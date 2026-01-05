Beatrice Arnera rompe il silenzio: minacce, odio e inviti al suicidio sconvolgono la compagna di Raoul Bova

Sfogo di arnera contro odio e minacce

Beatrice Arnera, compagna di Raoul Bova, denuncia una campagna d’odio online con minacce e inviti al suicidio, pubblicando screenshot di insulti pesanti. L’attrice 30enne racconta di vivere questa pressione “da mesi”, esplosa dopo una puntata del podcast con Gianluca Gazzoli, in cui il padre di sua figlia avrebbe diffuso “inesattezze”. Rivendica il diritto di chiudere una relazione senza temere ritorsioni, afferma che insegnerà alla figlia la libertà di andarsene quando non si sta bene e condanna la violenza verbale subita, definendola una violazione intollerabile della dignità.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Responsabilità attribuite all’ex compagno

Arnera collega l’ondata d’odio alla “puntata pirotecnica” di Passa dal BSMT con Gianluca Gazzoli, dove l’ex Andrea Pisani avrebbe raccontato una versione “piena di inesattezze”. Sostiene che da quell’episodio siano proliferati attacchi e accuse, trasformando la sua scelta di separarsi in un bersaglio pubblico. Ribadisce che nessuna donna debba giustificare la fine di una relazione e che la libertà personale non può generare ritorsioni, né online né sul lavoro. Chiude con un augurio di “anno pieno di libertà”, rivendicando il diritto all’autodeterminazione.

FAQ

Chi è la protagonista della vicenda? Beatrice Arnera , attrice e compagna di Raoul Bova .

, attrice e compagna di . Qual è l’origine del caso? L’attrice collega l’odio online a una puntata del podcast di Gianluca Gazzoli con l’ex Andrea Pisani .

L’attrice collega l’odio online a una puntata del podcast di con l’ex . Cosa denuncia Arnera? Messaggi d’odio, minacce e inviti al suicidio ricevuti sui social.

Messaggi d’odio, minacce e inviti al suicidio ricevuti sui social. Qual è la posizione di Arnera sulla separazione? Rivendica il diritto di lasciare una relazione senza subire ritorsioni o doversi giustificare.

Rivendica il diritto di lasciare una relazione senza subire ritorsioni o doversi giustificare. Chi è la figlia citata? Matilde , nata a marzo 2024, avuta con Pisani .

, nata a marzo 2024, avuta con . Quale messaggio finale lancia Arnera? Un invito alla libertà personale e al rispetto della dignità.

Replica di pisani e condanna degli insulti

Andrea Pisani interviene dopo lo sfogo di Beatrice Arnera, definendo “difficilissimo” prendere parola ma ritenendolo necessario. Pur ricordando il dolore per la fine della relazione raccontato a Gianluca Gazzoli in Passa dal BSMT, prende le distanze dagli haters: convertire opinioni in aggressioni “è sbagliato e condannabile”. Sottolinea che il caso lo coinvolge ma non giustifica la violenza verbale contro l’ex compagna. Il comico 38enne invita a riportare il dibattito entro limiti civili, ribadendo il rifiuto di insulti, minacce e campagne d’odio.