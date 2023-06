Apple battuta da Meta che annuncia il visore VR e MR di nuova generazione Meta Quest 3

Meta Quest 3 – L’auricolare VR e MR sovralimentato che ridefinisce le esperienze immersive

Oggi, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha entusiasmato gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo annunciando il lancio imminente del loro attesissimo visore per la realtà virtuale e mista di nuova generazione: Meta Quest 3. Questo straordinario dispositivo promette una risoluzione più elevata, prestazioni superiori e la rivoluzionaria tecnologia Meta Reality, il tutto racchiuso in un fattore di forma sottile e confortevole.

Con la data di rilascio prevista entro la fine dell’anno, gli utenti di tutto il mondo non vedono l’ora di mettere le mani su questa innovazione di punta.

Meta Quest 3 – Il visore all-in-one che supera ogni aspettativa

Meta Quest 3 è il visore all-in-one che gli appassionati di realtà virtuale stavano aspettando. L’eliminazione dei fastidiosi cavi è solo l’inizio delle caratteristiche che rendono Quest 3 così speciale. Dotato di un display ad altissima risoluzione e ottiche pancake, il visore offre un’esperienza visiva superiore, con immagini nitide e dettagliate che rendono i contenuti ancora più coinvolgenti. Ma le novità non finiscono qui.

Meta ha collaborato con Qualcomm Technologies per sviluppare un chipset Snapdragon di nuova generazione, che garantisce prestazioni grafiche eccezionali. Rispetto alla GPU Snapdragon della generazione precedente presente in Quest 2, questo nuovo chipset offre oltre il doppio delle prestazioni, offrendo un’esperienza di gioco fluida e immagini incredibilmente dettagliate. Ulteriori dettagli sul chipset che alimenta Quest 3 saranno svelati entro la fine dell’anno, suscitando grande attesa tra gli appassionati.

L’unione tra VR immersiva e metarealtà rivoluzionaria

Meta Quest 3 è molto più di un semplice visore per la realtà virtuale. La sua tecnologia Meta Reality rappresenta un passo avanti nella fusione del mondo fisico con quello virtuale.

Grazie a questa innovazione, gli utenti possono interagire in modo intelligente con gli oggetti presenti nel loro spazio fisico, godendo di un’esperienza più intuitiva e coinvolgente. Il passthrough del colore ad alta fedeltà, il machine learning innovativo e la comprensione spaziale consentono agli utenti di interagire simultaneamente con il mondo reale e quello virtuale, aprendo le porte a possibilità ancora inesplorate. Immaginate di giocare a un gioco da tavolo virtuale sul tavolo della vostra cucina o di decorare il vostro soggiorno con opere d’arte virtuali.

Con Meta Quest 3, tutto ciò diventa possibile, aprendo un mondo di opportunità per gli appassionati di VR.

L’innovazione continua degli sviluppatori sulla piattaforma Quest

Fin dall’introduzione della piattaforma Presence basata sull’intelligenza artificiale, gli sviluppatori hanno sfruttato appieno le potenzialità della realtà mista. Meta ha sollevato l’asticella con l’introduzione di Quest Pro, il primo dispositivo VR e MR dotato di fotocamere ad alta risoluzione per il passthrough a colori stereoscopico e ottiche pancake all’avanguardia. Ora, con l’arrivo di Quest 3, l’innovazione raggiunge nuove vette. Dotato di due fotocamere RGB a colori da 4 MP e un sensore di profondità, Quest 3 offre una rappresentazione ancora più accurata dello spazio di gioco. Inoltre, il passthrough di Quest 3 offre ben 10 volte più pixel rispetto al suo predecessore, Quest 2. Gli sviluppatori sono entusiasti di sfruttare queste nuove caratteristiche per creare esperienze ancora più coinvolgenti e realistiche, aprendo la strada a un futuro entusiasmante per la realtà virtuale e mista.

Design migliorato per il comfort e il controllo

Meta ha dedicato grande attenzione al comfort e al controllo nel design di Quest 3. Rispetto al suo predecessore, Quest 2, il nuovo visore presenta un profilo ottico più sottile del 40%, garantendo una vestibilità più elegante e confortevole. I controller Touch Plus di Quest 3 sono stati completamente riprogettati, offrendo un fattore di forma più snello ed ergonomico. Grazie ai progressi nella tecnologia di tracciamento, Meta ha eliminato gli anelli di tracciamento esterni, consentendo ai controller di sembrare un’estensione più naturale delle mani dell’utente e occupare meno spazio.

