Home - SPETTACOLI & CINEMA - Carmen Di Pietro spiazza Tale e Quale, replica il playback discusso e scatena dubbi su creatività e rispetto pubblico

Carmen Di Pietro a Tale e Quale ripropone lo stesso identico sketch del playback

Il ritorno di Carmen nello show di Conti

Da anni la componente comica del talent di Rai 1 ruotava intorno a Gabriele Cirilli, passato attraverso ogni possibile formula scenica, fino all’esaurimento del registro narrativo. L’arrivo di Carmen Di Pietro ha riacceso il format, trasformandola nella sorpresa inattesa dell’ultima edizione in prima serata con Carlo Conti.

La sua performance nei panni di Gaia con “Sesso e Samba” è diventata un cult, rilanciando il personaggio ben oltre il semplice ruolo di spalla comica. Da lì è nata l’idea di farle fare il bis nella versione per non famosi del programma.

Nel passaggio a “Tali e Quali”, gli autori hanno ricalibrato la sua presenza: non più solo volto noto, ma attrice trasformista, costruendo identità fittizie e bizzarre che le consentissero di muoversi tra imitazione e sit‑com dal vivo.

Rosalia Curcuruto e il gioco del playback

Nell’ultima puntata la showgirl è apparsa come “Rosalia Curcuruto”, infermiera di Palermo con un passato da fruttivendola al mercato, chiamata a esibirsi su “Pazza” di Loredana Bertè. Il racconto fittizio del personaggio ha rinforzato il tono caricaturale, spingendo il numero nella direzione della parodia sociale.

Dietro le quinte, la macchina narrativa del programma ha mostrato grande inventiva, avendo già proposto la settimana precedente una versione “meneghina” tutta lavoro, guadagno e pretese, perfettamente in linea con gli stereotipi lombardi. L’elemento di rottura, però, è arrivato sul piano musicale.

Quando parte la base, a cantare non è la protagonista in scena, ma la voce originale dell’artista: un ribaltamento del patto con il pubblico che trasforma la performance in sketch comico costruito sul finto imbroglio.

Deja‑vu creativo e reazioni in studio

Lo schema del playback totale non è però nuovo: due mesi prima il medesimo trucco era stato utilizzato con l’imitazione di Mina, sempre con Carmen Di Pietro al centro del gioco scenico. In quell’occasione Carlo Conti aveva finto un colpo di teatro ai danni di Cristiano Malgioglio, autore del brano, trasformando la gag in scherzo interno alla giuria.

Nella riproposizione legata a Loredana Bertè, invece, è stato Nicola Savino a restare nel personaggio, rimproverando “Rosalia” per il presunto risparmio sulla base musicale, ironizzando sul “pezzotto” e pretendendo che, una volta smascherato il trucco, la concorrente cantasse finalmente dal vivo.

La trovata ha strappato risate, ma ha evidenziato un limite: la ripetizione ravvicinata dello stesso identico meccanismo, che rischia di diventare formula prevedibile in un contesto che vive di sorpresa e freschezza narrativa.

FAQ

D: Chi ha sostituito Gabriele Cirilli nella parte comica del talent di Rai 1?

A: La sostituzione è stata affidata a Carmen Di Pietro.

D: In quale programma è tornata Carmen dopo la prima esperienza di successo?

A: È tornata nella versione dedicata ai non famosi, “Tali e Quali”.

D: Chi è il conduttore storico del format?

A: Il programma è condotto da Carlo Conti.

D: Qual è la canzone di Gaia imitata da Carmen che ha fatto più discutere?

A: Si tratta del brano “Sesso e Samba” di Gaia.

D: Con quale identità fittizia è apparsa di recente Carmen nella versione per non famosi?

A: È stata presentata come l’infermiera palermitana “Rosalia Curcuruto”.

D: Su quale brano di Loredana Bertè è stato riproposto lo sketch del playback?

A: Lo sketch è stato costruito su “Pazza” di Loredana Bertè.

D: Chi ha ironizzato in studio sul fatto che non fosse stata acquistata una base musicale regolare?

A: Le battute sono arrivate da Nicola Savino.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha raccontato lo sketch del playback?

A: La ricostruzione è basata sull’articolo firmato da Fabiano Minacci pubblicato su Very Inutil People.