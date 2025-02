Casa di Chiara Ferragni: dimensioni e costi della sua residenza da sogno

Dimensioni e costo della casa di Chiara Ferragni

Recentemente, Chiara Ferragni ha suscitato l’interesse dei media rivelando dettagli sul suo nuovo appartamento a Milano. Questa residenza è caratterizzata da un ampio spazio di circa mille metri quadrati, che la colloca tra le abitazioni più signorili della città. Il costo dell’attico si attesta intorno ai 15 milioni di euro, un investimento significativo che rispecchia il suo status di imprenditrice e influencer di fama mondiale. Queste informazioni sono state confermate da Fedez, ex marito di Ferragni, durante un’intervista in cui ha descritto la sua esperienza in questa lussuosa dimora. La casa, indubbiamente imponente, è pensata per offrire comfort e un ambiente di vita di alta qualità. Chiara ha scelto di stabilirsi in questo spazio, dove vive attualmente con i suoi due figli, Leone e Vittoria.

La nuova abitazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto un’abitazione che rispecchia perfettamente il suo stile di vita raffinato e il suo successo nel mondo dell’imprenditoria digitale. Il suo nuovo appartamento, situato nel rinomato quartiere di CityLife a Milano, si distingue per il suo design moderno e per gli spazi ampi e luminosi. Questa residenza offre una vista mozzafiato sulla città, caratteristica fondamentale per un’accoglienza esclusiva e lussuosa. L’impatto visivo di questo attico è notevole, con finiture di alta qualità e una disposizione degli ambienti che garantisce una perfetta fruibilità quotidiana. Chiara vive qui con i suoi bambini, Leone e Vittoria, ed è riuscita a creare un ambiente familiare e sereno, nonostante le sfide pubbliche che ha affrontato. A pochi passi dal suo precedente appartamento, la scelta di questa casa è stata strategica anche in termini di continuità per i suoi figli, permettendo loro di mantenere un legame con il passato. Questo spazio è diventato non solo un rifugio personale, ma anche un simbolo del suo percorso di crescita professionale e personale.

Dettagli sul quartiere di CityLife

CityLife rappresenta uno dei quartieri più esclusivi e ricercati di Milano, noto per la sua architettura moderna e per un’urbanizzazione di alto livello. Questa zona, che sorge su un’area un tempo industriale, è oggi un esempio di come la città possa evolversi senza rinunciare alla qualità della vita. Le strade di CityLife sono caratterizzate da ampi viali alberati, spazi aperti e numerose aree verdi, offrendo un perfetto equilibrio tra vita urbana e natura. Inoltre, la presenza di negozi di lusso, ristoranti gourmet e strutture sportive rende questo quartiere un luogo ambito per famiglie e professionisti. La scelta di Chiara Ferragni di stabilirsi in questa area non è una semplice questione di prestigio, ma anche una strategia per garantire ai suoi figli un ambiente stimolante e ricco di opportunità. CityLife è anche ben collegata ai principali mezzi di trasporto pubblico, facilitando la mobilità verso il centro città e altre zone nevralgiche di Milano.