Confronto delle fotocamere tra Samsung Galaxy S25 Plus e OnePlus 13: quale smartphone scatta le migliori foto?

### Confronto delle specifiche della fotocamera

Prendiamo in considerazione le specifiche delle fotocamere del Samsung Galaxy S25 Plus e del OnePlus 13. Questi due smartphone sfoggiano dotazioni di alto livello, ma con approcci differenti alla fotografia.

Galaxy S25 Plus OnePlus 13 Processore: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Processore: Snapdragon 8 Elite Camera Principale: 50MP, f/1.8, 24mm, dual pixel PDAF, OIS Camera Principale: 50MP, f/1.6, 23mm, multi-directional PDAF, OIS Camera Ultrawide: 12MP, f/2.2, 13mm, 120°, Super steady Video Camera Ultrawide: 50MP, f/2.0, 15mm, 120°, PDAF Camera Teleobiettivo: 10MP, f/2.4, 67mm, 3x optical zoom, PDAF, OIS Camera Teleobiettivo: 50MP, f/2.6, 73mm, periscope telephoto, 3x optical zoom, PDAF, OIS Camera Selfie: 10MP, f/2.4, 67mm, 3x optical zoom, PDAF, OIS Camera Selfie: 50MP, f/2.6, 73mm, periscope telephoto, 3x optical zoom, PDAF, OIS

Una delle differenze più evidenti risiede nell’approccio di ciascuna azienda alla fotocamera. Samsung mantiene la sua strategia con tre fotocamere aventi risoluzioni diverse, mentre OnePlus offre sensori della stessa risoluzione in tutte le fotocamere. Questo design uniforme, già vincente nel Find X8 Pro, si ripropone nel OnePlus 13: riuscirà a mantenere il livello di prestazioni atteso?

### Test di zoom e prestazioni

Test di zoom e prestazioni

Il Samsung Galaxy S25 Plus, pur non avendo le stesse caratteristiche del Galaxy S25 Ultra, si presenta con un obiettivo telefoto da 3x che è un elemento cruciale per i consumatori in cerca di un dispositivo compatto ma potente. D’altro canto, il OnePlus 13 promette prestazioni di zoom eccellenti, avendo il vantaggio di una maggiore risoluzione dei sensori e la capacità di oltre 30x zoom. Questo lo posiziona in diretta competizione con smartphone di fascia più alta.

Quando si confrontano i test di zoom, è evidente che la fotocamera del Galaxy S25 Plus rimane in parte indietro rispetto alla concorrenza. I risultati dei test evidenziano l’incapacità del modello Samsung di produrre immagini utilizzabili a molte delle lunghezze focali, mentre il OnePlus 13 si comporta in modo notevole, mostrando dettagli anche a zoom estremi, con una qualità d’immagine che lo rende un contender serio nel settore.

Galaxy S25 Plus ultrawide

Galaxy S25 Plus 1x

Galaxy S25 Plus 2x

Galaxy S25 Plus 3x

Galaxy S25 Plus 5x

Galaxy S25 Plus 10x

Galaxy S25 Plus 30x

OnePlus 13 ultrawide

OnePlus 13 1x

OnePlus 13 2x

OnePlus 13 3x

OnePlus 13 6x

OnePlus 13 10x

OnePlus 13 30x

I test condotti su soggetti specifici, come una grande nave da crociera, hanno ulteriormente confermato queste osservazioni: il Galaxy S25 Plus appare come un dispositivo obsoleto rispetto al OnePlus 13, che riesce a catturare dettagli con qualità sorprendente, anche ai massimi livelli di ingrandimento. La performance di questo smartphone è chiara: fa leva su tecnologie più recenti per competere efficacemente, superando l’offerta Samsung in più di un ambito.

È interessante notare che, mentre i test di zoom sono cruciali, è anche opportuno considerare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Le prove hanno mostrato una capacità sorprendente del Galaxy S25 Plus, il quale non solo ha superato le aspettative, ma ha anche mostrato un’evidente superiorità rispetto a quanto osservato durante le foto in condizioni di luce naturale.

In definitiva, nonostante il Galaxy S25 Plus presenti alcune qualità, il OnePlus 13 si dimostra nettamente superiore nelle prove di zoom, avendo una disperazione di dettagli e capacità di zoom che lo posiziona come leader nel segmento, portando a chiedersi se Samsung possa allinearsi alle sfide attuali nell’innovazione fotografica.

### Modalità ritratto e selfie

La modalità ritratto è uno degli aspetti più apprezzati della fotocamera del Samsung Galaxy S25 Plus. Samsung ha infatti affinato nel tempo le sue capacità in questo ambito, offrendo numerose opzioni di effetto sfocato per personalizzare le immagini. Un vantaggio significativo è la possibilità di modificare l’effetto sfondo anche dopo aver catturato la foto, fornendo al fotografo una flessibilità creativa notevole.

Al contrario, il OnePlus 13 ha adottato un approccio differente, concentrandosi sulla qualità dell’effetto di sfocatura e sull’ottimizzazione dell’apertura, permettendo così di cambiare la profondità di campo sia prima che dopo lo scatto. Benchè entrambi i dispositivi offrano prestazioni solide, il confronto diretto dei risultati dal punto di vista della modalità ritratto rivela delle sottili differenze.

S25 Plus 1x

S25 Plus 2x

S25 Plus 3x

OnePlus 13 1x

OnePlus 13 2x

OnePlus 13 3x

Negli scatti selfie, il Galaxy S25 Plus mostra una netta superiorità rispetto al OnePlus 13, con colori vividi e dettagli ben definiti. D’altronde, il OnePlus 13 presenta una tonalità strana nelle sue foto, risultando meno naturale. Inoltre, Samsung permette di utilizzare tutte le opzioni di ritratto anche con la fotocamera frontale, un aspetto che lo rende ancora più versatile per gli utenti.

Sebbene entrambe le fotocamere offrano esperienze soddisfacenti nella modalità ritratto, il Samsung Galaxy S25 Plus emerge come leader nella qualità delle selfie, grazie a migliori riproduzioni del colore e dettagli nitidi. La flessibilità che offre, accoppiata alla sua interfaccia intuitiva, lo rende un’opzione privilegiata per chi vuole eccellere nella fotografia mobile.