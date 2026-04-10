Cinema d’autore, tre film in sala tra passioni, scuola e fede
Indice dei Contenuti:
Cookie, consenso e abbonamenti: cosa cambia per gli utenti dei siti RCS
I siti del gruppo RCS – tra cui Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it – stanno aggiornando modalità di accesso e gestione dei dati personali.
La modifica riguarda soprattutto cookie di profilazione, tracciamento dei dispositivi e pubblicità personalizzata, in linea con normativa europea e linee guida del Garante.
Gli utenti possono scegliere se navigare con soli cookie tecnici, quindi senza profilazione, oppure accettare cookie avanzati per avere pubblicità mirata, o ancora rifiutare del tutto queste tecnologie sottoscrivendo un abbonamento.
In sintesi:
- Nuove opzioni di accesso ai siti RCS con o senza profilazione pubblicitaria.
- Scelta tra soli cookie tecnici, pubblicità personalizzata o rifiuto totale con abbonamento.
- Gestione autonoma e revocabile del consenso tramite pulsante “Preferenze”.
- Maggiore trasparenza su inserzionisti e intermediari del mercato pubblicitario.
Come funziona il nuovo modello di consenso ai cookie sui siti RCS
Il nuovo sistema distingue nettamente tra cookie tecnici e cookie per finalità di marketing, misurazione audience e personalizzazione dei contenuti.
I cookie tecnici, indispensabili al funzionamento dei siti e dei servizi base, vengono installati senza necessità di consenso esplicito.
Per tutti gli altri trattamenti – pubblicità personalizzata, misurazione delle performance degli annunci, analisi delle audience, ottimizzazione di prodotti e servizi – è richiesto un consenso libero, specifico e revocabile.
Gli utenti possono:
– rifiutare tutti i cookie di profilazione (Accesso “Consentless”) e navigare solo con cookie tecnici;
– accettare i cookie tramite il pulsante *“Accetta e continua”* e ricevere pubblicità personalizzata;
– rifiutare e optare per *“Rifiuta e abbonati”*, accedendo ai contenuti tramite un piano a pagamento senza pubblicità profilata.
Il pulsante *“Preferenze”*, sempre raggiungibile, consente di modificare in ogni momento le scelte, consentendo o revocando singole finalità o l’intero trattamento.
Impatto per utenti, inserzionisti e qualità dell’informazione digitale
La nuova impostazione risponde alla crescente richiesta di controllo sui dati personali e di trasparenza nell’ecosistema pubblicitario digitale.
Per gli utenti significa poter calibrare il livello di tracciamento, dall’uso minimo dei soli cookie tecnici fino alla piena personalizzazione degli annunci.
Per inserzionisti e intermediari pubblicitari il modello impone maggiore responsabilità sul trattamento dei dati, con elenchi chiari dei partner coinvolti e delle finalità di utilizzo.
Nel medio periodo, la coesistenza tra accesso con profilazione e accesso in abbonamento potrebbe favorire modelli editoriali più sostenibili, basati su un equilibrio tra ricavi pubblicitari e entrate da lettori paganti, preservando la qualità dell’informazione e la tutela della privacy.
FAQ
Cosa sono i cookie tecnici usati sui siti RCS?
I cookie tecnici sono indispensabili al funzionamento del sito, permettono ad esempio login, impostazioni di base e sicurezza, senza finalità pubblicitarie.
Posso navigare senza pubblicità personalizzata su Amica.it?
Sì, è possibile rifiutare i cookie di profilazione scegliendo l’accesso con soli cookie tecnici oppure optando per il piano in abbonamento.
Come modifico il consenso ai cookie dopo la prima scelta?
È sempre possibile modificare o revocare il consenso cliccando sul pulsante “Preferenze”, presente nella cookie policy e in ogni momento.
Cosa comporta l’opzione “Rifiuta e abbonati” sui siti RCS?
L’opzione prevede un abbonamento a pagamento che consente di fruire dei contenuti senza pubblicità personalizzata e relativi tracciamenti.
Qual è la fonte delle informazioni su cookie e consenso RCS?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.