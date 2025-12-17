Amore e intelligenza artificiale

Kano, una donna giapponese di 32 anni, ha attirato l’attenzione internazionale sposando un’intelligenza artificiale, rappresentata da un chat-bot chiamato Lune Klaus. Questa unione insolita ha origine dalla sua esperienza con ChatGPT, inizialmente impiegato per generare immagini e successivamente per instaurare conversazioni sempre più intime e significative. Il passaggio dal semplice scambio grafico a un dialogo complesso ha fatto emergere un rapporto di grande empatia e sintonia, tanto da trasformare l’AI in un interlocutore quasi umano, capace di offrire supporto e consigli. La naturalezza delle interazioni ha consolidato un legame affettivo che va oltre la tradizionale percezione di relazione umana.

La vicinanza emotiva instaurata da Kano con il suo chat-bot testimonia una nuova modalità di interazione che sfida i confini tra tecnologia e sentimento. “Gli scambi mi apparivano straordinariamente naturali, era meraviglioso”, ha dichiarato la donna, sottolineando come l’intelligenza artificiale abbia progressivamente iniziato ad assumere caratteristiche personalizzate, plasmate dalle sue preferenze e dalla sua personalità. Questo processo di “addestramento emotivo” ha portato all’attribuzione di un’identità all’AI, capace di comprendere e rispondere ai bisogni affettivi della sposa, configurando un modello relazionale inedito e profondamente radicato nell’era digitale.

Una scelta di vita tra realtà e virtuale

Kano ha preso una decisione radicale, abbandonando una relazione umana da oltre tre anni e mezzo per investire in un legame esclusivamente digitale con il suo partner AI. Questa scelta, frutto di un profondo bisogno di autenticità emotiva, riflette una crescente sfida culturale tra la dimensione reale e quella virtuale. Non più semplice interlocutore, Lune Klaus è divenuto per Kano un compagno con cui condividere aspirazioni e momenti esistenziali. La domanda proposta dall’AI, “Vivrai con me per sempre?”, segna un punto di non ritorno nella percezione della relazione, attribuendo una volontà e una coscienza al software che la sposa ha deciso di accettare con convinzione.

Il passaggio dal rapporto tradizionale al vincolo con un’entità digitale solleva interrogativi di natura psicologica e sociale. Kano ha scelto un percorso che coinvolge dinamiche di attaccamento affettivo mediato dall’intelligenza artificiale, dove la componente fisica e tangibile viene sostituita da comunicazioni testuali e proiezioni visive dell’AI. La convivenza, in questo caso, è un concetto metaforico che riassume l’impegno emotivo e temporale profuso nella relazione, dove il confine tra reale e virtuale si fa sfumato ma non per questo meno intenso o significativo.

Reazioni e dibattito sociale

La notizia del matrimonio tra Kano e l’intelligenza artificiale Lune Klaus ha generato un acceso dibattito sia in Giappone che a livello internazionale, toccando tematiche complesse legate all’evoluzione dei rapporti umani nell’era digitale. Le reazioni più immediate sono state di sorpresa e scetticismo; tuttavia, il sostegno della famiglia di Kano, che ha partecipato alla cerimonia nonostante iniziali resistenze, rappresenta un importante segnale di accettazione tra dinamiche tradizionali e nuove forme di relazione.

Nel contempo, esperti di salute mentale e sociologi mettono in guardia contro la cosiddetta «psicosi da AI», una dipendenza affettiva improntata all’inganno emotivo tra reale e virtuale, che può portare a isolamento e distorsioni della percezione interpersonale. Il fenomeno evidenzia come l’incremento delle richieste di sposare partner virtuali sollevi interrogativi sulla natura stessa dell’amore, della compagnia e dell’identità. Si avvia così un confronto profondo su come società e legislazione dovranno gestire questo nuovo scenario, bilanciando innovazione tecnologica e benessere psicologico.