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Italiani e sesso, cresce il fenomeno dei rapporti a tre nelle coppie stabili, giovani donne più precoci

Italiani e sesso, cresce il fenomeno dei rapporti a tre nelle coppie stabili, giovani donne più precoci

Come stanno cambiando oggi i costumi sessuali degli italiani

Gli italiani, oggi, vivono la sessualità con meno tabù e confini più ampi rispetto a 25 anni fa.
Il nuovo rapporto del Censis analizza come, quando e perché siano mutati desideri, pratiche e relazioni tra i 18 e i 60 anni.
L’indagine, condotta su un campione rappresentativo di 1.000 persone in tutta Italia, fotografa un sesso più disinibito e sperimentale, ma radicato in rapporti stabili e continuativi.

Lo studio del Censis confronta i dati attuali con la grande ricerca di fine anni Novanta, evidenziando un cambiamento culturale: maggiore apertura verso nuove pratiche, consumo di contenuti erotici online e uso dei social, a fronte di una minore precocità maschile e di una crescente centralità del consenso esplicito.

In sintesi:

  • Sessualità più disinibita, con confini ampliati rispetto a venticinque anni fa.
  • Aumento della sperimentazione ma preferenza per rapporti affettivi stabili.
  • Per gli uomini esordio sessuale mediamente meno precoce rispetto al passato.
  • Consenso, pornografia online e social ridefiniscono l’educazione sentimentale.

Il nuovo rapporto Censis sui comportamenti sessuali in Italia

Il rapporto «Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali» del Censis aggiorna, dopo 25 anni, la mappa della vita intima nazionale.
Il campione di 1.000 italiani, tra 18 e 60 anni, consente di cogliere tendenze consolidate e nuovi fenomeni generazionali.
Dai dati emerge una sessualità più libera nella scelta delle pratiche e delle “geometrie” relazionali, favorita dall’accesso digitale a contenuti erotici e a spazi di incontro sui social network.

Per gli uomini, tuttavia, l’età del primo rapporto tende oggi a spostarsi leggermente in avanti, segnale di percorsi affettivi più complessi e spesso più esitanti.
Parallelamente cresce il bisogno di sicurezza emotiva: molti italiani continuano a privilegiare relazioni stabili, considerate il contesto più adatto per sperimentare, negoziare il consenso e mantenere nel tempo il piacere reciproco.
Il report del Censis sottolinea infine come la dimensione del consenso informato, esplicito e continuativo sia diventata un cardine etico e culturale della sessualità contemporanea.

Prospettive future tra stabilità, sperimentazione e cultura del consenso

L’evoluzione fotografata dal Censis indica che l’Italia si muove verso un equilibrio inedito tra desiderio di esplorazione e bisogno di continuità affettiva.
La sessualità appare destinata a intrecciarsi sempre più con educazione digitale, tutela del consenso e benessere psicologico, soprattutto tra i più giovani.

Nei prossimi anni, la qualità dell’informazione su pornografia, social e relazioni potrebbe diventare un fattore decisivo per ridurre stereotipi, violenze e fraintendimenti, trasformando la maggiore disinibizione in un reale avanzamento culturale e non solo in una libertà di facciata.

FAQ

Che cos’è il nuovo rapporto Censis sul piacere degli italiani?

Il nuovo rapporto del Censis analizza, dopo 25 anni, come sono cambiati desideri, pratiche e relazioni sessuali degli italiani tra 18 e 60 anni.

Quante persone sono state intervistate nello studio Censis sul sesso?

Lo studio è stato condotto su un campione rappresentativo di 1.000 italiani, selezionati per età, area geografica e condizione socio-demografica.

Cosa emerge sulla precocità sessuale dei maschi italiani?

Emergono esordi sessuali mediamente meno precoci per i maschi, con avvii più graduali e spesso inseriti in relazioni affettive più strutturate.

Gli italiani preferiscono rapporti occasionali o relazioni stabili?

Il rapporto evidenzia una chiara preferenza per relazioni stabili, considerate il contesto più sicuro per sperimentare e costruire piacere condiviso.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia è stata elaborata a partire da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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