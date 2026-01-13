Carlo Conti sorprende: Laura Pausini al centro di un colpo di scena che accende la tv

Annuncio e ruolo di Laura Pausini

Laura Pausini affiancherà Carlo Conti alla conduzione delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è arrivato al TG1 di lunedì 12 gennaio, rispettando la tabella di marcia fissata dal direttore artistico dopo la rivelazione di Max Pezzali per il “palco sul mare”.

Conti ha presentato la scelta con parole nette: «Ad affiancarmi per tutte e cinque le serate sarà lei, la grande, unica, insostituibile Laura Pausini», raggiungendo poi la cantante 51enne per ufficializzare la presenza in diretta. La struttura del Festival prevede così una doppia guida stabile, puntando su autorevolezza televisiva e richiamo internazionale.

Pausini ha accolto l’incarico sottolineando emozione e responsabilità: «Sono felicissima, emozionata. Sanremo è tutti i miei sorrisi e le mie paure, ed è Carlo, è lui che mi ha convinta». La scelta consolida il legame artistico tra i due e imprime un segno strategico alla 76ª edizione: co-conduzione continuativa, centralità musicale e coinvolgimento del pubblico generalista, con un profilo capace di connettere tradizione e pop contemporaneo.

Emozioni e ricordi dal debutto del 1993

Il ritorno di Laura Pausini all’Ariston riattiva il filo con il 1993, anno del trionfo con “La solitudine” e nascita pubblica di un percorso internazionale. La stessa artista ricorda quei minuti decisivi come una vertigine fisica e mentale, tra ansia da palcoscenico e stupore per un successo immediato che definì la sua identità musicale.

Ha evocato l’espressione “lingua cammellata”, immagine incisiva della tensione del debutto, un dettaglio che restituisce autenticità al racconto di una giovane interprete proiettata al centro della scena. Oggi, con esperienza e consapevolezza, dichiara di avvicinarsi alle nuove serate con curiosità verso le scelte di Carlo Conti, sapendo di poter provare preferenze da fan ma con la disciplina di chi prepara ogni passaggio.

Sui social, Pausini ha parlato di destino, tentazione e paura come componenti strutturali del rapporto con Sanremo. Il lessico è quello delle prime volte che non si cancellano, trasposto in una prospettiva adulta: occhi da bambina in un corpo di donna consapevole. Promette impegno totale per essere all’altezza del palco che l’ha consacrata, ribadendo che sognare resta un motore professionale, non un vezzo retorico.

Attese e novità per Sanremo 2026

La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 poggerà su una doppia guida stabile con Carlo Conti e Laura Pausini, mentre restano possibili ulteriori innesti sul palco. L’assetto promette continuità editoriale e centralità musicale, con attenzione alle scelte autoriali del direttore artistico e al coinvolgimento del pubblico generalista.

L’annuncio in TG1 riflette una strategia di comunicazione scandita: rivelazioni progressive, conferme mirate e valorizzazione del “palco sul mare” già anticipato con Max Pezzali. L’obiettivo è moltiplicare i punti di contatto tra Ariston e piazze esterne, ampliando la platea televisiva e digitale.

Capitolo ospiti ancora riservato: il cantiere è aperto e i grandi nomi verranno svelati a ridosso dell’evento. La co-conduzione di Pausini orienta il profilo internazionale, mentre la linea di Conti lascia intravedere un equilibrio fra tradizione, pop mainstream e attenzione al repertorio emergente. Countdown avviato: calendario dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, con una macchina produttiva che punta su ritmo televisivo, qualità canora e riconoscibilità di brand.

