alla comunità, con richiami alla prudenza e al rispetto del dolore. Le istituzioni locali hanno ribadito la vicinanza ai feriti e ai parenti, rimarcando l’impegno a sostenere i percorsi di assistenza.
Delegazioni provenienti da Martigny hanno portato testimonianze di solidarietà, sottolineando il legame tra i territori colpiti e la necessità di preservare una memoria condivisa. Sui banchi, biglietti e fasci di fiori bianchi hanno sostituito qualunque esposizione pubblicitaria o simboli di parte.
Il parroco ha scandito la lettura delle intenzioni con un riferimento alla responsabilità civile di fronte a tragedie che segnano intere comunità, invitando a un lutto composto e duraturo. La chiesa ha raccolto una selezione di messaggi privati, destinati a essere consegnati alla famiglia al termine del rito.
FAQ
- Chi era Barosi?
Era una delle persone coinvolte nella comunità di Crans-Montana, ricordata con una cerimonia sobria.
- Dove si sono svolte le esequie?
Nella chiesa di Crans-Montana, con partecipazione ordinata di cittadini e istituzioni.
- Perché è stata intonata “Perdutamente”?
La famiglia ha scelto il brano di Achille Lauro come gesto personale di memoria.
- Qual è stato il ruolo di Martigny?
Delegazioni di Martigny hanno portato cordoglio, sottolineando la vicinanza tra le comunità.
- Come si è espressa la comunità locale?
Con fiori, messaggi essenziali e rispetto delle indicazioni della parrocchia.
- Quali messaggi sono stati condivisi dalle istituzioni?
Richiami alla solidarietà, al sostegno ai familiari e alla memoria delle vittime dell’incendio.