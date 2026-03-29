Vinted guadagni non dichiarati rischi fiscali e limiti da conoscere

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Vendite su Vinted e Fisco: quando scatta davvero l’obbligo di dichiarare

Chi vende capi usati su Vinted in Italia si chiede sempre più spesso se e quando debba dichiarare i guadagni al Fisco. Le regole fiscali, rese più trasparenti dalla direttiva europea DAC 7, riguardano soprattutto chi svolge attività di reselling abituale e non chi svuota l’armadio in modo occasionale.

In concreto, l’Agenzia delle Entrate riceve dati da Vinted quando si superano determinate soglie annue, ma questo non comporta automaticamente imposte da pagare.

La chiave è distinguere tra vendita occasionale in perdita (tipica dei privati) e attività commerciale con guadagno organizzato. Solo nel secondo caso può essere necessario dichiarare i redditi, aprire partita Iva e versare contributi.

In sintesi:

Vendere usato in perdita su Vinted, anche spesso, di norma non genera reddito tassabile.

Con oltre 30 vendite o 2.000 euro l’anno Vinted comunica i dati al Fisco.

Se compri per rivendere con profitto svolgi attività commerciale, anche con importi bassi.

L’obbligo di partita Iva dipende da abitualità, organizzazione e finalità di lucro stabile.

Come funziona il controllo fiscale sulle vendite tramite Vinted

La disciplina fiscale non fissa un tetto di euro “esenti” per Vinted: conta la natura dell’attività. Vendere un singolo capo firmato di seconda mano a prezzo inferiore all’acquisto è, per il Fisco, una vendita in perdita e non genera reddito imponibile.

Al contrario, chi vende in modo organizzato e continuativo – ad esempio centinaia di articoli simili, magari acquistati prima per rivenderli – compie attività commerciale. Anche incassi complessivi modesti (come 500 euro da 500 braccialetti identici da 1 euro) indicano professionalità, perché richiedono logistica, gestione delle spedizioni e pianificazione.

In questo scenario, la direttiva DAC 7 obbliga piattaforme come Vinted, eBay, Etsy, Wallapop e Subito a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di chi supera, nello stesso anno solare, 30 vendite complessive oppure 2.000 euro di incassi. Il flusso informativo abilita controlli mirati, ma non è di per sé una tassa: l’Amministrazione valuta caso per caso, distinguendo tra dismissione di beni personali e vero business online.

Quando vendere usato diventa business e cambia il rapporto col Fisco

Per chi svende il proprio guardaroba, anche con numerose transazioni, la regola chiave resta l’assenza di plusvalenza: se il prezzo di vendita è inferiore a quello d’acquisto, non nasce reddito tassabile ai sensi dell’art. 67 TUIR.

La situazione cambia quando si acquistano beni – nuovi o usati – con l’intento di rivenderli stabilmente a un prezzo superiore. In questo caso si configura un’attività commerciale, con possibile obbligo di partita Iva, tenuta delle scritture e versamento di imposte e contributi.

Per chi usa Vinted come canale di dismissione di beni personali, dunque, non è normalmente necessario inserire gli incassi in dichiarazione né temere accertamenti automatici. Ma chi trasforma la piattaforma in una vera vetrina imprenditoriale deve impostare da subito una corretta pianificazione fiscale, per evitare contestazioni su ricavi non dichiarati e contributi omessi.

FAQ

Devo dichiarare sempre i guadagni ottenuti vendendo abiti usati su Vinted?

Solitamente no: se vendi solo beni personali usati a prezzo inferiore all’acquisto, manca plusvalenza e non nasce reddito imponibile.

Cosa succede se supero 30 vendite o 2.000 euro in un anno?

In tal caso Vinted comunica i tuoi dati all’Agenzia delle Entrate, che potrà valutare eventuali controlli, senza tassazione automatica.

Quando è obbligatorio aprire partita Iva per vendere su Vinted?

È necessario quando acquisti beni per rivenderli con profitto in modo abituale, organizzato e continuativo, configurando vera attività commerciale.

Posso essere considerato professionale anche con guadagni bassi su Vinted?

Sì, se le vendite sono numerose, ripetute, standardizzate e richiedono organizzazione stabile, il Fisco può qualificarle come attività commerciale.

Da dove provengono le informazioni fiscali su Vinted contenute in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.