Inoltre, Meta ha introdotto la tecnologia aptica TruTouch, che offre un feedback tattile più realistico durante l’interazione con il mondo virtuale. Gli utenti hanno anche la possibilità di passare ai controller Meta Quest Touch Pro completamente auto-tracciati per un’esperienza premium. E non solo, il tracciamento delle mani sarà supportato immediatamente, consentendo agli utenti di esplorare il mondo virtuale utilizzando solo le mani.

La libreria di contenuti immersivi più ampia al mondo

Una delle caratteristiche distintive di Meta Quest 3 è la sua vasta libreria di contenuti immersivi. Il visore sarà retrocompatibile con oltre 500 giochi, app ed esperienze VR presenti nel catalogo di Quest 2. Questo significa che fin dal primo giorno, gli utenti avranno accesso a una gamma incredibile di esperienze coinvolgenti.

Ma la promessa di nuovi titoli entusiasmanti non finisce qui. Meta ha in serbo ulteriori sorprese con nuovi giochi VR e MR in arrivo. L’azienda ha organizzato il Meta Quest Gaming Showcase per presentare una panoramica di questi nuovi titoli e degli aggiornamenti futuri sulla piattaforma Quest, offrendo agli utenti uno sguardo privilegiato sull’avventura di punta AAA di Quest 3.

Aggiornamenti per Quest 2 e annuncio di prezzi più bassi

Nonostante l’entusiasmo attorno a Quest 3, Meta non ha dimenticato il suo visore di successo, Quest 2. Quest’ultimo ha rivoluzionato il mondo della realtà virtuale quando è stato lanciato nel 2020, offrendo un accesso conveniente a esperienze immersive. E ora, Meta ha annunciato importanti novità per Quest 2. A partire dal 4 giugno, i prezzi di Quest 2 saranno ridotti a $ 299,99 USD per la versione da 128 GB e $ 349,99 USD per la versione da 256 GB. Questo renderà l’accesso alla realtà virtuale ancora più accessibile per un numero maggiore di persone.

Ma i cambiamenti non riguardano solo il prezzo. Meta ha anche annunciato un aggiornamento delle prestazioni per Quest 2 e Quest Pro tramite un prossimo aggiornamento software. Le prestazioni della CPU di entrambi i visori aumenteranno fino al 26%, mentre la velocità della GPU aumenterà fino al 19% per Quest 2 e all’11% per Quest Pro.

Questi miglioramenti garantiranno un gameplay più fluido, un’interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi su entrambi i visori. Inoltre, sia Quest 2 che Quest Pro supporteranno il ridimensionamento dinamico della risoluzione, consentendo ai giochi e alle app di sfruttare al meglio la maggiore densità di pixel senza compromettere le prestazioni.

Continuità e diversità nella famiglia di visori Quest

Con l’annuncio di Quest 3, Meta ha stabilito nuovi standard per la realtà virtuale e mista, offrendo esperienze all’avanguardia in un unico dispositivo. Tuttavia, l’azienda riconosce anche il ruolo importante di Quest 2 come punto di accesso conveniente alla realtà virtuale. Quest 2 rimarrà sul mercato con il nuovo prezzo più basso e continuerà a ricevere aggiornamenti software per migliorare l’esperienza degli utenti. Inoltre, Meta continuerà a vendere Quest Pro, ottimizzato per i casi d’uso professionali, offrendo funzionalità come il rilevamento del viso e degli occhi per rendere le riunioni più autentiche ed espressive.

In conclusione, sia che gli utenti scelgano Quest 2 o Pro ora o aspettino l’arrivo di Quest 3 entro la fine dell’anno, Meta è entusiasta di accogliere ancora più persone nella community di Meta Quest.

L’azienda continua a spingere l’innovazione nella realtà virtuale e mista, aprendo le porte a esperienze sempre più coinvolgenti e realistiche. Con un visore all-in-one sovralimentato come Quest 3, la fusione del mondo fisico e virtuale diventa una realtà tangibile per un pubblico sempre più ampio.