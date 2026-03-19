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Christina Aguilera concerto in Messico scatena polemiche su show e prezzi

Christina Aguilera concerto in Messico scatena polemiche su show e prezzi

Christina Aguilera contestata per il concerto a Città del Messico

La popstar Christina Aguilera è finita al centro di una accesa polemica dopo il concerto del 17 marzo al Palacio de los Deportes di Città del Messico.
Lo show, atteso da migliaia di fan e proposto con biglietti fino a oltre 300 euro, è durato circa 55 minuti, contro i 120 indicati, secondo alcuni spettatori, sulle piattaforme di vendita come Ticketmaster.

Le critiche, esplose sui social tra il 18 e il 19 marzo, riguardano durata, scenografia ritenuta minimale, prezzi giudicati sproporzionati e una gaffe finale, quando l’artista ha ringraziato il “New Mexico” invece del Messico.
La vicenda solleva interrogativi sulle pratiche commerciali dei live internazionali in America Latina e sulle aspettative dei fan verso star consolidate come Aguilera.

In sintesi:

  • Concerto di Christina Aguilera a Città del Messico il 17 marzo contestato dai fan.
  • Durata effettiva circa 55 minuti contro 120 annunciati, secondo alcuni acquirenti.
  • Polemiche su prezzi, scaletta accorciata, scenografia minima e ingresso in forte ritardo.
  • Gaffe finale: Aguilera saluta il pubblico chiamandolo “New Mexico”.

Durata, prezzi e scenografia: perché è esplosa la polemica

Il concerto di Christina Aguilera al Palacio de los Deportes, sala da oltre 20.000 posti, arrivava dopo le date di Austin (Texas) e Durant (Oklahoma). L’evento messicano era presentato come uno degli appuntamenti di punta del suo ritorno live.

Secondo numerose testimonianze social, la popstar sarebbe rimasta sul palco per circa 55 minuti, con diverse hit proposte in versione ridotta. Alcuni spettatori sostengono che sui siti di ticketing la durata promessa fosse di 120 minuti e annunciano richieste di rimborso.

I biglietti partivano da circa 60‑100 euro per i settori più economici, fino a 260‑315 euro per i pacchetti VIP. Una fascia di prezzo in linea con molte star internazionali, ma giudicata eccessiva in rapporto a un’ora di spettacolo e a una scaletta definita “identica” a quella della Fiera di Aguascalientes 2024, evento gratuito.

Contestata anche l’ora di ritardo all’ingresso e una scenografia essenziale: sul palco solo band e strutture coperte da teli di plastica, senza grandi ledwall o elementi immersivi, in netto contrasto con i grandi tour globali citati dai fan come termine di paragone.

La gaffe finale e le possibili conseguenze per l’immagine della popstar

A inasprire il malcontento è stata la gaffe conclusiva: prima di chiudere con *Let There Be Love* e dopo aver eseguito *Beautiful*, Christina Aguilera ha salutato il pubblico dicendo: *“Grazie, ti amo così tanto New Mexico”*, confondendo lo Stato USA con il Paese ospitante.

Sui social messicani la frase è diventata virale, trasformando un concerto già discusso in un caso mediatico, con meme, video su YouTube e analisi di blogger musicali e pagine specializzate.

Per l’artista, tornata recentemente in piena attività live, l’episodio rappresenta un campanello d’allarme: nei mercati chiave dell’America Latina, durata reale degli show, trasparenza sulle condizioni di vendita e attenzione simbolica ai fan locali stanno diventando fattori cruciali di reputazione. Una gestione comunicativa più accurata delle prossime date potrebbe essere decisiva per contenere l’onda lunga di queste critiche.

FAQ

Quanto è durato il concerto di Christina Aguilera a Città del Messico?

Secondo molti spettatori il concerto è durato circa 55 minuti effettivi, contro le due ore indicate informalmente sulle piattaforme di vendita dei biglietti.

Perché i fan di Christina Aguilera chiedono rimborsi per il concerto?

Molti fan sostengono che la durata promessa fosse 120 minuti, contestano i soli 55 minuti effettivi e chiedono rimborsi per mancato rispetto delle aspettative.

Quanto costavano i biglietti del concerto di Christina Aguilera in Messico?

I biglietti andavano indicativamente da 60‑100 euro per i settori base, fino a circa 260‑315 euro per i pacchetti VIP.

Cosa ha detto Christina Aguilera che ha offeso parte del pubblico messicano?

Al termine del live, ringraziando il pubblico, Christina Aguilera ha detto in inglese “Grazie, ti amo così tanto New Mexico”, sbagliando Paese.

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