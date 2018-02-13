Home / Trendiest / Non solo Bitcoin. Le altre criptovalute sui cui puntare nel 2018

L’ondata di Bitcoin (Btc) potrebbe finire. L’anno scorso la criptovaluta è stata sotto i riflettore, salendo alle stelle. Mentre detiene ancora il valore più alto, il prezzo di un singolo Btc si è dimezzato all’inizio del 2018 e non si sa dove andrà a finire. Nel frattempo, ecco le criptovalute alternative che salgono e promettono qualcosa di diverso.

Soldi Bitcoin



La prima alternativa non è molto lontana dal Btc stesso. Quando il valore di mercato del Btc è salito alle stelle lo scorso anno, tutti hanno iniziato a investire. Questo ha creato un backlog di transazioni perché i minatori non potevano aggiungere abbastanza blocchi nel tempo. Bitcoin Cash si è separato dall’originale nel mese di agosto 2017 per risolvere il problema. Conosciuto come ” Hard Fork “, Bitcoin Cash funziona allo stesso modo, eccetto che i suoi blocchi sono stati aumentati da 1 MB a 2 MB di dati per velocizzare le transazioni e ridurre le commissioni. Dal momento che Btc è diminuito, tuttavia, il prezzo di Bitcoin Cash è andato allo stesso modo.

Prezzo: £ 875

Market cap: £ 14,8 miliardi

Ondulazione



Ripple, noto anche come XRP, è l’ultimo rivale dei Btc che può trionfare dopo un aumento di valore alla fine del 2017 , trasformandolo nella seconda più importante criptovaluta per capitalizzazione di mercato. A differenza del Btc altamente decentralizzato, Ripple ha collegamenti con le istituzioni finanziarie; è stato lanciato nel 2012 per consentire alle banche di effettuare trasferimenti globali di denaro . È più difficile da ottenere rispetto alle altre criptovalute, visto che devi pagare con Bitcoin o Ethereum, ma è molto più economico. Per adesso.

Prezzo: £ 0.74

Capitalizzazione: £ 28,8 miliardi

Etere (Ethereum)

Ethereum è stato creato dal giovane hacker Vitalik Buterin nel 2014 e rapidamente è diventato famoso. Le monete di Ethereum sono indicate come Ether, e proprio come Bitcoin puoi scambiare i tuoi soldi reali con alcune monete virtuali. È stato utilizzato dagli investitori per acquistare in ICO. L’etere opera su una blockchain , come Bitcoin, ma la tecnologia è più sofisticata. Gli ultimi aggiornamenti di Casper su Ethereum potrebbero comportare la creazione senza mining, un processo che utilizza un’enorme quantità di energia .

Prezzo: 602 £ di

capitalizzazione di mercato: 58,7 miliardi di sterline

Litecoin

Litecoin è l’ennesimo clone biforcuto da Bitcoin nel 2011. Era destinato a essere l’argento rispetto all’oro di Bitcoin; forte in un mercato separato, non valutato contro i Bitcoin. Le transazioni possono essere effettuate molto più velocemente utilizzando Litecoin, impiegando circa due minuti e mezzo e si possono estrarre più monete. Ma deve ancora conquistare la popolarità di Bitcoin.

Prezzo: £ 170,94 Capitalizzazione

: £ 9,32 miliardi Variazione

percentuale (da gennaio 2017): + 5150,77%

Stellare

Nel mondo di valori di mercato imprevedibili, Stellar è un’altra criptovaluta che ha goduto di un’ondata recente. È una propaggine di Ripple, creata dal co-fondatore Jed McCaleb. È open source e funziona un po ‘come PayPal; puoi ancorare i tuoi soldi alla rete e conservarli in un portafoglio. A differenza di Bitcoin, si definisce una rete finanziaria globale; tentando di rivaleggiare con le banche centralizzate.

Prezzo: £ 0,38 Limite di

mercato: 5,1 miliardi di sterline

CrytpoKitties

Se la prospettiva di comprare e vendere colpi di criptovaluta ti fa paura (o noia), puoi invece scambiare gatti virtuali. CrytpoKitties è uno dei primi giochi al mondo costruiti sulla tecnologia blockchain, in particolare Ethereum. Tecnicamente una “criptocolletta” piuttosto che una valuta, puoi comprare, scambiare e vendere alcuni gattini digitali se hai Ether da masterizzare. I gattini sono venduti all’asta e puoi crearne due insieme per fare CryptoKitty. Certo, non hanno un vero scopo, ma sono dannatamente carini. Benvenuto nel 2018.

Monero

Ancor più del Btc, Monero è progettato per offrire agli utenti un assoluto anonimato. Lanciato nell’aprile 2014, la criptovaluta si basa su un libro mastro pubblico, ma fa un passo in più rispetto a Btc oscurando il mittente, il destinatario e l’importo di ogni transazione inviata attraverso la rete. A febbraio è emerso che i siti Web di oltre 4.000 autorità governative nel Regno Unito e negli Stati Uniti erano stati infettati dal codice che estraeva la criptovaluta.

Prezzo: £ 167

Commercializzazione: £ 2,63 miliardi