Cinema d’autore, tre film in sala tra passioni, scuola e fede

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Cookie, consenso e abbonamenti: cosa cambia per gli utenti dei siti RCS

I siti del gruppo RCS – tra cui Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it – stanno aggiornando modalità di accesso e gestione dei dati personali.

La modifica riguarda soprattutto cookie di profilazione, tracciamento dei dispositivi e pubblicità personalizzata, in linea con normativa europea e linee guida del Garante.

Gli utenti possono scegliere se navigare con soli cookie tecnici, quindi senza profilazione, oppure accettare cookie avanzati per avere pubblicità mirata, o ancora rifiutare del tutto queste tecnologie sottoscrivendo un abbonamento.

In sintesi:

Nuove opzioni di accesso ai siti RCS con o senza profilazione pubblicitaria.

Scelta tra soli cookie tecnici, pubblicità personalizzata o rifiuto totale con abbonamento.

Gestione autonoma e revocabile del consenso tramite pulsante “Preferenze”.

Maggiore trasparenza su inserzionisti e intermediari del mercato pubblicitario.

Come funziona il nuovo modello di consenso ai cookie sui siti RCS

Il nuovo sistema distingue nettamente tra cookie tecnici e cookie per finalità di marketing, misurazione audience e personalizzazione dei contenuti.

I cookie tecnici, indispensabili al funzionamento dei siti e dei servizi base, vengono installati senza necessità di consenso esplicito.

Per tutti gli altri trattamenti – pubblicità personalizzata, misurazione delle performance degli annunci, analisi delle audience, ottimizzazione di prodotti e servizi – è richiesto un consenso libero, specifico e revocabile.

Gli utenti possono:

– rifiutare tutti i cookie di profilazione (Accesso “Consentless”) e navigare solo con cookie tecnici;

– accettare i cookie tramite il pulsante *“Accetta e continua”* e ricevere pubblicità personalizzata;

– rifiutare e optare per *“Rifiuta e abbonati”*, accedendo ai contenuti tramite un piano a pagamento senza pubblicità profilata.

Il pulsante *“Preferenze”*, sempre raggiungibile, consente di modificare in ogni momento le scelte, consentendo o revocando singole finalità o l’intero trattamento.

Impatto per utenti, inserzionisti e qualità dell’informazione digitale

La nuova impostazione risponde alla crescente richiesta di controllo sui dati personali e di trasparenza nell’ecosistema pubblicitario digitale.

Per gli utenti significa poter calibrare il livello di tracciamento, dall’uso minimo dei soli cookie tecnici fino alla piena personalizzazione degli annunci.

Per inserzionisti e intermediari pubblicitari il modello impone maggiore responsabilità sul trattamento dei dati, con elenchi chiari dei partner coinvolti e delle finalità di utilizzo.

Nel medio periodo, la coesistenza tra accesso con profilazione e accesso in abbonamento potrebbe favorire modelli editoriali più sostenibili, basati su un equilibrio tra ricavi pubblicitari e entrate da lettori paganti, preservando la qualità dell’informazione e la tutela della privacy.

FAQ

Cosa sono i cookie tecnici usati sui siti RCS?

I cookie tecnici sono indispensabili al funzionamento del sito, permettono ad esempio login, impostazioni di base e sicurezza, senza finalità pubblicitarie.

Posso navigare senza pubblicità personalizzata su Amica.it?

Sì, è possibile rifiutare i cookie di profilazione scegliendo l’accesso con soli cookie tecnici oppure optando per il piano in abbonamento.

Come modifico il consenso ai cookie dopo la prima scelta?

È sempre possibile modificare o revocare il consenso cliccando sul pulsante “Preferenze”, presente nella cookie policy e in ogni momento.

Cosa comporta l’opzione “Rifiuta e abbonati” sui siti RCS?

L’opzione prevede un abbonamento a pagamento che consente di fruire dei contenuti senza pubblicità personalizzata e relativi tracciamenti.

Qual è la fonte delle informazioni su cookie e consenso RCS?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.