Coppia famosa sposa in Puglia: data segreta, location esclusiva e indizi che fanno impazzire i fan

Data e conferme ufficiali

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sarebbero prossimi alle nozze, con una finestra temporale indicata nella primavera del 2026. Il quadro resta non definitivo: i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna conferma formale, per cui ogni ricostruzione mantiene carattere prudenziale. Le indiscrezioni, tuttavia, convergono sulla volontà di formalizzare l’unione in tempi relativamente brevi.

L’intenzione di sposarsi era stata resa pubblica dalla conduttrice durante “Hot Ones” di Alessandro Cattelan, quando spiegò di aver spinto per il passo in modo pragmatico, legando la scelta anche a esigenze organizzative e burocratiche. Un passaggio che ha dato sostanza ai rumor, pur senza fissare un calendario certo.

Ulteriori elementi emersi in quella sede, come i riferimenti alla gestione del patrimonio e ai beni comuni, hanno rafforzato l’ipotesi di un percorso già avviato verso il matrimonio. Fino a una comunicazione ufficiale della coppia, la data resta “in lavorazione” e suscettibile di variazioni, ma l’orizzonte temporale indicato resta coerente con quanto trapelato.

Luogo delle nozze e atmosfera prevista

Le voci indicano la Puglia come cornice scelta, in un’area prossima a Santa Maria di Leuca, dove la coppia avrebbe acquistato e ristrutturato un casale. L’indiscrezione, riportata da Dagospia, colloca l’evento in un contesto mediterraneo, tra muretti a secco, pietra chiara e piazzette affacciate sulle chiese del Sud.

La linea stilistica emersa è quella di una festa ampia e popolare, con richiami alla tradizione locale: pizzica, taralli e un coinvolgimento della comunità. L’idea è quella di un matrimonio aperto e identitario, capace di valorizzare il territorio e la cultura musicale salentina.

Tra i desiderata citati da Selvaggia Lucarelli, una colonna sonora che includa Albano, Emma e i Negramaro, con l’ipotesi di un paese simbolicamente “chiuso” per la celebrazione. Scenario coerente con la scelta di un luogo legato alla quotidianità della coppia, già radicata in zona grazie alla casa in piazzetta davanti alla chiesa.

Storia della coppia e precedenti matrimoniali

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli stanno insieme da quasi dieci anni, un legame nato online e consolidato nel tempo. La loro conoscenza è partita da uno scambio social, citato da Lucarelli in tv, che da episodio casuale si è trasformato in relazione stabile. L’equilibrio di coppia si è poi intrecciato con progetti condivisi, inclusi investimenti immobiliari in Puglia.

Per Lucarelli si tratta del secondo matrimonio: è stata sposata dal 2004 al 2007 con Laerte Pappalardo, da cui ha avuto il figlio Leon, oggi ventunenne. La scelta di risposarsi è maturata con piglio pratico, come da sue dichiarazioni pubbliche, legando affetti e pianificazione familiare.

Per Lorenzo Biagiarelli sarebbe invece il primo sì. Le tempistiche discusse in passato e l’attuale quadro di indiscrezioni convergono su un percorso ormai delineato, pur senza ufficialità formali.

