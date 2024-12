Samsung Galaxy S25 Ultra: 5 funzioni innovative che desideriamo per il prossimo smartphone top di gamma!

5 cose che vogliamo dal Samsung Galaxy S25 Ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra ha tutte le carte in regola per mantenere la sua reputazione come uno dei migliori smartphone sul mercato. Tra le aspettative più fervide, si trova il desiderio di avere 16 GB di RAM come standard in ogni configurazione. La potenza del chipset è data per scontata, ma la RAM gioca un ruolo cruciale nel gestire le attività quotidiane e le operazioni legate all’intelligenza artificiale. Attualmente, il Galaxy S24 Ultra viene proposto con 12 GB di RAM, e le voci sul possibile upgrade a 16 GB per il S25 Ultra alimentano grandi speranze. Sono circolate notizie secondo cui la configurazione di base potrebbe essere 12 GB con 256 GB di storage, mentre i modelli di fascia più alta da 512 GB e 1 TB potrebbero avere 16 GB. L’auspicio sarebbe che tutti i modelli possano offrire, senza eccezioni, 16 GB di RAM, così come ogni configurazione del Galaxy S24 Ultra offre 12 GB.

Miglioramenti software

Un altro aspetto criticato nel Galaxy S24 Ultra è stata la sua interfaccia software, definita “datata e poco intuitiva”. Questo è un problema significativo, soprattutto per un dispositivo di alta gamma come l’Ultra, dove ci si aspetta un’esperienza utente fluida e accessibile. Con l’aspettativa di passare a One UI 7, attualmente in fase beta, ci si augura che vengano apportati miglioramenti sostanziali. Tuttavia, le prime impressioni non fanno ben sperare per una rivisitazione completa dell’interfaccia, che risulta attualmente carente e difficoltosa da navigare.

Upgrades alle fotocamere ultra-grandangolari, teleobiettivo e frontali

Nonostante il Galaxy S24 Ultra avesse già fotocamere di ottima qualità, c’è la richiesta di sensori aggiornati per la fotocamera ultra-grandangolare, il teleobiettivo e quella frontale, tutti attualmente a bassa risoluzione. I megapixel sono solo un aspetto della qualità dell’immagine, ma una loro maggiore quantità potrebbe arricchire ulteriormente l’esperienza fotografica. Secondo alcune indiscrezioni, si prevede un potenziamento significativo per la fotocamera ultra-grandangolare a 50 MP, rispetto ai 12 MP del modello attuale. Tuttavia, non ci sono conferme per aggiornamenti simili degli altri sensori, lasciando un certo scetticismo sulle effettive migliorie nella qualità fotografica complessiva del dispositivo.

