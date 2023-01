Le previsioni sul futuro dei media digitali realizzate con l’utilizzo di ChatGPT

L’industria dei media nel 2023: tendenze, interruzioni e opportunità

Nascosto a Royal Tunbridge Wells, nel sud dell’Inghilterra, c’è un gruppo di media privato con 200 alti dirigenti appartenenti a tutti i rami dell’industria dei media del Regno Unito.

All’inizio del 2022, ai membri è stato chiesto cosa potevano prevedere in merito alle principali tendenze, interruzioni e opportunità dei media di quest’anno. I risultati sono stati quindi inseriti in ChatGPT per riassumere tutti questi commenti in elenchi puntati.

Il video al centro dell’attenzione

Si prevede che il video continuerà a essere al centro dell’attenzione, con metriche di attenzione e approfondimenti per i video destinati a crescere nella domanda da parte di marchi e agenzie che cercano di migliorare le proprie strategie di pianificazione e misurazione.

Nel frattempo, si prevede che la spinta verso una misurazione coerente dei media omnicanale acquisisca slancio.

Micropagamenti: una possibile soluzione

Un’area di innovazione che sta suscitando molto interesse sono i micropagamenti. Con molti editori che raggiungono il limite con gli abbonamenti, è necessario trovare modi per monetizzare i contenuti per il 98% dei visitatori che non vogliono abbonarsi. Numerosi editori stanno esplorando l’uso dei micropagamenti e si prevede che molti lanceranno questa tecnologia nel 2023, incluso uno dei più grandi newsgroup in Europa.

L’intelligenza artificiale al potere

L’intelligenza artificiale (AI) è un’altra area che dovrebbe avere un grande impatto nel 2023. Strumenti come ChatGPT e Midjourney sono destinati a trasformare una serie di settori, ma ci sono preoccupazioni sul potenziale per un aumento dei contenuti generati dall’AI in modo non etico o non autentico.

Tuttavia, se utilizzati correttamente, gli strumenti di AI possono aiutare a generare contenuti personalizzati e di alta qualità che possono aumentare l’engagement degli utenti.

Il contenuto originale sempre più importante

Si prevede che il contenuto originale diventerà sempre più importante per i media nel 2023. Con una proliferazione di fonti di notizie e di contenuti di qualità inferiore, i media dovranno lavorare duramente per distinguersi ed affermare se stessi e attirare l’attenzione degli utenti.

Ciò significa che i media dovranno investire in contenuti originali, inclusi programmi televisivi e film, podcast, e giornalismo di investigazione, per mantenere la loro posizione di primo piano.

Cambiamenti climatici e ambientali: una nuova area di copertura

Si prevede che i cambiamenti climatici e ambientali diventeranno sempre più un’area di copertura per i media nel 2023. Con la crescente pressione per affrontare questi problemi globali, ci sarà un aumento della copertura di notizie e di inchieste su questi temi, così come una maggiore attenzione da parte dei media su come le aziende e le istituzioni stanno gestendo questi problemi.

In conclusione, ci sono molte tendenze, interruzioni e opportunità che potrebbero emergere nell’industria dei media nel 2023. È importante per i media essere preparati per affrontare questi cambiamenti e cogliere le opportunità che possono emergere da essi.

Cosa porterà il 2023 per l’industria dei media? ChatGPT risponde

ChatGPT è un esempio di intelligenza artificiale che può essere utilizzata nell’industria dei media, che aiuta a generare contenuti personalizzati e di alta qualità che possono aumentare l’engagement degli utenti. Tuttavia, è importante notare che l’IA non è un oracolo onnicomprensivo a causa della sua dipendenza dagli input umani in primo luogo.

In ogni caso, l’IA può essere una grande risorsa per l’industria dei media nel 2023, offrendo una maggiore efficienza nella raccolta e analisi dei dati e nella produzione di contenuti personalizzati.

Il Futuro é giá scritto?

In sintesi, l’industria dei media sarà influenzata da molti cambiamenti e innovazioni nel 2023. La crescente domanda di video, i micropagamenti, l’intelligenza artificiale, il contenuto originale e i cambiamenti climatici e ambientali sono solo alcune delle tendenze e interruzioni che potrebbero emergere.

È importante che i media siano preparati per affrontare questi cambiamenti e cogliere le opportunità che possono emergere. L’IA come ChatGPT può essere una grande risorsa per l’industria dei media nel 2023, offrendo una maggiore efficienza nella raccolta e analisi dei dati e nella produzione di contenuti personalizzati.