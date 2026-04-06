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Paola Perego guida la nuova stagione di The Floor su Rai2

Paola Perego guida la nuova stagione di The Floor su Rai2

The Floor torna su Rai 2: novità, regole e premi della nuova stagione

Dal 6 aprile, alle 21.20 su Rai 2, parte la nuova stagione di The Floor, game show prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Alla guida una coppia inedita: Paola Perego e Gabriele Vagnato, chiamati a rilanciare un format pensato per tutta la famiglia.
Lo show, registrato in uno studio completamente rinnovato, prevede cinque appuntamenti in prima serata.
Al centro, un maxi campo da gioco con cento concorrenti, cento categorie e una sola regola non negoziabile: in 45 secondi si vince o si viene eliminati. Il motivo del ritorno è chiaro: rafforzare l’offerta di intrattenimento competitivo di Rai 2, puntando su ritmo, strategia e premi più alti.

In sintesi:

  • Nuova stagione di The Floor su Rai 2 dal 6 aprile in prima serata.
  • Conduzione affidata a Paola Perego e Gabriele Vagnato, studio completamente rinnovato.
  • 100 concorrenti, duelli di 45 secondi, premio finale da 100.000 euro.
  • Premio di puntata a 10.000 euro e bonus Golden Star da 1.000 euro.

Regole di gioco, meccanismo e novità della nuova edizione

Il cuore di The Floor resta il grande campo da gioco suddiviso in cento caselle, ciascuna associata a una categoria di conoscenza diversa.
Ogni concorrente presidia una casella e può sfidare soltanto i confinanti, in un duello lampo di 45 secondi: chi sbaglia di più o risponde più lentamente viene eliminato all’istante.
Il vincitore conquista la casella dell’avversario, allarga il proprio territorio e aumenta le probabilità di accedere al duello conclusivo della puntata. Alla fine di ogni episodio, i due concorrenti con il maggior numero di caselle si sfidano in un testa a testa senza eliminazione per il premio di puntata, che quest’anno sale a 10.000 euro.

Fra le novità spicca il bonus Golden Star: chi ottiene tre vittorie consecutive in duello guadagna 5 secondi di vantaggio da usare in una sfida successiva e un premio immediato di 1.000 euro.
Nell’ultima puntata della stagione, i due finalisti si affrontano al meglio dei tre duelli: chi ne vince almeno due viene proclamato vincitore assoluto di The Floor e porta a casa il montepremi finale di 100.000 euro.
Il format, creato da John de Mol e distribuito da Talpa Studios, è prodotto in Italia da Blu Yazmine. Il programma è firmato da Angelo Ferrari con un team autorale composto da Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Serena Costantini, Francesca Di Benedetto e Adriano Roncari.

Impatto sul palinsesto Rai 2 e prospettive future del format

Con il rinnovamento di The Floor, Rai 2 consolida la strategia di presidio dell’access prime time competitivo, mirando a un pubblico trasversale, familiare e social.
La scelta di affiancare l’esperienza televisiva di Paola Perego alla comunicazione digitale di Gabriele Vagnato punta a integrare pubblico tradizionale e generazioni più giovani.
Se gli ascolti confermeranno la tenuta del gioco, il format potrà diventare un tassello stabile nel palinsesto, con margini per spin-off tematici, versioni celebrity e integrazioni multipiattaforma pensate per second screen e interazioni real time.

FAQ

Quando va in onda la nuova stagione di The Floor su Rai 2?

La nuova stagione di The Floor va in onda da lunedì 6 aprile alle 21.20 su Rai 2 per cinque appuntamenti.

Chi conduce The Floor nella nuova edizione 2026?

La conduzione è affidata a Paola Perego e Gabriele Vagnato, una coppia inedita scelta per unire pubblico TV e digitale.

Quanto si può vincere a The Floor tra puntate e finale?

È possibile vincere 10.000 euro come premio di puntata, 1.000 euro con la Golden Star e fino a 100.000 euro nel montepremi finale.

Come funziona il bonus Golden Star nel gioco The Floor?

Il bonus Golden Star si ottiene con tre duelli vinti consecutivamente e garantisce 5 secondi di vantaggio più 1.000 euro immediati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su The Floor?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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