Home / SPETTACOLI & CINEMA / Belve Crime su Rai2, Fagnani svela anticipazioni e segreti televisivi

Belve Crime torna su Rai2 con nuovi racconti di colpa e innocenza

La nuova stagione di “Belve Crime”, spin-off del format di successo ideato e condotto da Francesca Fagnani, debutta martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai2.

Al centro della puntata, registrata negli studi Rai di Roma, tre storie che intrecciano colpa, testimonianza e accuse: i casi di Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone.

Il programma, prodotto da Fremantle, punta a raccontare il crimine dalla voce diretta dei protagonisti, esplorando il confine tra responsabilità individuale, percezione pubblica e verità giudiziaria.

La scelta di collocare il debutto in prima serata conferma la strategia editoriale di Rai2 di investire sul true crime d’autore, con un taglio giornalistico che mira ad approfondire la dimensione psicologica e sociale dei casi trattati.

In sintesi:

Debutta su Rai2 la nuova stagione di “Belve Crime” con Francesca Fagnani .

con . Protagonisti della prima puntata: Miroslawa , Savi e Bussone .

, e . Elisa True Crime introduce i casi con taglio narrativo digitale.

introduce i casi con taglio narrativo digitale. Produzione Fremantle e team autoriale di alto profilo giornalistico.

Gli ospiti e la struttura del nuovo ciclo di Belve Crime

Il format di “Belve Crime” ruota attorno a uno sgabello, diventato cifra stilistica di Francesca Fagnani, su cui siedono autori di reato, persone accusate e testimoni diretti di vicende estreme.

Nel primo appuntamento la conduttrice incontra Katharina Miroslawa, figura centrale di un noto caso di cronaca nera italiana; Roberto Savi, legato a uno dei capitoli più oscuri della criminalità organizzata; e Rina Bussone, coinvolta in una storia che interroga il tema dell’ingiusta accusa.

Ogni storia viene introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster specializzata in casi giudiziari, che contestualizza i fatti con un linguaggio vicino alle nuove audience digitali.

Il programma, prodotto da Fremantle, è scritto da Francesca Fagnani con Alessandro Garramone e Giuseppe Bentivegna, con la consulenza del giornalista e scrittore Giovanni Bianconi e la collaborazione di Chiara Capuani.

La regia è affidata a Mauro Stancati, che costruisce un impianto visivo essenziale per concentrare l’attenzione sull’interrogatorio televisivo e sul non detto dei protagonisti.

Il valore giornalistico del true crime televisivo di Rai2

Con “Belve Crime”, Rai2 consolida la scelta di un true crime che privilegia la responsabilità editoriale rispetto alla spettacolarizzazione della violenza.

Le interviste di Francesca Fagnani, dal tono diretto e spesso incalzante, mirano a illuminare la zona grigia tra colpa riconosciuta, colpa negata e colpa percepita dall’opinione pubblica.

La presenza di figure come Giovanni Bianconi nel team di consulenza assicura un controllo attento sulla precisione giudiziaria e cronachistica dei casi trattati, elemento cruciale in ottica fact-checking e affidabilità informativa.

La collaborazione con Elisa True Crime apre inoltre un ponte tra televisione generalista e comunità digitali appassionate di cronaca nera, ampliando pubblico e linguaggi senza rinunciare alla verifica delle fonti.

Questa integrazione tra competenze giornalistiche, produzione televisiva strutturata e divulgazione digitale rende il nuovo ciclo di “Belve Crime” uno dei progetti più osservati nel panorama del true crime italiano contemporaneo.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Belve Crime su Rai2?

La nuova puntata va in onda martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai2, in prima serata nazionale.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Belve Crime?

Gli ospiti sono Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone, ciascuno protagonista di un diverso caso di cronaca.

Chi introduce i casi raccontati da Francesca Fagnani in Belve Crime?

I casi vengono introdotti da Elisa True Crime, youtuber e podcaster specializzata in contenuti di cronaca nera e giudiziaria.

Chi scrive e produce il programma Belve Crime di Rai2?

Il programma è prodotto da Fremantle e scritto da Francesca Fagnani, Alessandro Garramone e Giuseppe Bentivegna.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belve Crime?

L’articolo è stato elaborato a partire da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.