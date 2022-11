L’Oréal Professionnel Paris entra nel Metaverso #lorealprometaverse

L’Oréal Professionnel Paris entra nel Metaverso in collaborazione con Ready Player Me e presenta i nuovi hairlook virtuali.

Oggi, L’Oréal Professionnel Paris, brand pioniere nel beauty hair professionale e partner di fiducia degli hairsytlist dal 1909, fa il suo ingresso nel Metaverso con hairlook virtuali degli avatar nel mondo del gaming.

In collaborazione con Ready Player Me, leader globale nella creazione di avatar per varie app, e con l’artista 3-D Evan Rochette, L’Oréal Professionnel Paris rilascia il primo set di una serie di hairlook per gli utenti che intendono personalizzare i propri avatar e ampliare i confini dell’espressione personale.

Sono disponibili cinque look diversi per consentire ai gamer di personalizzare ancora di più i loro avatar.

Trasformando in realtà i mondi virtuali interconnessi, gli avatar creati su Ready Player Me sono compatibili con più di 4,000 videogiochi, piattaforme e app a livello globale.

“Per più di 110 anni, L’Oréal Professionnel Paris ha messo il suo spirito pioneristico al servizio dei parrucchieri, per sviluppare l’industria della bellezza professionale nel mondo,” ha commentato Anne Machet, L’Oréal Professionnel Paris Global General Manager.

“Questa nuova stimolante collaborazione con Ready Player Me è un modo significativo di continuare il nostro viaggio nel mondo virtuale.

Non vediamo l’ora di espandere i confini tecnici e creativi per fornire alla community infinite possibilità di espressione attraverso l’hairstyling.”

“Le proposte di look di L’Oréal Professionnel Paris sono una magnifico valore aggiunto per la piattaforma di Ready Player Me” ha detto Timmu Tõke, CEO & Co-Founder of Ready Player Me.

“Siamo entusiasti di collaborare con L’Oréal Group e portare le loro proposte di personalizzazione degli avatar ai nostri sviluppatori e a tutte le app e i giochi compatibili con Ready Player Me, inclusi Spatial, HiberWorld, e VRChat.”

Dopo i primi cinque hairlook per Ready Player Me, L’Oréal Professionnel Paris continuerà a lavorare per mantenere sempre più stretta la relazione tra haistylists e artisti CG nel prossimo anno, per espandere la il beauty hair e la libera e completa espressione personale anche nel mondo virtuale.