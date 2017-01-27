Caratteristiche Huawei P10 con assistente vocale di Amazon e schermo curvo

Huawei P10 Lite e Plus
Huawei P10 Lite e Plus

L’attesa sta per finire, il Ceo di Huawei ha annunciato che tra marzo e aprile uscirà la loro punta di diamante, il Huawei P10. Non tutto è stato ancora svelato, ma ci sono molte indiscrezioni che ruotano attorno al nuovo smartphone cinese.

Schermo curvo ma solo per la versione Huawei P10 Plus, dispay da 5.5 pollici con risoluzione QHD, doppia fotocamera posteriore con tecnologia Leica. Processore  Kirin 960, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con una variante Plus dotata di 6 GB di RAM e 256GB di storage. E’ inoltre prevista la ricarica wireless.

Ma la vera novità sarà l’assistente vocale di Amazon, Alexa che grazie ai cinesi debutta in Europa (è già attivo in diversi oggetti negli Stati Uniti). Alexa non è un assistente vocale qualunque sembra una persona in carne ed ossa.

E grazie a una serie di comandi vocali si aprirà un mondo. Sarà possibile accedere alla rubrica, alla galleria, al navigatore e prenotare un taxi con Uber direttamente da casa. Una vera e propria rivoluzione.

Entrambi i modelli saranno Daydream-ready, ovvero saranno certificati per supportare la piattaforma di realtà virtuale di Google introdotta in Android 7.1.1 Nougat. Quindi per gli utenti vi sarà la possibilità di accedere alle applicazioni Daydream-ready usando in abbinamento il visore Daydream di Google o altro certificato per esplorare nuovi mondi con le applicazioni come Google Street View.

Nuovi colori in arrivo, i cinesi osano e lanciano il verde e il viola. E nuove indiscrezioni sul prezzo rivelano che potrebbe essere un po’ più alto rispetto a quanto siamo abituati.  Il Huawei P10 potrebbe arrivare a costare in Italia più di 599 euro. Il Plus a partire da 699 euro o 749 euro. Ma le prestazioni sono ottime e vale la pena pagare un po’ di più per uno smartphone che si rivela un vero e proprio gioiello con la garanzia dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue i Huawei.

