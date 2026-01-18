Affari Tuoi, De Martino spiazzato: la mossa inattesa commuove Maurizio e cambia il gioco

Momenti salienti della partita

Maurizio, vigile del fuoco cinofilo di Breuil-Cervinia e istruttore di sci, entra in gara con il pacco 17 e con accanto il nipote Alberto, 26enne disegnatore tecnico della provincia di Cuneo. Padre di sei figli, conquista subito lo studio con un racconto di vita familiare intenso e concreto. I primi sei tiri riducono cifre medio-basse, mantenendo intatte le possibilità di colpi importanti.

Tra una battuta e l’altra, spicca l’ironia di Herbert Ballerina con l’assurda “campanulla” e un balletto in versione Annalisa sulle note di “Esibizionista”. L’atmosfera resta leggera, ma la partita si fa presto complessa quando esce il 100.000 dal pacco 10 della Liguria.

Arriva la prima offerta del Dottore: 30.000 euro, respinta. I successivi tre tiri tengono vivi i sogni, anche dopo l’uscita del “Gennarino”. Il Dottore propone un cambio: Maurizio scambia il 17 con il 9 della Puglia.

Le perdite restano “accettabili” e la nuova proposta sale a 40.000 euro, ancora rifiutata. Secondo cambio: via il 9, dentro il 5 della Sicilia. Ed è qui che si incrina l’equilibrio. Stefano De Martino avverte: “Ci ha fregati”. Nel pacco precedente c’erano 200.000 euro.

Il tabellone si assottiglia. Un’offerta da 30.000 euro non convince; il ritmo si fa serrato e il gioco si incupisce, preludio alla fase decisiva in cui il rischio supera la protezione.

Le scelte rischiose e il colpo di scena

Maurizio prosegue respingendo la tutela del Dottore, fedele all’idea di spingere fino all’ultimo tiro. La prima svolta arriva con il cambio del pacco 17 con il 9 della Puglia, mossa che tiene viva l’aspettativa e alza la tensione in studio. La seconda proposta, 40.000 euro, non scalfisce la sua determinazione: decide un nuovo cambio, lasciando il 9 per il 5 della Sicilia.

È il momento in cui la partita si ribalta. Stefano De Martino lo dice netto: “Ci ha fregati”. Nel pacco appena abbandonato c’erano 200.000 euro, l’assetto del tabellone diventa fragile e ogni scelta pesa il doppio.

La controfferta scende a 30.000 euro, ma Maurizio rifiuta ancora, convinto di poter recuperare. Pochi minuti dopo, il colpo più duro: il 7 dell’Emilia-Romagna svela i 300.000 euro, cancellando l’ultima grande opportunità. La definizione del conduttore – partita “ingarbugliata” – trova conferma nei numeri rimasti, ormai sbilanciati verso il basso.

Il finale è amaro ma lucido: accetta l’epilogo con 20.000 euro, frutto di una strategia aggressiva che ha cercato il massimo, pagando il prezzo dei cambi consecutivi e di un timing sfavorevole nelle aperture chiave.

FAQ

  • Chi era il concorrente protagonista?
    Maurizio, vigile del fuoco cinofilo di Breuil-Cervinia e istruttore di sci.
  • Quali sono state le decisioni cruciali?
    Due cambi di pacco consecutivi: dal 17 al 9, poi dal 9 al 5.
  • Quando è avvenuto il colpo di scena?
    Quando si è scoperto che nel pacco lasciato c’erano 200.000 euro.
  • Quali offerte ha rifiutato?
    40.000 euro e poi 30.000 euro.
  • Qual è stato l’errore determinante?
    Il secondo cambio, che ha allontanato la cifra da 200.000 euro.
  • Quanto ha portato a casa?
    20.000 euro, dopo l’uscita dei 300.000 dal pacco 7.
  • Fonte giornalistica citata?
    Ricostruzione basata sull’articolo di riferimento pubblicato da testate online di spettacolo e TV.

Le emozioni di maurizio e la reazione del pubblico

Quando il tabellone ha girato contro, Maurizio ha tenuto il campo con compostezza, poi la diga si è aperta: la voce si è incrinata mentre dedicava il gioco alla famiglia. Ha salutato papà Sergio e mamma Caterina, ringraziando i colleghi dei vigili del fuoco e dell’unità cinofila.

L’applauso dello studio è diventato un abbraccio collettivo quando ha nominato lo zio Pio, il suo padrino, che sta vivendo un momento difficile. Le lacrime hanno spostato il baricentro della serata, dal rischio alla persona, dal calcolo alla gratitudine.

Stefano De Martino ha riportato l’immagine della rana e dello scorpione, sottolineando la natura insidiosa del gioco: parole misurate, rivolte a proteggere il concorrente più che a commentare il risultato.

Con i 20.000 euro finali, il valore simbolico ha superato quello economico: il pubblico ha premiato autenticità e coraggio, accompagnando ogni scelta con rispetto.

I momenti leggeri con Herbert Ballerina hanno lasciato spazio a un silenzio partecipe, interrotto solo dagli incoraggiamenti dei pacchisti. La reazione social si è allineata a quella in studio: meno polemica, più calore umano.

Nel fotofinish, il sorriso tirato di Maurizio ha raccontato l’essenziale: non è una serata di numeri, ma di appartenenza, di squadra e di famiglia, quella da otto che lui definisce uno “spettacolo”.

