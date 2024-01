Free Tax a 70 euro ed inizia la guerra doganale tra Italia e Svizzera: ecco cosa sta succedendo.

“Battaglia” Fiscale tra Italia-Svizzera: il Tax Free Shopping in Evoluzione

L’arena fiscale tra Italia e Svizzera sta vivendo un nuovo capitolo con l’introduzione di cambiamenti significativi nel Tax Free Shopping. A partire dal 1° febbraio, l’Italia abbasserà il tetto per il rimborso dell’imposta a soli 70 euro, una mossa che mira a incentivare gli acquisti dei turisti residenti al di fuori dell’Unione Europea.

Tuttavia, la Svizzera non sta rimanendo inattiva di fronte a queste modifiche e sta valutando una proposta altrettanto audace: dimezzare il limite di esenzione dall’IVA per le merci acquistate oltreconfine, passando da 300 a 150 franchi svizzeri. Questi cambiamenti stanno scuotendo il mondo del commercio al confine e hanno implicazioni significative per l’economia di entrambi i paesi.

Un Nuovo Scenario Fiscale

L’abbassamento del limite per usufruire del Tax Free Shopping in Italia da 154,90 a 70 euro è un cambiamento che ha catturato l’attenzione di molti. Questa misura è stata adottata con l’obiettivo di stimolare gli acquisti dei turisti provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea. In precedenza, chi effettuava acquisti in Italia per un importo massimo di 300 franchi svizzeri non doveva pagare alcuna imposta sull’importazione e aveva la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA italiana, che ammonta al 22%, al ritorno in Svizzera. Tuttavia, con il nuovo tetto di 70 euro, ci saranno limiti più bassi per beneficiare di questa agevolazione.

La Controproposta Svizzera

Dall’altra parte del confine, la Svizzera sta valutando una controproposta altrettanto significativa. L’opzione attualmente in consultazione prevede la riduzione del limite di esenzione dall’IVA per le merci acquistate oltreconfine da 300 a 150 franchi svizzeri. Questa misura è diretta principalmente verso il nord della Svizzera, vicino ai confini con la Germania e l’Austria, dove gli svizzeri sono soliti fare la spesa e acquistare beni a causa dei costi di vita più elevati nel Canton Ticino.

Vantaggi per il Commercio

Nonostante possa sembrare che queste modifiche possano complicare il panorama fiscale per i commercianti, la realtà è che potrebbero offrire vantaggi significativi. Franco Vitella, presidente di Confcommercio Ascom Luino, afferma che “questa modifica ci offrirà numerosi vantaggi, soprattutto considerando il significativo differenziale tra l’IVA italiana e quella svizzera.” Questo differenziale potrebbe incentivare gli acquisti nei comuni di confine e stimolare l’economia locale.

L’Effetto sulle Comunità di Confine

Le comunità di confine, come Lavena Ponte Tresa, potrebbero trarre un notevole vantaggio da queste modifiche. Attualmente, presso la dogana di Ponte Tresa, vengono registrate circa 80.000 fatture all’anno, e questo numero potrebbe aumentare con l’attuazione di queste nuove misure. Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’Associazione italiana dei comuni di frontiera, si augura che queste modifiche possano anche attrarre nuovi turisti, oltre a quelli tradizionalmente interessati alla spesa e ai servizi.

Le recenti modifiche fiscali nel Tax Free Shopping tra Italia e Svizzera stanno creando un nuovo scenario economico con implicazioni significative per il settore del commercio al confine e per le dinamiche tra i due paesi.

Cambiamenti nel Commercio al Confine

L’abbassamento del limite per usufruire del Tax Free Shopping in Italia a soli 70 euro rappresenta un cambiamento sostanziale per i commercianti della zona di confine. Se da un lato questo potrebbe ridurre il potenziale di acquisti dei turisti, dall’altro potrebbe attrarre una clientela più ampia grazie ai prezzi più convenienti. Tuttavia, è importante notare che questa modifica potrebbe influire maggiormente su quei negozi che si basano principalmente sui turisti provenienti dalla Svizzera.

La Risposta Svizzera

La controproposta svizzera di ridurre il limite di esenzione dall’IVA da 300 a 150 franchi svizzeri potrebbe avere un impatto diretto sui consumatori svizzeri che sono abituati a fare la spesa oltreconfine. Questa misura è chiaramente volta a scoraggiare il turismo degli acquisti all’estero e a incoraggiare gli acquisti nel paese. Tuttavia, come sottolineato da Franco Vitella, presidente di Confcommercio Ascom Luino, questa modifica potrebbe comunque offrire vantaggi ai commercianti italiani, considerando il notevole differenziale tra l’IVA italiana e quella svizzera.

Il Differenziale Fiscale

Il significativo differenziale tra l’IVA italiana, che ammonta al 22%, e quella svizzera, ha da tempo attirato l’attenzione dei consumatori svizzeri. Questo differenziale ha portato molti a fare la spesa oltreconfine per risparmiare sui costi. Con le nuove modifiche, questo differenziale potrebbe ancora essere un incentivo per gli acquisti in Italia, anche se il limite di spesa è stato abbassato. Ciò potrebbe portare a un aumento delle vendite per i commercianti italiani di confine.

Prospettive Economiche

Sebbene alcune comunità di confine possano essere più direttamente interessate a queste modifiche, come Lavena Ponte Tresa, dove si registrano circa 80.000 fatture all’anno, l’impatto economico complessivo per l’Italia potrebbe essere positivo. L’aumento delle vendite e l’attrazione di nuovi turisti potrebbero contribuire a sostenere l’economia locale.

La “battaglia” fiscale tra Italia e Svizzera nel settore del Tax Free Shopping sta dando vita a cambiamenti significativi. Se da un lato potrebbe comportare sfide per alcuni commercianti, dall’altro offre opportunità economiche interessanti. L’evoluzione delle dinamiche tra i due paesi è una dimostrazione di come le politiche fiscali possano influenzare direttamente il comportamento dei consumatori e il commercio transfrontaliero. Sarà interessante monitorare come queste modifiche si tradurranno in termini di crescita economica e come influenzeranno le future decisioni fiscali tra Italia e Svizzera.