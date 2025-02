Olly rivela i suoi piani sorprendenti dopo il trionfo a Sanremo

Olly dopo la vittoria a Sanremo

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly ha vissuto momenti intensi di riflessione e serenità. Inizialmente, il giovane artista ha optato per un approccio discreto, preferendo trascorrere il momento con le persone a lui più vicine. Questo gesto sottolinea la sua umiltà e il forte legame con i propri affetti. Sebbene ci si aspetterebbe celebrazioni e festeggiamenti, Olly ha scelto di ritirarsi in camera, concedendosi un momento di intimità per riflettere sull’importanza di quel traguardo. La vittoria con il brano *Balorda nostalgia* non è solo una conquista personale, ma un riconoscimento del sostegno ricevuto dai suoi fan e dall’ambiente circostante. Mentre il suo successo continua a crescere, Olly è già proiettato verso il futuro, pronto ad affrontare le nuove sfide che lo attendono.

La rivelazione di Olly

Durante un’intervista esclusiva rilasciata a Radio Zeta, Olly ha condiviso un momento chiave dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2025. Con sorprendente sincerità, il giovane artista ha svelato di aver optato per un approccio riservato subito dopo il trionfo. Anziché unirsi a festeggiamenti pubblici, si è ritirato in camera con le persone più fidate e vicine, evidenziando così il suo desiderio di condividere quel momento significativo solo con un ristretto gruppo di affetti. In un tocco personale, ha rivelato che la prima chiamata dopo la vittoria è stata fatta a Emma Marrone, che ha descritto come una sorella maggiore. Questo legame riflette l’importanza delle relazioni personali nella sua vita, sottolineando quanto valore attribuisca al sostegno emotivo in un momento di grande visibilità e successo. Olly ha dimostrato che, nonostante gli applausi e le riconoscenze, a contare sono i legami autentici che lo accompagnano nel suo percorso artistico e personale.

La scelta di rinunciare all’Eurovision

In un’ulteriore dimostrazione della sua dedizione verso i fan, Olly ha annunciato la decisione di non partecipare all’Eurovision 2025. Questa scelta sorprendente è stata comunicata poco dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo, avvenuta con il brano *Balorda nostalgia*, che ha già ottenuto il Disco d’Oro. Olly ha spiegato che la sua priorità attuale è quella di dedicarsi completamente al tour previsto per la primavera, un impegno che intende affrontare con la massima serietà, dando la precedenza all’incontro con i suoi sostenitori. Questo periodo di concerti rappresenta per lui un’opportunità per consolidare ulteriormente il legame con i fan, che si sono dimostrati straordinariamente affezionati. La decisione di non rappresentare l’Italia alla kermesse europea, lasciando il posto a Lucio Corsi e il suo brano *Volevo essere un duro*, è emblematica della sua volontà di investire tempo ed energia nel tour e in nuovi progetti musicali, seguendo un approccio ponderato e strategico alla sua carriera.