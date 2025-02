Fabrizio Corona risponde a Chiara Ferragni con un audio provocatorio di Fedez

La diffida di Chiara Ferragni a Fabrizio Corona

Recentemente, Fabrizio Corona ha annunciato la pubblicazione di un nuovo episodio della sua serie “Falsissimo”, sfidando apertamente una diffida ricevuta dai legali di Chiara Ferragni. Questo atto legale è stato notificato a Corona martedì 25 febbraio e, nonostante il contenuto della diffida, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato di voler procedere con la release dell’episodio, senza lasciare spazio a trattative. Nelle sue storie Instagram, Corona ha sottolineato con ironia il ricevimento dell’atto legale, affermando che la sua intenzione è quella di continuare a rivelare dettagli scottanti riguardanti i Ferragnez e ciò che concerne la vita privata di Chiara Ferragni. La reazione di Corona a questa diffida sembra essere quella tipica della sua persona: provocatoria e incline a cavalcare l’onda del gossip, pronto a utilizzare qualsiasi mezzo per mantenere alta l’attenzione sul suo nome.

L’audio controverso di Fedez

In un ulteriore sviluppo della controversia, Fabrizio Corona ha condiviso un audio che ha suscitato scalpore, apparentemente contenente una reazione di Fedez in merito alla diffida di Chiara Ferragni. Nell’audio, il rapper esprime il suo disappunto con toni decisamente accesi, esclamando: «Ma scusa la puttana lì ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela?». Queste parole, sebbene non chiariscano a chi specificamente fosse diretto l’insulto, pongono Fedez sotto una luce negativa, creando un clima di tensione tra le parti coinvolte. La tempistica della pubblicazione di questo audio sembra essere strategica, suggerendo che i rapporti tra Corona e Fedez stiano subendo oscillazioni. Specialmente dopo le recenti polemiche riguardo a presunti flirt di Chiara Ferragni, l’uscita di questo audio potrebbe complicare ulteriormente la situazione, facendo emergere potenziali dinamiche interne tra i protagonisti del gossip.

La reazione pubblica di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, noto per la sua natura provocatoria, ha reagito alla diffida di Chiara Ferragni con un tono di scherno e sfida. Nonostante il messaggio legale ricevuto, Corona ha insistito sulla sua decisione di pubblicare l’episodio di “Falsissimo”, affermando che l’intento è quello di non fermarsi davanti a nessun atto di intimidazione. Attraverso i suoi canali social, ha comunicato ai suoi follower di essere più motivato che mai a proseguire con la serie, rendendo chiaro che il suo obiettivo è attirare l’attenzione e svelare notizie succulente riguardanti i Ferragnez. Questo approccio diretto e audace si allinea perfettamente con il suo stile, dove si esalta nell’essere al centro di polemiche e gossip. La decisione di non fermarsi, nonostante le pressioni legali, porta alla luce l’immagine di un uomo totalmente immerso nel suo ruolo di provocatore mediatico, pronto a navigare le acque tumultuose dello spettacolo.