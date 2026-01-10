Andreas Muller shock sui social, confessione clamorosa su Veronica Peparini scuote i fan e incendia il web

Sfogo social e accuse infondate

Andreas Muller rompe il silenzio con un video diretto e ironico, aprendo con una provocazione: “Sono omosessuale. Ho sposato Veronica Peparini per soldi”. Il messaggio, comparso in sovrimpressione, è l’innesco per smontare accuse ripetute negli anni: raccomandazioni, interessi economici, strategia per visibilità. L’ex vincitore di Amici chiarisce che le insinuazioni sono prive di fondamento e frutto di un clima d’odio normalizzato sui social.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI