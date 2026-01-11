Brigitte Bardot al centro della contesa: testamento contestato, scontro legale tra figlio Nicolas e marito

Conflitto sull’eredità e centralità della Fondazione

Brigitte Bardot lascia un testamento che convoglia la quasi totalità del patrimonio alla Fondazione Brigitte Bardot, innescando un contenzioso immediato tra il figlio Nicolas Charrier e il marito Bernard d’Ormale. A pochi giorni dalla morte dell’icona del cinema francese, le parti hanno avviato azioni legali distinte per contestare le disposizioni, con la Fondazione al centro del conflitto patrimoniale. Valutazioni bancarie stimano l’asse ereditario in circa 69,5 milioni di euro, tra titoli, immobili e diritti d’autore.

La scelta di destinare l’eredità all’ente fondato nel 1986, coerente con l’impegno storico dell’attrice per la tutela degli animali, sposta l’asse della disputa sulla governance e sul controllo dei beni. La Fondazione, impegnata nel soccorso di animali domestici e selvatici, rischia di vedere congelate risorse e asset fino a chiarimento delle quote riservate agli eredi.

Sul tavolo, oltre al testamento, pesano le donazioni pregresse eseguite in vita a favore della Fondazione, che potrebbero incidere sull’entità del patrimonio disponibile. La contrapposizione tra eredi e organizzazione benefica prefigura un procedimento lungo, con potenziali ripercussioni sulla gestione dei fondi e sulla continuità operativa delle attività istituzionali.

Quota di legittima e strategia legale di Nicolas

Nicolas Charrier imposta il ricorso sulla “réserve héréditaire”, che in Francia garantisce al figlio unico almeno il 50% del patrimonio, a prescindere dalla volontà testamentaria. Le prime stime indicano che a Nicolas sarebbe stato attribuito circa il 15%, percentuale che, se confermata, violerebbe i margini inderogabili della legittima.

La linea difensiva punta a chiedere la riduzione delle disposizioni eccedenti, includendo sia le attribuzioni testamentarie sia gli atti compiuti in vita che abbiano inciso sulla porzione riservata. L’obiettivo è riallineare l’asse ereditario al minimo di legge, quantificando beni mobili, immobili e diritti d’autore.

Per contro, la posizione del marito Bernard d’Ormale risulta più fragile: in presenza di discendenti, il coniuge non vanta una quota di legittima. I legali di Nicolas mirano quindi a cristallizzare il perimetro dei diritti del figlio e a ottenere provvedimenti conservativi sugli asset, prevenendo dispersioni o trasferimenti in favore della Fondazione Brigitte Bardot fino alla definizione giudiziaria.

Donazioni in vita e possibili scenari in tribunale

Il dossier delle liberalità effettuate in vita da Brigitte Bardot alla Fondazione Brigitte Bardot è cruciale: tali trasferimenti, se hanno inciso sulla porzione di legge destinata a Nicolas Charrier, possono essere oggetto di azione di riduzione. La verifica riguarderà somme, immobili, diritti d’autore e conferimenti patrimoniali ricostruiti su base documentale e bancaria.

I legali del figlio punteranno a ricalcolare la massa ereditaria di riferimento, ricomprendendo le donazioni lesive nella “riunione fittizia”, per poi chiedere la falcidia delle attribuzioni eccedenti. In parallelo, potranno domandare misure cautelari per congelare asset e impedire nuovi trasferimenti fino alla decisione.

La Fondazione potrebbe opporre la natura finalistica degli atti e la conformità formale delle donazioni, oltre a eccepire la prescrizione quinquennale dalla morte per le azioni di riduzione. Il tribunale dovrà quantificare il valore dei beni alla data delle liberalità, aggiornare le stime alla successione e definire l’eventuale reintegrazione in favore dell’erede. Lo scenario probabile è un iter peritale complesso, con possibili accordi transattivi su percentuali e tempi di rientro, al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali senza compromettere i diritti di legittima.

FAQ

  • Qual è il nodo principale della controversia? La compatibilità tra testamento e quota di legittima spettante al figlio unico.
  • Chi sono le parti coinvolte? Il figlio Nicolas Charrier, il marito Bernard d’Ormale e la Fondazione Brigitte Bardot.
  • Qual è l’entità stimata del patrimonio? Circa 69,5 milioni di euro tra titoli, immobili e diritti d’autore.
  • Cosa prevede la legge francese sulla legittima? Con un solo figlio, almeno il 50% dell’eredità spetta di diritto al discendente.
  • Le donazioni in vita sono contestabili? Sì, se ledono la legittima, tramite azione di riduzione entro il termine di legge.
  • Quali misure cautelari sono possibili? Congelamento degli asset, inventario e perizie per preservare la massa ereditaria.
  • Fonte giornalistica? Ispirazione da testate online; riferimento principale: bitchyf.it.

