michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Cinema d’autore, tre film in sala tra passioni, scuola e fede

Cinema d’autore, tre film in sala tra passioni, scuola e fede

Cookie, consenso e abbonamenti: cosa cambia per gli utenti dei siti RCS

I siti del gruppo RCS – tra cui Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it – stanno aggiornando modalità di accesso e gestione dei dati personali.
La modifica riguarda soprattutto cookie di profilazione, tracciamento dei dispositivi e pubblicità personalizzata, in linea con normativa europea e linee guida del Garante.
Gli utenti possono scegliere se navigare con soli cookie tecnici, quindi senza profilazione, oppure accettare cookie avanzati per avere pubblicità mirata, o ancora rifiutare del tutto queste tecnologie sottoscrivendo un abbonamento.

In sintesi:

  • Nuove opzioni di accesso ai siti RCS con o senza profilazione pubblicitaria.
  • Scelta tra soli cookie tecnici, pubblicità personalizzata o rifiuto totale con abbonamento.
  • Gestione autonoma e revocabile del consenso tramite pulsante “Preferenze”.
  • Maggiore trasparenza su inserzionisti e intermediari del mercato pubblicitario.

Come funziona il nuovo modello di consenso ai cookie sui siti RCS

Il nuovo sistema distingue nettamente tra cookie tecnici e cookie per finalità di marketing, misurazione audience e personalizzazione dei contenuti.
I cookie tecnici, indispensabili al funzionamento dei siti e dei servizi base, vengono installati senza necessità di consenso esplicito.
Per tutti gli altri trattamenti – pubblicità personalizzata, misurazione delle performance degli annunci, analisi delle audience, ottimizzazione di prodotti e servizi – è richiesto un consenso libero, specifico e revocabile.

Gli utenti possono:
– rifiutare tutti i cookie di profilazione (Accesso “Consentless”) e navigare solo con cookie tecnici;
– accettare i cookie tramite il pulsante *“Accetta e continua”* e ricevere pubblicità personalizzata;
– rifiutare e optare per *“Rifiuta e abbonati”*, accedendo ai contenuti tramite un piano a pagamento senza pubblicità profilata.

Il pulsante *“Preferenze”*, sempre raggiungibile, consente di modificare in ogni momento le scelte, consentendo o revocando singole finalità o l’intero trattamento.

Impatto per utenti, inserzionisti e qualità dell’informazione digitale

La nuova impostazione risponde alla crescente richiesta di controllo sui dati personali e di trasparenza nell’ecosistema pubblicitario digitale.
Per gli utenti significa poter calibrare il livello di tracciamento, dall’uso minimo dei soli cookie tecnici fino alla piena personalizzazione degli annunci.
Per inserzionisti e intermediari pubblicitari il modello impone maggiore responsabilità sul trattamento dei dati, con elenchi chiari dei partner coinvolti e delle finalità di utilizzo.

Nel medio periodo, la coesistenza tra accesso con profilazione e accesso in abbonamento potrebbe favorire modelli editoriali più sostenibili, basati su un equilibrio tra ricavi pubblicitari e entrate da lettori paganti, preservando la qualità dell’informazione e la tutela della privacy.

FAQ

Cosa sono i cookie tecnici usati sui siti RCS?

I cookie tecnici sono indispensabili al funzionamento del sito, permettono ad esempio login, impostazioni di base e sicurezza, senza finalità pubblicitarie.

Posso navigare senza pubblicità personalizzata su Amica.it?

Sì, è possibile rifiutare i cookie di profilazione scegliendo l’accesso con soli cookie tecnici oppure optando per il piano in abbonamento.

Come modifico il consenso ai cookie dopo la prima scelta?

È sempre possibile modificare o revocare il consenso cliccando sul pulsante “Preferenze”, presente nella cookie policy e in ogni momento.

Cosa comporta l’opzione “Rifiuta e abbonati” sui siti RCS?

L’opzione prevede un abbonamento a pagamento che consente di fruire dei contenuti senza pubblicità personalizzata e relativi tracciamenti.

Qual è la fonte delle informazioni su cookie e consenso RCS?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache