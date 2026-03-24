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Sinner domina Michelsen a Miami Atp: orario del match e guida completa per seguirlo in tv

Sinner domina Michelsen a Miami Atp: orario del match e guida completa per seguirlo in tv

Sinner sfida Michelsen oggi a Miami: orario, precedenti, dove vederla

Jannik Sinner torna in campo oggi, 24 marzo, per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2026, contro lo statunitense Alex Michelsen, numero 40 del ranking ATP. Il match si gioca sul cemento della Hard Rock Stadium alle 21:00 italiane (16:00 locali) e può incidere sulla corsa al numero 1 del mondo. Reduce dal successo netto su Corentin Moutet per 6-1 6-4, l’altoatesino cerca continuità in uno dei tornei che lo aveva visto fermo nel 2025. Michelsen arriva in fiducia dopo la rimonta su Alejandro Tabilo. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now Tv.

In sintesi:

  • Sinner affronta Michelsen oggi negli ottavi del Masters 1000 di Miami 2026.
  • L’italiano ha dominato Moutet, Michelsen arriva dalla rimonta contro Tabilo.
  • Precedenti: due vittorie Sinner nel 2024, senza perdere set.
  • Diretta tv su Sky Sport, streaming su SkyGo e Now Tv alle 21 italiane.

Dettagli del match, stato di forma e precedenti tra Sinner e Michelsen

Nel turno precedente a Miami, Jannik Sinner ha liquidato il mancino francese Corentin Moutet con un perentorio 6-1 6-4, confermando solidità al servizio e aggressività in risposta. A fine match ha spiegato: “Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno. In questo sport può succedere di tutto, cerchiamo di mantenere la concentrazione molto alta e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno”.

Dall’altra parte della rete ci sarà il 21enne Alex Michelsen, in piena ascesa nel circuito ATP. A Miami ha eliminato in rimonta il cileno Alejandro Tabilo 3-6 6-3 6-4, diventando il terzo statunitense più giovane dal 2000 a centrare gli ottavi sia a Indian Wells sia a Miami nella stessa stagione. I precedenti sono favorevoli all’azzurro: nel 2024, sempre sul cemento USA, Sinner ha battuto Michelsen a Cincinnati e allo US Open, senza concedere alcun set.

Il match odierno offre quindi un test significativo: l’azzurro parte favorito per ranking, esperienza e qualità complessiva, ma il giovane americano dispone di servizio potente e gioco verticale, particolarmente efficace sulle superfici rapide statunitensi.

Chi è Alex Michelsen e cosa può cambiare dopo Miami

Nato a Laguna Hills il 25 agosto 2004, Alex Michelsen proviene da una vera famiglia di tennisti: i genitori Erik e Sondra hanno giocato a livello universitario negli anni ’80. Ha scalato rapidamente la classifica fino alla top 40, con un best ranking al numero 30 raggiunto nell’estate 2025. Il suo successo di maggior rilievo è la Laver Cup 2025, conquistata con il team Resto del Mondo, vetrina che ne ha consolidato la reputazione tra i giovani statunitensi più promettenti.

Per Sinner, Miami rappresenta un tassello chiave in ottica ranking e consolidamento della propria leadership tecnica sul cemento nordamericano. Una nuova vittoria contro Michelsen, dopo i due precedenti favorevoli del 2024, rafforzerebbe la narrativa di dominio dell’azzurro sui coetanei emergenti del circuito e avrebbe ricadute immediate su percezione mediatica, fiducia e prospettive per la stagione sul cemento e sulla terra europea.

FAQ

A che ora inizia Sinner-Michelsen oggi a Miami 2026?

La partita inizia oggi, 24 marzo 2026, alle 21:00 italiane, corrispondenti alle 16:00 orario locale di Miami.

Dove vedere Sinner-Michelsen in diretta tv e streaming?

È possibile seguirla in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su piattaforme SkyGo e Now Tv, in esclusiva.

Qual è il bilancio dei precedenti tra Sinner e Michelsen?

Il bilancio è nettamente favorevole a Jannik Sinner: due vittorie su due sfide nel 2024, entrambe giocate negli Stati Uniti.

In quale torneo si gioca Sinner-Michelsen e su quale superficie?

Si gioca al Masters 1000 di Miami 2026, sull’hard court del complesso Hard Rock Stadium, superficie veloce in cemento outdoor.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner-Michelsen?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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