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Isola dei Famosi nuova conduzione Belen Rodriguez favorita sui concorrenti

Isola dei Famosi nuova conduzione Belen Rodriguez favorita sui concorrenti

L’Isola dei Famosi cambia rotta: il progetto con Belen in testa

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è in preparazione per la primavera 2026, con set nelle Filippine e un format completamente registrato.
Al centro del dossier c’è la scelta della conduzione: sul tavolo di Mediaset tre nomi, con Belen Rodriguez in netto vantaggio su Veronica Gentili e Alessia Marcuzzi.
Il reality, prodotto in modalità “chiusa” per circa un mese, punta a una narrazione più costruita, sulla scia dei format internazionali e di Temptation Island, ma resta il nodo dell’accoglienza del pubblico dopo il flop del modello registrato sperimentato da La Talpa.

In sintesi:

  • Nuova Isola dei Famosi registrata nelle Filippine, senza diretta e senza inviato in loco.
  • Belen Rodriguez in pole per la conduzione, alternative Veronica Gentili e Alessia Marcuzzi.
  • Format in stile Temptation Island, con un mese di registrazioni continue sul posto.
  • Casting ancora aperto: circolano i nomi di Giò Urso e Giorgio Manetti.

Secondo le anticipazioni raccolte da Giuseppe Candela nella rubrica A Lume di Candela su Dagospia, la nuova Isola sarà realizzata senza studio fisso e senza inviato, con tutto il cast (conduttrice e naufraghi) impegnato nelle Filippine per circa un mese.

Il materiale verrà poi montato in blocco per la messa in onda su Canale 5, abbandonando la diretta che aveva caratterizzato le edizioni storiche, anche per ragioni di costi e di maggiore controllo narrativo.

Lo schema è descritto internamente come “versione stile Temptation Island”: nessuna interazione live con lo studio, ritmo serrato, focus sul racconto seriale. Un’impostazione che espone però Mediaset al rischio di una reazione fredda del pubblico, appena reduce dalla bocciatura di un impianto analogo su La Talpa.

Belen in pole per la conduzione e i primi nomi del cast

Le ricostruzioni di Giuseppe Candela confermano l’indiscrezione lanciata da Santo Pirrotta: Belen Rodriguez è il nome in cima alla short list dell’editore per la conduzione.

L’argentina, già naufraga nel 2008 e da sempre legata al brand (in gara negli anni anche Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez, Gustavo Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino come inviato nel 2018), garantirebbe riconoscibilità immediata e forte continuità “di famiglia” con il format.

Accanto a lei restano in gioco Veronica Gentili, la cui riconferma a Le Iene sarebbe ancora in discussione, e Alessia Marcuzzi, impegnata però nei prossimi mesi con le registrazioni della seconda edizione di The Traitors Italia, impegno che potrebbe ridurne la disponibilità.

Sul fronte naufraghi, la produzione è ancora “in alto mare”, ma le trattative sono partite. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, parla di un possibile avvicinamento di Giò Urso, volto ricorrente de La Zanzara di Giuseppe Cruciani e legato al movimento “Fatturage”: “potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi in cui, come abbiamo detto, i concorrenti non gareggeranno in coppia”.

Si è inoltre auto-candidato apertamente Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini & Donne, interessato a misurarsi con un reality di sopravvivenza dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Impatto sul mercato tv e possibili sviluppi futuri

Il passaggio a un’Isola completamente registrata si inserisce nella strategia Mediaset di razionalizzare i costi di produzione e stabilizzare i palinsesti, riducendo l’esposizione agli ascolti altalenanti della diretta.

Se la scelta di Belen Rodriguez verrà confermata, l’operazione potrebbe rilanciare il marchio presso il pubblico giovane e digital, puntando su forte presenza social e contenuti extra dietro le quinte.

L’esito della stagione farà da test anche per altri reality del gruppo: in caso di risposta positiva, il modello “registrato + montaggio narrativo” potrebbe diventare lo standard per i format di seconda fascia, ridefinendo il perimetro della diretta live nell’intrattenimento generalista.

FAQ

Quando andrà in onda la nuova Isola dei Famosi?

Al momento è previsto l’esordio nella primavera 2026 su Canale 5, dopo circa un mese di registrazioni nelle Filippine.

Dove viene girata la prossima edizione dell’Isola dei Famosi?

La nuova edizione sarà girata nelle Filippine, che sostituiranno l’Honduras come scenario principale del reality.

Chi è favorito per la conduzione dell’Isola dei Famosi 2026?

Secondo le indiscrezioni, la favorita è Belen Rodriguez, davanti alle alternative Veronica Gentili e Alessia Marcuzzi.

Come cambierà il format dell’Isola dei Famosi nel 2026?

Il format sarà interamente registrato, senza studio e senza inviato, con impostazione narrativa simile a Temptation Island.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni televisive?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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