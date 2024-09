Cagliari. Efficientamento Energetico 2021. T Hotel, venerdì 19 Marzo dalle ore 10

Crea Casa Luxury Living, importante general contractor del settore, in collaborazione con Igea Digital Bank S.p.A., chiarisce tutti i punti salienti del Decreto Rilancio —- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —-



Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, che presentava i grandi vantaggi costituiti dai “bonus” per i privati proprietari di casa e per i condomini, ha lasciato talvolta dei dubbi interpretativi e soprattutto ha creato delle difficoltà organizzative, che fortunatamente negli ultimi mesi sono stati risolti grazie all’intervento dei professionisti del settore: fra i più preparati ha un ruolo fondamentale Crea Casa Luxury Living. L’intervento sarà coordinato dall’amministratore delegato Valentina Franco e dal presidente G.M. Matteo Salidu.

Il convegno di Cagliari

In sintesi gli argomenti che verranno trattati durante il convegno di Cagliari saranno:

Superbonus 110%Il decreto Rilancio eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di operazioni volte a rendere antisismico un edificio, di istallazione di impianti fotovoltaici nonché di coibentazione e isolamento delle parti comuni.

Bonus facciate 90% Il decreto ministeriale relativo al Bonus Facciata 2020 è delineato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 14 febbraio 2020 “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.” E’ riferito a facciata esterna e strutture verticali opache della stessa.

Bonus ristrutturazione 50%Prevede una detrazione fiscale del 50% ai contribuenti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condomini o abitazioni indipendenti.

Cessione del credito d’impostaCrea Casa Luxury Living dispone di un dipartimento finanziario specializzato nella cessione del credito d’imposta, con asseverazione fiscale, e si fa carico di tutti i rischi legali e tributari derivanti dalla cessionedel credito, liberando il committente da sanzioni per inadempienza.



I vantaggi

110% di vantaggiMiglioramento di 2 classi energetiche• Rivalutazione immobiliare del +25%• Risparmio in bolletta del 35%• Miglior confort abitativo

In collaborazione con:

Igea Digital Bank S.p.A. e CFA Broker, comparto insurance del gruppo.

Real professional for Real Estate

Crea Casa Luxury Living è un general contractor qualificato composto da manager con competenze specifiche nel settore immobiliare, finanziario, building, marketing, legale ed assicurativo (attraverso la collaborazione con uno dei 5 gruppi, italiani, più importanti nel ramo: CFA Broker).La CCLL è strutturata in dipartimenti supervisio- nati dalla governance aziendale. Annovera, al suo interno, il reparto di engineering preposto all’as- severazione di tutto il processo tecnico analitico, dal sopralluogo preliminare al deposito del progetto definitivo. Trattiamo in prima persona il mercato delle building operations tramite partecipazioni societarie in imprese edili di primary standing. Ci configuriamo come capofila di un’associazione d’impresa attivo in tutto il territorio italiano. Siamo presenti in contesti relativi agli appalti pubblici nonché nelle opere di edilizia privata.

Il dipartimento finance in partnership con primari istituti bancari italiani, nonché fondi d’investimento, sostiene finanziariamente tutte le operazioni oggetto di cessione del credito. La tangibilità di questo plus ci posiziona sul mercato odierno con oltre 200 milioni di euro di interventi contrattualizzati.

Il processo giuridico burocratico, richiesto dalle norme del decreto rilancio, risulta di complessa fruizione per il committente. A questo proposito disponiamo di uno studio legale interno specia- lizzato nelle tematiche afferenti questo specifico ambito operativo. uello che caratterizza la value proposition è la capacità di intervenire in tutti i processi che articolano la filiera dei bonus, oggetto di cessione di credito d’imposta.



I servizi

Il gruppo si pone come unico interlocutore in tutto il processo di sviluppo e realizzazione dell’opera. I servizi offerti sono: • Efficientamento energetico • Interventi decreto rilancio 19 maggio 2020, n. 34 • Cessione credito d’imposta• Studio di fattibilità • General contractor• Advisor immobiliare • Interior Contractor

Contatti: +39 011 5063483 info@creacasaluxuryliving.com