Home / SPETTACOLI & CINEMA / Afrika Bambaataa icona dell’hip hop ed electro-funk muore improvvisamente

Morte di Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop ed electro-funk

È morto giovedì 9 aprile in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, uno dei padri fondatori dell’hip hop mondiale. Aveva 68 anni. Secondo fonti vicine al deejay, il decesso è legato a complicazioni di un cancro.

Figura centrale della cultura nata nel Bronx negli anni Settanta, Bambaataa ha trasformato le tensioni delle gang in un movimento artistico globale, fondando la Universal Zulu Nation. Le sue produzioni hanno ridefinito l’electro-funk e influenzato house, techno e Miami bass.

La sua eredità artistica convive con accuse di abusi sessuali emerse dal 2016, che ne hanno compromesso la reputazione e il ruolo pubblico, aprendo un dibattito irrisolto sul rapporto tra opera e comportamento personale.

In sintesi:

Morto a 68 anni in Pennsylvania il pioniere hip hop Afrika Bambaataa .

. Fondatore della Universal Zulu Nation , trasformò le gang del Bronx in movimento culturale.

, trasformò le gang del Bronx in movimento culturale. Classici come *Planet Rock* hanno plasmato electro-funk, house, techno e Miami bass.

Dagli anni 2010 la figura è segnata da accuse di abusi sessuali.

Dalle strade del Bronx alla rivoluzione globale dell’hip hop

Nato il 17 aprile 1957 nel Bronx, Lance Taylor cresce in uno dei quartieri più violenti e impoveriti di New York. Da adolescente entra nei Black Spades, fino a diventarne “warlord”, ma sceglie di ribaltare quella cultura di scontro in un progetto di pacificazione territoriale.

Con la Universal Zulu Nation promuove unità, pace e creatività tra i giovani, indicando in deejaying, rap, breakdance e writing un’alternativa concreta alla violenza di strada.

Tra il 1980 e il 1983 firma brani chiave come Zulu Nation Throwdown, Planet Rock e Looking for the Perfect Beat: l’uso innovativo di drum machine e campionamenti traccia l’architettura sonora dell’electro-funk, aprendo la strada a house, techno e Miami bass.

Nel 1985 partecipa al progetto anti-apartheid Sun City a fianco di artisti come U2, Run-D.M.C. e Joey Ramone, confermando la dimensione politica dell’hip hop come piattaforma di impegno civile internazionale.

Eredità musicale, ombre giudiziarie e futuro della memoria hip hop

Dal 2016 la biografia di Afrika Bambaataa è segnata da accuse di abusi sessuali risalenti agli anni Ottanta e Novanta, mosse da diversi uomini. Le contestazioni portano al suo allontanamento dalla guida della Zulu Nation e, nel 2025, a un accordo di risarcimento.

Queste vicende obbligano la comunità hip hop e l’industria musicale a confrontarsi con un tema cruciale: come preservare un’eredità artistica fondativa senza rimuovere le responsabilità individuali.

La morte di Bambaataa rilancia il dibattito sulla riscrittura della storia del genere, sulla centralità delle vittime e su nuove forme di leadership culturale, più trasparenti e responsabili, chiamate a guidare la prossima generazione di artisti e attivisti.

FAQ

Chi era Afrika Bambaataa e perché è importante per l’hip hop?

Afrika Bambaataa era un deejay del Bronx, pioniere dell’hip hop e dell’electro-funk, considerato tra i fondatori della cultura hip hop globale.

Quali sono i brani più influenti di Afrika Bambaataa?

I brani più influenti includono Zulu Nation Throwdown, Planet Rock e Looking for the Perfect Beat, fondamentali per lo sviluppo di electro-funk, house e techno.

Cosa rappresentava la Universal Zulu Nation nel Bronx degli anni Settanta?

La Universal Zulu Nation rappresentava un movimento di pacificazione giovanile, che sostituiva le logiche di gang con creatività, musica, danza e impegno comunitario nei quartieri difficili.

Quali accuse hanno coinvolto Afrika Bambaataa negli ultimi anni?

A partire dal 2016, diversi uomini lo hanno accusato di abusi sessuali avvenuti negli anni Ottanta e Novanta, con conseguenti azioni legali e risarcimento nel 2025.

Da quali fonti provengono le informazioni su Afrika Bambaataa?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.