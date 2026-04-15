Home / NEWS / Cesena, violenza di gruppo su minorenne ripresa con i cellulari: sette indagati e un arresto

Indagine a Cesena su presunte violenze sessuali di gruppo

A Cesena, i Carabinieri della Compagnia locale indagano su sette giovani tra 19 e 25 anni, sospettati di violenze sessuali di gruppo ai danni di una ragazza.

I fatti sarebbero avvenuti nei primi giorni di aprile, in un’abitazione privata, durante una serata caratterizzata da consumo di sostanze.

La giovane, dopo aver sporto denuncia, è stata visitata all’ospedale Bufalini, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in circa dieci giorni. Le indagini puntano a chiarire dinamica, ruoli e responsabilità dei presenti, anche attraverso l’analisi di materiale digitale sequestrato.

In sintesi:

Sette giovani indagati a Cesena per presunte violenze sessuali di gruppo su una ragazza.

I fatti sarebbero avvenuti in casa privata, con vittima in stato di alterazione da sostanze.

Sequestrati telefoni e dispositivi per verificare l’esistenza di presunti video delle violenze.

Un 23enne arrestato anche per droga, resistenza, lesioni e possesso illecito di munizioni.

Le perquisizioni, i video e l’arresto del 23enne

Secondo la ricostruzione investigativa, la ragazza avrebbe partecipato a una serata in un appartamento privato di Cesena, dove, in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali di gruppo.

Elemento centrale dell’inchiesta è l’uso dei cellulari: i sospettati avrebbero effettuato riprese video durante gli abusi, configurando possibili ulteriori reati legati alla produzione e alla diffusione di materiale a contenuto sessuale senza consenso.

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, nonché di munizioni e parti di armi detenute illegalmente. L’uomo è inoltre accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per il comportamento tenuto durante i controlli.

Il materiale informatico sequestrato – telefoni, memorie e altri dispositivi – è ora al centro delle attività tecniche: gli inquirenti puntano a verificare l’esistenza dei video, ricostruire i singoli ruoli dei presenti e incrociare le risultanze con il referto medico dell’ospedale Bufalini e con la denuncia della vittima.

Impatto sull’opinione pubblica e prossime mosse dell’inchiesta

La vicenda ha riacceso il dibattito locale sulla violenza di genere, sull’uso distorto dei social e sul consumo di sostanze tra i giovanissimi di Cesena e del territorio romagnolo.

Le indagini della Procura e dei Carabinieri proseguiranno con accertamenti tecnici sui dispositivi elettronici, eventuali confronti testimoniali e verifiche incrociate su chat, chiamate e geolocalizzazioni. Possibili ulteriori sviluppi riguarderanno l’eventuale circolazione delle immagini e l’individuazione di altri soggetti coinvolti a vario titolo.

Parallelamente, i servizi socio-sanitari territoriali potrebbero essere chiamati a rafforzare gli interventi di prevenzione e sostegno, sia per la vittima sia per il contesto giovanile interessato, in un quadro che evidenzia ancora una volta la necessità di educazione al consenso e al rispetto della persona.

FAQ

Quanti giovani sono indagati per le presunte violenze di gruppo a Cesena?

Attualmente risultano coinvolti sette giovani, di età compresa tra 19 e 25 anni, tutti sotto indagine per presunte violenze sessuali di gruppo.

Che ruolo hanno i video al centro dell’indagine dei Carabinieri?

Secondo gli inquirenti, i sospettati avrebbero girato video durante gli abusi; il materiale sequestrato viene analizzato per verificare contenuti, condivisioni e responsabilità personali.

Perché uno dei ragazzi è stato arrestato oltre al caso di violenza?

Il 23enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al possesso illegale di munizioni e parti di armi.

Qual è la condizione di salute della ragazza vittima delle presunte violenze?

La ragazza è stata visitata all’ospedale Bufalini, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in circa dieci giorni, compatibili con la denuncia sporta.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia sulle indagini di Cesena?

La notizia è stata elaborata dalla nostra Redazione sulla base di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.