Falsissimo, sono “12-15 milioni a puntata”? I numeri reali del boom social di Corona

Numeri dichiarati e dati effettivi

Le stime diffuse da Fabrizio Corona all’uscita dal Tribunale di Milano, con ipotesi di 12–15 milioni di spettatori a episodio e 60–70 milioni di interazioni complessive, non trovano riscontro nei dati di piattaforma. Il monitoraggio indipendente condotto da Arcadia sui profili ufficiali del progetto documenta volumi sensibilmente più contenuti.

Tra novembre 2024, lancio del progetto su Instagram, e gennaio 2026, le interazioni generate dagli account dedicati su Instagram e TikTok superano di poco i cinque milioni. Un risultato rilevante in ottica social, ma distante da una scala “televisiva” paragonabile alle grandi generaliste.

Estendendo l’analisi anche agli account personali di Corona su Instagram, TikTok e YouTube, il totale delle reaction nello stesso periodo si attesta a 10.244.991. Il divario rispetto ai 60–70 milioni raccontati pubblicamente segnala una narrazione espansiva dei numeri, non supportata dalle metriche ufficiali delle piattaforme.

Views, interazioni e impatto reale

Sul fronte delle visualizzazioni, l’ultimo mese ha segnato un balzo netto in termini di exposure, trainato dal filone dedicato al caso Alfonso Signorini. Le puntate più performanti su YouTube hanno raggiunto una media di circa sei milioni di views, mentre su Instagram la soglia si colloca intorno ai 7,5 milioni a contenuto.

Questi valori testimoniano un’attenzione massiva, ma restano circa la metà dei 12–15 milioni per episodio rivendicati. La differenza riflette un equivoco frequente nella comunicazione social: sommare reach potenziale, views e impression come se fossero utenti unici, gonfiando la percezione del pubblico effettivo.

L’analisi di Arcadia evidenzia inoltre come visualizzazioni e interazioni misurino fenomeni diversi. Le views certificano la capacità di entrare nel feed degli utenti, mentre le reaction (like, commenti, condivisioni) descrivono la qualità del legame con la community e la disponibilità a esporsi sui contenuti.

Il “caso Signorini” e la crescita a picchi

La curva di engagement mostra un picco estremamente concentrato nel dicembre 2025, mese in cui le puntate sul caso Signorini dominano la produzione di contenuti. Quasi tutte le performance migliori in termini di commenti, like e condivisioni ricadono in questo arco temporale, indicando una forte dipendenza da un unico filone narrativo.

Nello stesso periodo, l’account del progetto supera il milione di follower, con oltre mezzo milione di nuovi seguaci in poche settimane, mentre il profilo personale di Corona oltrepassa i due milioni, crescendo di circa 379 mila follower. Più che una crescita organica e progressiva, i dati descrivono un exploit legato alla polarizzazione di un tema specifico.

Il quadro complessivo, dal lancio a oggi, fotografa poco più di dieci milioni di reaction su tutti i canali di Falsissimo.it e di Corona, con una media views per puntata che, pur robusta, è significativamente più bassa delle cifre dichiarate davanti ai giornalisti e all’opinione pubblica.

FAQ

D: Quante interazioni totali risultano dal monitoraggio?

R: Circa 10,2 milioni di reaction complessive tra account del progetto e profili personali di Corona.

D: In quale periodo sono stati raccolti questi dati?

R: Tra novembre 2024, mese di lancio su Instagram, e gennaio 2026.

D: Qual è la differenza rispetto ai numeri dichiarati da Fabrizio Corona?

R: Sono stati rivendicati 60–70 milioni di interazioni, a fronte di poco più di 10 milioni rilevati.

D: Quante visualizzazioni hanno avuto le puntate più forti su YouTube?

R: In media circa sei milioni di views per episodio nelle migliori performance.

D: E su Instagram quante visualizzazioni per contenuto si registrano?

R: Una media intorno ai 7,5 milioni per le puntate di punta.

D: Qual è il ruolo del caso Signorini nel boom di crescita?

R: Ha concentrato la maggior parte delle interazioni e dei nuovi follower nel dicembre 2025.

D: Chi ha condotto l’analisi dei numeri di Falsissimo.it?

R: Il monitoraggio è stato realizzato dalla società di analisi Arcadia, citata come fonte giornalistica principale.

D: Perché views e interazioni non coincidono con il numero di persone raggiunte?

R: Perché la stessa persona può generare più visualizzazioni e reaction, e le piattaforme conteggiano eventi, non individui unici.