Cartone di latte: scoperta agghiacciante sul fondo, il dettaglio rivela qualcosa di peggio di un topo

Scoperta inquietante nel latte acquistato

Lauren, utente di TikTok, ha denunciato di aver trovato un elemento “agghiacciante” sul fondo di un cartone di latte di mandorla acquistato da Aldi, marchio Inner Goodness Barista Almond Milk. In lacrime nel video virale, afferma: “Non posso credere di averlo bevuto ieri”, mostrando il contenuto sospetto e documentando ogni passaggio. La segnalazione è stata successivamente approfondita con dichiarazioni rese a news.com.au, che ha raccolto il racconto diretto e contattato il retailer per una replica ufficiale.

L’episodio, diventato rapidamente di pubblico dominio, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del prodotto e sulle procedure di controllo qualità della catena. Lauren ha mostrato il cartone aperto, evidenziando una massa scura adagiata sul fondo: un dettaglio che, a suo dire, rende ancora più inquietante l’aver consumato la bevanda il giorno precedente. Fonti: video TikTok di Lauren e dichiarazioni a news.com.au.

Il contenuto misterioso trovato nel cartone

Nel filmato pubblicato su TikTok, la confezione di Inner Goodness Barista Almond Milk viene tagliata longitudinalmente: sul fondo compare una massa nera compatta, visibile anche prima dell’apertura completa. Il residuo appare come un agglomerato uniforme, senza tracce di liquidi chiari circostanti, circostanza che ha alimentato i dubbi su un’eventuale contaminazione.

In un colloquio con news.com.au, Lauren riferisce che il primo pensiero è stato quello di un piccolo animale intrappolato; dopo un esame visivo, lei e il marito hanno ipotizzato una forma anomala di muffa, data la consistenza e l’aderenza al cartone. La donna sottolinea di aver consumato il latte il giorno precedente, elemento che ha accresciuto l’allarme personale.

Le immagini, diventate virali, sono state utilizzate come riscontro visivo per la segnalazione alla catena Aldi. Secondo quanto riportato da news.com.au, il retailer ha preso atto dell’episodio e ha invitato eventuali clienti con esperienze analoghe a segnalarle formalmente per le verifiche di qualità e tracciabilità del lotto. Fonti: video TikTok di Lauren, news.com.au.

Reazioni online e risposta del supermercato

Sotto il video di Lauren su TikTok si è scatenata una valanga di commenti: molti utenti hanno espresso ansia per la salute, altri hanno raccontato di avere confezioni simili in dispensa e di temere di usarle per il caffè. Le frasi più ricorrenti parlano di nausea, panico e timore di contaminazioni, confermando l’effetto virale della clip.

La discussione si è spostata anche su aspetti pratici: controllo delle date di scadenza, verifica dei lotti e richiesta di linee guida chiare per la segnalazione alle aziende. Diversi utenti hanno chiesto se il prodotto fosse stato conservato correttamente e se il fenomeno potesse dipendere da una rottura della catena del freddo.

In una nota inviata a news.com.au, Aldi ha dichiarato di essere a conoscenza del caso e ha invitato i consumatori che riscontrano problemi analoghi a presentare segnalazioni formali per attivare i controlli qualità e la tracciabilità del lotto coinvolto. L’invito mira a raccogliere campioni, verificare condizioni di stoccaggio e produzione e determinare l’origine della presunta contaminazione. Fonti: video TikTok di Lauren, news.com.au.

