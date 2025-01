Galaxy S25 Ultra: scopri il design più leggero e la ricarica wireless più veloce di sempre

Progettazione e specifiche del Galaxy S25 Ultra

Samsung presenterà il Galaxy S25 il 22 gennaio, e le ultime indiscrezioni rivelano dettagli interessanti riguardo il design e le specifiche del modello Ultra. Secondo recenti informazioni, il Galaxy S25 Ultra si preannuncia più leggero e sottile rispetto al suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra. Il dispositivo avrà uno spessore di 8,2 mm e un peso di 219 g, rendendolo più maneggevole e confortevole da utilizzare.

In termini di display, il Galaxy S25 Ultra è atteso con uno schermo Dynamic AMOLED 2x, caratterizzato da una razionalizzazione della frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR10+ e una luminosità massima che potrebbe arrivare fino a 3.000 nits, anche se una fonte ha citato un picco di 2.600 nits; si attende una conferma definitiva di quale delle due affermazioni sia corretta.

Il Galaxy S25 Ultra sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni elevate su scala globale. Sarà disponibile in tre varianti di RAM e archiviazione: 12GB + 256GB, 16GB + 512GB e 16GB + 1TB, offrendo così diverse opzioni per soddisfare le esigenze degli utenti.

Design più leggero e sottile

Le ultime indiscrezioni indicano che il Galaxy S25 Ultra avrà un design significativamente più leggero e sottile rispetto al Galaxy S24 Ultra. Con uno spessore di appena 8,2 mm e un peso ridotto a 219 g, il dispositivo promette di risultare più comodo e maneggevole. Questa evoluzione nel design non solo migliorerà l’ergonomia dell’utente, ma potrebbe anche contribuire a una migliore dissipazione del calore, un aspetto cruciale per le prestazioni del dispositivo durante l’uso intensivo.

Il passaggio a un design più snello non sacrifica la qualità del display. Infatti, il Galaxy S25 Ultra è atteso con un eccezionale schermo Dynamic AMOLED 2x, che garantirà un’esperienza visiva straordinaria. Le innovazioni nel suo design, unite a materiali aggiornati, potrebbero non solo rendere lo smartphone più leggero, ma anche più resistente e attraente dal punto di vista estetico.

Ricarica wireless più veloce con Qi2

Secondo recenti indiscrezioni, il Galaxy S25 Ultra porterà con sé significative migliorie riguardo la ricarica wireless, implementando la tecnologia Qi2. Questa evoluzione promette un aumento della potenza di ricarica fino a 25W, migliorando notevolmente l’efficienza energetica del dispositivo. Fino ad ora, i modelli precedenti supportavano la ricarica wireless a 15W, ma la nuova specifica Qi2 introduce possibilità di ricarica più rapide e ottimizzate, stando anche alle informazioni del WPC.

Tuttavia, le esatte implicazioni di questa nuova tecnologia non sono ancora completamente chiare. Rimane da vedere se Samsung adotterà una versione personalizzata di Qi2 o se si limiterà a implementare le nuove capacità che essa offre. Dato che l’attuale versione disponibile di Qi è Qi v2.1, che ha un limite di 15W, i futuri sviluppi di Qi v2.2 da parte di Google, progettati per superare questo limite, potrebbero dare ulteriore impulso all’innovazione nella ricarica wireless.

Questi miglioramenti nel settore della ricarica potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo significativo per il Galaxy S25 Ultra, rendendolo una scelta allettante per i consumatori in cerca di prestazioni elevate e tecnologie all’avanguardia. Con l’adozione di un design più leggero, insieme a queste avanzate capacità di ricarica, il Galaxy S25 Ultra si posiziona come un dispositivo di riferimento nel mercato degli smartphone di alta fascia.