LEGO rilancia la campagna “Never Stop Playing” ad Assogiocattoli

La campagna che invita a non smettere mai di giocare

Il Gruppo LEGO ha scelto il press day di Assogiocattoli per rilanciare la sua iconica campagna autunnale, dal titolo “Never Stop Playing”, un invito universale a riscoprire il potere del gioco. La ricerca globale condotta dal brand su oltre 20.000 genitori e bambini in 10 Paesi rivela un dato sorprendente: il 44% dei bambini si sente sotto pressione per diventare grande troppo in fretta e il 48% ammette di aver smesso di divertirsi con attività considerate “da piccoli”. Ancora più significativo è che il 24% dei bimbi si sia sentito dire da amici o familiari che giocare “non è da grandi”.

Protagonista d’eccezione della campagna è Tom Holland, l’attore che interpreta Spider-Man, nominato Playmaker del Gruppo LEGO e protagonista di un nuovo cortometraggio che, sulle note di “High Voltage” degli AC/DC, sprona grandi e piccoli a mantenere viva l’immaginazione.

«Vogliamo ricordare a tutti che non si è mai troppo grandi per giocare», sottolinea LEGO, spiegando che la campagna vuole preparare adulti e bambini al Natale LEGO, periodo in cui spesso i più piccoli rinunciano al gioco per apparire più “adulti”.

Una gamma di set per ogni età e passione

Per dare concretezza al messaggio, LEGO ha presentato una selezione di set pensati per ogni fascia di età. Per i più piccoli spiccano i nuovi LEGO® DUPLO® dedicati alla cagnolina Bluey e il Treno d’avventura interattivo, che si illumina e suona per stimolare motricità fine e problem solving. Non manca il set Auto da corsa e piloti Team F1, per iniziare fin da piccoli a vivere l’adrenalina della Formula 1®.

Per i bambini in età scolare arrivano i set LEGO® Creator Animali Selvatici: Famiglia di Panda (3-in-1), LEGO® Friends Pet Shop e l’Autocarro Technic con cassone ribaltabile, perfetto per avvicinarsi all’ingegneria. Dai 10 anni in su, invece, si accende la passione per i motori con la Ferrari SF-24 della linea LEGO® Speed Champions e la Monoposto F1 Technic, un modello di oltre 1300 pezzi con sterzo funzionante, sospensioni e gomme slick, pensato per i costruttori esperti.

Dalla cultura pop ai videogiochi: un viaggio tra mondi fantastici

Il brand danese non dimentica gli appassionati di cultura pop e gaming, con set dedicati a universi amatissimi. Per i gamer arrivano LEGO® Fortnite® Klombo, il Creeper di Minecraft® e il nostalgico LEGO® Nintendo® Game Boy™, una replica in scala quasi 1:1 con cartucce intercambiabili. Per i fan di Super Mario™, invece, un set interattivo con funzione derapata e lancio di gusci porta a casa tutta l’emozione delle gare di Mario Kart.

Gli amanti di serie TV e cinema possono scegliere tra la nave Going Merry di ONE PIECE, il set LEGO® Harry Potter™ Giro sul sidecar di Hagrid™, il Logo Marvel con minifigure degli Avengers, Stitch della linea Disney e il build-and-display Grogu™ e carrozzina per i fan di The Mandalorian™. Ogni set è studiato per essere non solo un gioco, ma anche un oggetto da collezione e da esposizione.

Il Natale si accende con i Calendari dell’Avvento LEGO

Con l’avvicinarsi delle festività, il Gruppo LEGO propone una linea di Calendari dell’Avvento 2025 per tutte le passioni: da Minecraft a Harry Potter, passando per Disney Frozen, LEGO Friends, City e Star Wars™. Ogni giorno una nuova sorpresa: minifigure, oggetti da costruire e micro-scenari che trasformano dicembre in un viaggio di creatività.

Per gli adulti, il messaggio è altrettanto forte: LEGO invita a coltivare la fantasia con set come la Fontana di Trevi e il Castello di Neuschwanstein della linea Architecture, o i bouquet e le piante della collezione LEGO® Botanicals, che trasformano i mattoncini in eleganti oggetti di design. Perché, come sottolinea il claim della campagna, “Never Stop Playing” non è solo uno slogan, ma un vero e proprio stile di vita.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

