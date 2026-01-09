Carlo Conti rilancia Sanremo Top: anticipazioni esclusive e colpi di scena nelle due serate post Festival

Programma e calendario delle serate

Rai1 concentra l’attenzione post-Festival con due appuntamenti in diretta, il 7 marzo e il 14 marzo, intitolati “Sanremo Top” e guidati da Carlo Conti. Il format nasce per estendere l’esperienza della kermesse oltre l’Ariston, offrendo una narrazione ordinata e televisiva dei momenti chiave della competizione.

Le serate si svolgeranno dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, con messa in onda su Rai1 e struttura in due atti: la prima puntata ospiterà una selezione di artisti e contenuti editoriali, la seconda completerà il racconto con gli altri protagonisti e approfondimenti mirati.

La regia punterà su ritmo, alternanza di musica e commento, e passaggi di raccordo pensati per valorizzare classifiche e reazioni del pubblico, mantenendo un impianto di intrattenimento informativo.

Ogni appuntamento è concepito per consolidare il coinvolgimento dell’audience dopo la finale, con cadenza settimanale e linea editoriale coerente con l’universo di Sanremo.

La scansione temporale favorisce una fruizione chiara: prima serata per rilanciare i momenti forti, seconda per chiudere il cerchio con ulteriori contenuti e un quadro aggiornato del panorama post-gara.

Artisti in gara e classifiche aggiornate

In “Sanremo Top” saliranno sul palco tutti i 30 Big del Festival, distribuiti in due blocchi da 15 tra il 7 marzo e il 14 marzo, con esibizioni live dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ogni performance sarà contestualizzata con dati sulle preferenze del pubblico e della giuria, offrendo una lettura chiara dell’andamento post-kermesse.

Il racconto includerà il posizionamento dei brani nelle principali chart e lo scarto tra voti della sala stampa, televoto e giuria, restituendo uno spettro aggiornato delle tendenze. Il quadro sarà integrato da clip e highlight che collegano l’esito dell’Ariston con la risposta commerciale e digitale.

La prima serata punterà su una selezione di artisti rappresentativi per generi e target, mentre la seconda completerà il roster, consentendo un confronto diretto tra debutti e conferme. Focus specifici metteranno in evidenza variazioni di classifica, crescita di streaming e riscontri social, per una misurazione puntuale delle performance.

FAQ

Quanti artisti si esibiranno in Sanremo Top?

Trenta Big complessivi, divisi in due serate da quindici.

Come vengono presentate le classifiche?

Con aggiornamenti su chart, televoto, giurie e andamento digitale.

Dove si svolge il programma?

Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, in diretta su Rai1.

Qual è la logica di distribuzione degli artisti?

Due blocchi equilibrati per generi, pubblico e rilevanza editoriale.

Ci saranno confronti con i risultati del Festival?

Sì, con analisi delle differenze tra esiti all'Ariston e riscontri post-evento.

Le performance includono contenuti extra?

Sono previsti highlight, clip tematiche e focus su trend e streaming.

Ospiti, retroscena e curiosità

Il racconto si allarga oltre le performance: Carlo Conti costruisce un dialogo con ospiti selezionati per analizzare scelte artistiche, reazioni del pubblico e movimenti di classifica.

Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma verranno proposte interviste mirate, clip dal backstage e materiali esclusivi che documentano preparazione, cambi di arrangiamento e dinamiche tra produzione e artisti.

Spazio a curiosità editoriali: focus sugli highlight delle serate dell’Ariston, confronto tra esibizioni in gara e versione post-Festival, lettura dei trend social e insight sui team autoriali dei brani.

L’impianto resta pragmatico: ospiti e addetti ai lavori commenteranno i dati aggiornati, contestualizzando scelte di scaletta, impatto televisivo e riscontro radiofonico.

Non mancheranno momenti di racconto visivo con contributi inediti dalle prove, dalle cabine di regia e dalle aree trucco e costumi, per restituire la costruzione dello show a 360 gradi.

Il format privilegia ritmo e trasparenza: domande secche, tempi serrati, e finestre dedicate ai retroscena che hanno orientato ascolti, percezione critica e gradimento del pubblico.

