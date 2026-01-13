Carlo Conti sorprende: Laura Pausini al centro di un colpo di scena che accende la tv

Annuncio e ruolo di Laura Pausini

Laura Pausini affiancherà Carlo Conti alla conduzione delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è arrivato al TG1 di lunedì 12 gennaio, rispettando la tabella di marcia fissata dal direttore artistico dopo la rivelazione di Max Pezzali per il “palco sul mare”.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Conti ha presentato la scelta con parole nette: «Ad affiancarmi per tutte e cinque le serate sarà lei, la grande, unica, insostituibile Laura Pausini», raggiungendo poi la cantante 51enne per ufficializzare la presenza in diretta. La struttura del Festival prevede così una doppia guida stabile, puntando su autorevolezza televisiva e richiamo internazionale.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Pausini ha accolto l’incarico sottolineando emozione e responsabilità: «Sono felicissima, emozionata. Sanremo è tutti i miei sorrisi e le mie paure, ed è Carlo, è lui che mi ha convinta». La scelta consolida il legame artistico tra i due e imprime un segno strategico alla 76ª edizione: co-conduzione continuativa, centralità musicale e coinvolgimento del pubblico generalista, con un profilo capace di connettere tradizione e pop contemporaneo.

Emozioni e ricordi dal debutto del 1993

Il ritorno di Laura Pausini all’Ariston riattiva il filo con il 1993, anno del trionfo con “La solitudine” e nascita pubblica di un percorso internazionale. La stessa artista ricorda quei minuti decisivi come una vertigine fisica e mentale, tra ansia da palcoscenico e stupore per un successo immediato che definì la sua identità musicale.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Ha evocato l’espressione “lingua cammellata”, immagine incisiva della tensione del debutto, un dettaglio che restituisce autenticità al racconto di una giovane interprete proiettata al centro della scena. Oggi, con esperienza e consapevolezza, dichiara di avvicinarsi alle nuove serate con curiosità verso le scelte di Carlo Conti, sapendo di poter provare preferenze da fan ma con la disciplina di chi prepara ogni passaggio.

Sui social, Pausini ha parlato di destino, tentazione e paura come componenti strutturali del rapporto con Sanremo. Il lessico è quello delle prime volte che non si cancellano, trasposto in una prospettiva adulta: occhi da bambina in un corpo di donna consapevole. Promette impegno totale per essere all’altezza del palco che l’ha consacrata, ribadendo che sognare resta un motore professionale, non un vezzo retorico.

Attese e novità per Sanremo 2026

La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 poggerà su una doppia guida stabile con Carlo Conti e Laura Pausini, mentre restano possibili ulteriori innesti sul palco. L’assetto promette continuità editoriale e centralità musicale, con attenzione alle scelte autoriali del direttore artistico e al coinvolgimento del pubblico generalista.

L’annuncio in TG1 riflette una strategia di comunicazione scandita: rivelazioni progressive, conferme mirate e valorizzazione del “palco sul mare” già anticipato con Max Pezzali. L’obiettivo è moltiplicare i punti di contatto tra Ariston e piazze esterne, ampliando la platea televisiva e digitale.

Capitolo ospiti ancora riservato: il cantiere è aperto e i grandi nomi verranno svelati a ridosso dell’evento. La co-conduzione di Pausini orienta il profilo internazionale, mentre la linea di Conti lascia intravedere un equilibrio fra tradizione, pop mainstream e attenzione al repertorio emergente. Countdown avviato: calendario dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, con una macchina produttiva che punta su ritmo televisivo, qualità canora e riconoscibilità di brand.

FAQ

  • Quando si svolge Sanremo 2026? Dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston.
  • Chi conduce l’edizione 2026? Carlo Conti con Laura Pausini co-conduttrice per tutte le cinque serate.
  • Saranno annunciati altri co-conduttori? Non è escluso: il direttore artistico potrebbe aggiungere altri nomi sul palco.
  • Quali ospiti sono confermati? Nessun grande ospite è stato ancora ufficializzato.
  • Cosa significa “palco sul mare”? Un’area esterna che amplia lo show; tra i protagonisti annunciati c’è Max Pezzali.
  • Qual è la novità principale di quest’anno? La co-conduzione stabile di Laura Pausini, che rafforza respiro televisivo e appeal internazionale.
  • Qual è la fonte giornalistica della notizia? Annuncio effettuato durante il TG1, come comunicato da Carlo Conti.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com